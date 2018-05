Neuer Covestro-CEO deutet Übernahmen an und will Dividende erhöhen

FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Konzern Covestro will seinen Aktionären unter dem neuen Chef nach Möglichkeit steigende Ausschüttungen zukommen lassen. "Die Dividende möchten wir eher steigern, mindestens aber stabil halten", sagte Markus Steilemann, der am 1.Juni sein Amt als Vorstandsvorsitzender antritt, der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

"Wir wachsen in der Regel schneller als das Bruttosozialprodukt der gesamten Welt", fügte Steilemann hinzu. Ein Treiber sei die Elektromobilität. "Für Elektroautos ist der Bedarf an Kunststoffen nochmal deutlich höher", sagte der Covestro-Manager. Zu möglichen Übernahmen sagte er, man werde "externe Opportunitäten" nutzen. Seine Strategen haben demnach bereits sondiert, wer und was zu Covestro passen könnte. Nur sind die Preise nach Jahren des Booms stattlich. "Wir rechnen mit sehr spitzem Bleistift", betont Steilemann.

Der im Frühjahr in den DAX aufgestiegene Konzern rechnet damit, dass nach dem Ausstieg der ehemaligen Muttergesellschaft Bayer potentielle neue Grossaktionäre anklopfen, womöglich auch aus China, dem wichtigsten Markt für Covestro. "Es kann gut sein, dass unser Erfolg strategische Investoren anzieht", so Steilemann. Er begrüsse alle Investoren, die "unseren langfristigen Erfolg als selbständiges Unternehmen unterstützen; egal, wo sie herkommen."

Steilemann will sich auch in die Politik einmischen, "nicht zu allen Fragen, aber durchaus zu Themen, die den Wirtschaftsstandort Deutschland betreffen. Wir haben als Manager eine gesellschaftspolitische Verantwortung. Und die Chemieindustrie steht für weit mehr als 400.000 Arbeitsplätze in Deutschland."

May 27, 2018 03:00 ET (07:00 GMT)