MONTRÉAL, le 2 août 2018 /CNW Telbec/ - Christine Gosselin, responsable au comité exécutif de la culture, du patrimoine et du design, a procédé à d'importantes nominations au Conseil des arts de Montréal (CAM). Ainsi, Mme Nadia Drouin, en remplacement de M. Nassib El Husseini, Mme Nadine Gomez, en remplacement de M. Philippe Baylaucq, Mme Katia Grubisic, en remplacement de Mme Hélène Messier et M. Charles Milliard, en remplacement de l'Honorable Liza Frulla, ont été nommés au conseil d'administration (CA) à titre de membres. M. Hugues Sweeney a pour sa part été nommé à titre de deuxième vice-président, en remplacement de M. Philippe Baylaucq. Enfin, le mandat de M. Francis Guimond a été renouvelé pour trois autres années.

« Je tiens à saluer les efforts des membres du Conseil des arts de Montréal. Montréal veut se positionner comme chef de file en matière de développement des entreprises culturelles et créatives. Le Conseil est un partenaire privilégié pour la Ville de Montréal et cette responsabilité repose, entre autres, sur l'implication et le dévouement de ses administrateurs. La bonne gouvernance nous tient à cœur et nous savons que ces personnes sauront remplir le défi qui les attend. Merci pour votre engagement et je vous souhaite un mandat des plus fructueux », a déclaré Christine Gosselin.

Les propositions des membres sont examinées afin de correspondre à des principes d'équités et de parités, de diversités culturelles et générationnelles. De plus, le comité de sélection veille à refléter l'ensemble des secteurs artistiques et à intégrer des représentants provenant de toutes les tailles d'organisations.

Soulignons que le conseil d'administration est composé de membres bénévoles, majoritairement issus du milieu culturel, mais également du monde de l'éducation et des affaires.

Le Conseil des arts de Montréal joue un rôle important dans le milieu artistique de la métropole depuis 1956. La Ville appuie la reconnaissance de la culture comme quatrième pilier du développement durable. Le Conseil des arts de Montréal est un acteur de premier plan pour la prospérité du secteur artistique, qui contribue directement à la prospérité de Montréal.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif