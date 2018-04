Norwegian Cruise Line prend livraison du Norwegian Bliss

Le tout nouveau navire de Norwegian fait ses débuts en Europe, avant d'entamer sa tournée inaugurale autour des États-Unis, et sa cérémonie officielle de baptême à Seattle, dans l'État de Washington

BREMERHAVEN, Allemagne, 21 avril 2018 /PRNewswire/ -- Norwegian Cruise Line a pris livraison aujourd'hui du navire Norwegian Bliss de 168 028 tonnes brutes auprès de Meyer Werft, à l'occasion d'une cérémonie organisée à Bremerhaven, en Allemagne, concluant une période de construction de 18 mois. Plusieurs représentants de Norwegian Cruise Line ont participé à la cérémonie, parmi lesquels Andy Stuart, président-directeur général, Harry Sommer, vice-président exécutif du développement commercial international, Robin Lindsay, vice-président exécutif des opérations de navires pour la flotte composée de 16 paquebots, ainsi que plusieurs représentants de Meyer Werft, parmi lesquels Bernard et Tim Meyer, associés directeurs du chantier naval basé en Allemagne, ainsi que le capitaine du navire et le directeur hôtelier. Avant de naviguer jusqu'à Southampton, en Angleterre, pour débuter son voyage transatlantique le 21 avril, le Norwegian Bliss présentera tous ses atouts devant ses premiers passagers à l'occasion d'une croisière européenne de démonstration inaugurale de deux jours, organisée par Andy Stuart et Harry Sommer.

Dès son arrivée aux États-Unis le 3 mai, les festivités de sa tournée inaugurale aux États-Unis débuteront avec plusieurs événements de présentation organisés à New York, à Miami et à Los Angeles sur deux soirées, et s'achèveront par une grande cérémonie de baptême ainsi que par une navigation depuis son premier port d'origine, à savoir le Pier 66 de Seattle, dans l'État de Washington, le 30 mai. À l'issue d'un voyage inaugural de trois jours, et d'une présentation dans le port de Victoria, en Colombie Britannique, le Norwegian Bliss rentrera le 2 juin avant d'entamer son premier voyage de sept jours vers l'Alaska.

« Le Norwegian Bliss est l'un de nos navires les plus attendus à ce jour, et aujourd'hui marque une nouvelle étape passionnante pour le navire le plus récent et le plus innovant de notre flotte jeune et moderne », a déclaré Andy Stuart, président-directeur général de Norwegian Cruise Line. « L'équipe de Meyer Werft, ainsi que nos équipes d'exploitation, les officiers de navire et les membres d'équipage ont fourni un travail formidable pour donner naissance au Norwegian Bliss, et nous sommes impatients que les passagers découvrent tous ses atouts. »

« Nous sommes heureux de livrer un nouveau navire à Norwegian Cruise Line », a déclaré Bernard Meyer, associé directeur de Meyer Werft. « Nous sommes extrêmement fiers de notre partenariat de plus de 15 ans, et sommes convaincus que le premier navire spécialement conçu pour proposer des croisières en Alaska surpassera les attentes de ses passagers. »

Le Norwegian Bliss, troisième navire de la catégorie Breakaway Plus de la compagnie, catégorie la plus populaire dans toute l'histoire de la société, est le premier navire de croisière spécifiquement conçu pour proposer des caractéristiques et infrastructures offrant l'expérience ultime de croisière en Alaska. À bord, les passagers pourront apprécier leurs infrastructures favorites offertes par Norwegian Cruise Line, ainsi que plusieurs offres jusqu'ici inédites en mer. Le Norwegian Bliss offrira frissons et excitation aux passagers grâce au plus grand circuit de course de compétition en mer, une première pou un navire de croisière basé en Amérique du Nord. Ce circuit de course à deux niveaux pour voitures électriques trône au sommet du pont 19, offrant aux passagers des points de vue incroyables, pendant qu'ils sillonnent des courbes et virages à une vitesse pouvant atteindre 48 kilomètres par heure. Après une course palpitante, les passagers pourront tester leur agilité dans un jeu de laser à ciel ouvert, ou dans une course côte-à-côte sur le toboggan Aqua Racer de l'impressionnant Aqua Park, qui propose deux toboggans à plusieurs étages, dont l'un s'étend au-delà d'un côté du navire, pour terminer sa course sur le pont inférieur.

À bord du Norwegian Bliss, les amateurs de cuisine peuvent apprécier les saveurs de nouveaux concepts exclusifs de restauration spécialisée et de bar, tels que l'inédit Texas smokehouse – Q, le premier café Starbucks® avec service complet de la compagnie de croisière en mer, sans oublier Coco's - boutique de chocolats et confiseries. Dans la brasserie District Brew House, les passagers peuvent apprécier une variété de cocktails artisanaux et de bières, notamment les bières locales prisées à Seattle de la brasserie Red Hook Brewery.

Dans la continuité de l'engagement de Norwegian consistant à proposer des divertissements incroyables à bord de sa flotte, le Norwegian Bliss offre une nouvelle programmation incluant la comédie musicale de Broadway récompensée par un Tony Award®Jersey Boys, et ¡HAVANA! - spectacle théâtral et musical original, créé et produit spécialement pour le Norwegian Bliss. Le groupe créatif à l'origine de ¡HAVANA! inclut le metteur en scène et chorégraphe Warren Carlyle récompensé par un Tony Award®, ainsi que le duo cubano-américain de couturiers Isabel et Ruben Toledo, et fait intervenir des titres originaux de la chanteuse cubano-américaine Albita, récompensée par un Grammy. Le Norwegian Bliss offre également une nouvelle expérience théâtrale au cours de laquelle les cocktails sont proposés à tarifs réduits, baptisée Happy Hour Prohibition -The Musical, qui replongera les passagers dans un bar clandestin de la Nouvelle-Orléans peu avant l'époque de la Prohibition. Au Cavern Club, les passagers peuvent écouter leurs titres favoris des Beatles en live, interprétés par un groupe de reprises talentueux, dans un environnement inspiré du Liverpool Club, au sein duquel les célèbres Beatles se sont produits à d'innombrables reprises.

Les passagers du Norwegian Bliss peuvent se détendre dans diverses chambres incluant des suites luxueuses au sein de l'espace The Haven by Norwegian®, des cabines studio pour les voyageurs seuls, offrant des points de vue virtuels sur l'océan, et un grand nombre de cabines communicantes, idéales pour les groupes nombreux et les familles. Deux salons d'observation étendus, dont l'un est exclusivement accessible aux passagers Haven, offriront aux passagers de la croisière des points de vue ininterrompus sur la beauté naturelle de la mer et du littoral au cours de leur séjour.

À partir du mois de juin 2018, le Norwegian Bliss passera son été à effectuer des croisières de sept jours en Alaska, avant de naviguer de Los Angeles jusqu'à la Riviera mexicaine à l'automne. Au cours de l'hiver 2018, le paquebot naviguera de Miami jusqu'aux Caraïbes, et effectuera des croisières de New York jusqu'à la Floride, aux Bahamas et aux Caraïbes au cours de la saison automne/hiver 2019.

