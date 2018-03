Novartis: Siponimod zeigt gute Ergebnisse bei MS

Das oral eingenommene Medikament habe bei Patienten mit sekundär progressiver Multipler Sklerose (SPMS) das Fortschreiten der Behinderungen signifikant verzögert, teilte Novartis in der Nacht auf Freitag mit. Das Zulassungsgesuch will Novartis in den USA noch "früh im 2018" und in der EU im dritten Quartal 2018 einreichen.

Gemäss den in der Fachzeitschrift "The Lancet" veröffentlichten Ergebnissen der Phase III-Studie EXPAND habe Siponimod bei den MS-Patienten zudem den Rückgang des Hirnvolumens und den Anstieg von Läsionen im Gehirn verlangsamt, heisst es in der Novartis-Mitteilung weiter. Zudem seien die Schubraten der MS vermindert worden.

SPMS ist eine Form der Multiplen Sklerose (MS), die bei Patienten weitgehend unabhängig von Krankheitsschüben zu zunehmenden und irreversiblen Behinderungen führt. Es gebe ein hohes Bedürfnis für neue und sichere Behandlungsmethoden gegen die Erkrankung, betont Novartis.

GILENYA-RÜCKGÄNGE KOMPENSIEREN

Nach einer relativ frühen Einreichung der Zulassungsanträge könne Novartis mit einer Zulassung im 1. Quartal 2019 rechnen, schreibt der ZKB-Pharmaexperte Michael Nawrath in einem Kommentar. Damit könne Siponimod "gerade noch rechtzeitig" lanciert werden, wenn sich die ersten Umsatzrückgänge von Gilenya wegen der sukzessiv einsetzenden Patentabläufe bemerkbar machten.

Mit den Medikamenten gegen die spezielle Form der SPMS habe Novartis ein Alleinstellungsmerkmal, das "gute Preisgestaltungsmöglichkeiten nach sich ziehe", lobt der ZKB-Analyst. Entsprechend dürften die Umsatzschätzungen angehoben werden.

An der am Freitag insgesamt stark negativen Schweizer Börse (SMI -0,9%) scheinen die Nachrichten die Anleger allerdings nicht zu beeindrucken. Die Novartis-Aktien notieren gegen 10.30 Uhr um 1% im Minus bei 75,64 CHF und entwickeln sich damit auch schwächer als die Titel der Konkurrentin Roche (GS -0,2%).

tp/cf

Basel (awp)