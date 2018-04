Neuer Chef will Umbau von Volkswagen beschleunigen

FRANKFURT (Dow Jones)--Der neue Chef von Volkswagen will den Umbau beschleunigen und den Automobilkonzern schlanker aufstellen. An der vom bisherigen Vorstandsvorsitzenden Matthias Müller auf den Weg gebrachte mittelfristige Strategie 2025 werde festgehalten, sagte Herbert Diess in seiner ersten Pressekonferenz als CEO von VW. Allerdings müsse das Tempo des Umbaus deutlich erhöht werden.

"Unser Ziel ist es, Volkswagen in Ertragsstärke, Innovationskraft und Nachhaltigkeit zu einem der führenden Hersteller in der Industrie zu machen", sagte Diess. Um dieses Ziel zu erreichen, will der Manager den komplexen Konzern schlanker aufstellen und die Verantwortung der Marken stärken. Um weitere Synergien zu heben, sollen Markengruppen geschaffen werden.

Wie am Donnerstag anlässlich des Chefwechsels angekündigt, werden die acht Automarken in drei Gruppen - Volumen, Premium und Superpremium - gebündelt. Zur Volumengruppe, also Autos für den Massenmarkt, gehören die Kernmarke VW, Skoda und Seat, sagte Diess am Freitag. Die Premiumgruppe bestehe allein aus Audi, deren Chef Rupert Stadler bleibe. Zur Gruppe Superpremium, die von Porsche angeführt werde, gehörten Bentley sowie Bugatti. Perspektivisch könnte Lamborghini die Gruppe noch verstärken, so der VW-CEO.

Das Nutzfahrzeuggeschäft mit den Marken Scania und MAN bereitet der Wolfsburger Konzern für einen Börsengang vor. Dessen Konzernsitz werde von Braunschweig nach München verlegt. Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch erklärte, dass es keinerlei Überlegungen gebe, die Kontrolle an dem Lkw-Geschäft aufzugeben.

Müller, der nach dem Rücktritt von Martin Winterkorn infolge des Dieselskandals im Herbst 2015 die Führung übernahm, hatte Mitte 2016 das Zukunftsprogramm "Together-Strategie 2025" vorgestellt. Darin wurde die Elektromobilität als eines der zentralen Handlungsfelder verankert. Bis 2025 will VW mit einer Vielzahl reiner Elektrowagen die weltweite Nummer Eins werden. Zudem soll verstärkt auf Partnerschaften und Kooperationen gesetzt werden, was Müller in den vergangenen Jahren bereits mit diversen Deals auf den Weg gebracht hat.

Kontakt zum Autor: markus.klausen@wsj.com

DJG/kla/jhe

(END) Dow Jones Newswires

April 13, 2018 05:53 ET (09:53 GMT)