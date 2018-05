Nobu Hospitality ouvre un Nobu Hotel et son restaurant à Tel Aviv

NEW YORK, 1er mai 2018 /PRNewswire/ -- La marque mondiale de l'art de vivre Nobu Hospitality, fondée par Nobu Matsuhisa, Robert De Niro et Meir Teper, est heureuse d'annoncer la poursuite de son expansion mondiale à Tel Aviv (Israël).

Les Nobu Hotels sont synonymes de design instinctif, d'ingrédients raffinés, d'énergie puissante et de passion pour le service. Le Nobu Hotel Tel Aviv est le 17e hôtel du portefeuille croissant de la marque. Né de la vision de Gerry Schwartz et de Heather Reisman, le Nobu Hotel Tel Aviv attirera les lanceurs de mode et les créateurs de style, plaçant le concept d'un hôtel de luxe au milieu d'espaces publics énergisés. « Heather et moi-même sommes heureux de faire entrer Nobu en Israël », explique Gerry Schwartz.

Avec le restaurant Nobu en son cœur, ce nouvel hôtel-boutique sera situé au 55 Rothschild Boulevard et 66 Ahad Ha'am Street, l'un des quartiers originaux de Tel Aviv. L'hôtel proposera 38 chambres intelligemment conçues, un vaste jardin, un centre de fitness, une piscine, des espaces extérieurs et une terrasse privée sur le toit, idéale pour les événements.

« Venir à Tel Aviv, à cet endroit, avec les partenaires et bons amis que sont Gerry et Heather, c'est ce qui nous correspond le mieux », ajoute Meir Teper.

Pour Trevor Horwell, président-directeur général : « C'est un nouveau projet excitant, et avec la présence de Tel Aviv en tant que centre high-tech et commercial de premier plan, et le solide marché touristique dans la ville, ce projet est parfaitement en phase avec notre clientèle mondiale. »

Nobu Hospitality

Désignée comme l'une des 25 marques de luxe les plus innovantes par Robb Report, Nobu Hospitality figure parmi une sélection de tout premier plan de marques de luxe mondiales. Fondée par Nobu Matsuhisa, Robert De Niro et Meir Teper, la marque Nobu prospère dans les capitales mondiales en offrant ce qui se fait de mieux dans l'art de vivre hôtelier. Les Nobu Hotels ont remporté toute une série de récompenses, dont Up-and-Coming Hoteliers de Boutique Design, Hottest New Hotels de CNN Travel, Wallpaper Best Urban Hotel, Top North America Hotel Opening de Luxury Travel Advisor et le Luxury Travel Advisor's Award of Excellence. Le premier Nobu Hotel a ouvert ses portes en 2013 en tant qu'hôtel-boutique dans le Caesar's Palace Las Vegas, Nobu Hotel City of Dreams Manila a ouvert ses portes en 2014, Nobu Hotel Miami Beach en 2016, Nobu Ryokan Malibu, Nobu Hotel Shoreditch London, Nobu Hotel Ibiza Bay et Nobu Hotel Epiphany Palo Alto en 2017 et Nobu Hotel Marbella en 2018. D'autres Nobu Hotels sont prévus à Barcelone, Riyadh, Los Cabos, Chicago, Toronto, São Paulo et Atlanta.