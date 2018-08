NanoSphere Health Sciences s'associe à Delta 9 pour l'expansion canadienne

Evolve Formulas, la division cannabis du chef de file de la biotechnologie, s'apprête à être lancée sur le marché canadien

DENVER, 31 juillet 2018 /CNW/ - NanoSphere Health Sciences, Inc (CSE : NSHS) (OTC : NSHSF), le chef de file en biotechnologie à qui l'on doit le système de libération breveté NanoSphere (NanoSphere Delivery System™), a conclu un partenariat avec Delta 9 Cannabis INC pour introduire au sein du marché canadien des produits issus de sa marque de cannabis, Evolve Formulas.

Ayant récemment obtenu le brevet américain portant le numéro 10,028,919, NanoSphere vient tout juste de se faire accorder l'exclusivité commerciale de la libération normalisée de cannabis dans la circulation générale par l'entremise d'une technologie de nanoparticules de phospholipides. Ce nouveau brevet complète celui désigné comme l'U.S. Patent No. 9,925,149, octroyé précédemment à NanoSphere, qui couvre la technologie centrale responsable de la production du NanoSphere Delivery System™.

Le système de libération révolutionnaire de la société fonctionne par la nano-encapsulation d'ingrédients actifs dans des membranes de phospholipides pour être transportés par la peau et la muqueuse dans la circulation sanguine en quelques minutes. On compte parmi les applications de cannabis de la technologie des gels visqueux transdermiques ainsi que des produits intranasaux et intraoraux, lesquels offrent tous des résultats rapides, des dosages précis et une grande biodisponibilité. Cette percée de pointe élimine le besoin d'inhaler ou d'ingérer le cannabis; les utilisateurs jouissent donc d'une méthode de consommation plus sécuritaire et plus efficace.

Delta 9 et Nanosphere ont signé un protocole d'entente qui concède à Delta 9 la licence principale pour la technologie brevetée de Nanosphere pour l'ensemble du Canada. Delta 9 peut aussi accorder des sous-licences visant cette technologie aux producteurs autorisés de cannabis visés par le Règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales. Delta 9 est un producteur autorisé de marijuana qui exploite une usine de production de 80 000 pieds carrés située à Winnipeg, dans la province du Manitoba, au Canada. Il s'agit de la troisième entente de licence de NanoSphere en 2018, la société ayant récemment annoncé des partenariats qui ouvriront les portes de la Californie et de l'Arizona aux produits Evolve Formulas.

« Delta 9 partage la vision de NanoSphere, qui consiste à mettre en marché des produits fiables et innovants destinés tant aux consommateurs récréatifs qu'aux consommateurs thérapeutiques dans le seul pays du G7 a avoir légalisé le cannabis à ces deux fins. Ce jalon donne de l'essor à notre lancée alors que notre société connaît une croissance substantielle après avoir récemment reçu le brevet aux États-Unis pour notre système de libération des cannabinoïdes et avoir enregistré une hausse des ventes dans le marché du Colorado. Ce partenariat était la suite logique de notre réussite continue, lequel nous permet d'offrir nos solutions inédites pour le cannabis à un auditoire international. Par notre travail, nous voulons que les patients cessent de devoir "fumer leur médicament". Nous voulons aussi donner aux médecins un nouvel outil important pour traiter les affections qui répondent aux cannabinoïdes », soutient Robert Sutton, président et chef de la direction de NanoSphere Health Sciences et d'Evolve Formulas.

« NanoSphere a mis au point les systèmes de libération de cannabinoïdes les plus avancés sur le plan scientifique et les plus appropriés sur le plan médical jamais vus sur le marché. Le manque de système de libération normalisée a été le plus grand obstacle pour les médecins désireux de prescrire du cannabis pour traiter divers troubles médicaux. Nous n'avons rien trouvé sur le marché actuellement qui est à la hauteur du Nanosphere Delivery System™ lorsqu'il est question de sûreté et de précision de dosage », affirme John Arbuthnot, chef de la direction de Delta 9.

Selon l'entente, Delta 9 et NanoSphere recevront chacun 50 pour cent des recettes nettes provenant de la vente des produits Evolve Formulas. La durée initiale de celle-ci est de 36 mois à compter de la date de la première vente commerciale de produits sous licence. Delta 9 est aussi tenu de demander à Santé Canada l'autorisation de distribuer les produits Nanosphere.

Pour obtenir plus d'information ou pour toute demande d'entrevue, veuillez communiquer avec Emily Kielthy à l'adresse media@nanospherehealth.com ou par téléphone au 646-695-7045.

Au nom du conseil d'administration

David Sutton, président et chef d'exploitation

Bureau : 720.520.4283

Courriel : dsutton@nanospherehealth.com

Personne-ressource pour les investisseurs :

Victor Goncalves, vice-président directeur

Cellulaire : 204-997-5517

Courriel : vgoncalves@nanospherehealth.com

L'engagement de NanoSphere envers l'octroi de licences de propriété intellectuelle

NanoSphere a lancé son programme de licence de propriété intellectuelle en 2015 et soupèse plusieurs possibilités d'octroi de licences au moyen d'un processus d'évaluation rigoureux. Pour obtenir de plus amples renseignements à propos du programme d'enregistrement de NanoSphere, veuillez consulter le https://www.nanospherehealth.com/licensing/

À propos de NanoSphere

Ayant récemment reçu le prix des pratiques d'excellence Frost and Sullivan 2018 Best Practices Award pour l'innovation technologique, NanoSphere Health Sciences LLC, est une firme de biotechnologie qui se spécialise dans la conception du système de libération NanoSphere (NanoSphere Delivery System™), soit une plateforme révolutionnaire qui tire parti de la nanotechnologie pour la biolibération de suppléments, de produits nutraceutiques et de médicaments en vente libre pour les secteurs du cannabis, des produits pharmaceutiques, des soins des animaux, et plus encore. Protégé par les brevets américains portant les numéros 10,028,919 et 9,925,149, le système de libération NanoSphere (NanoSphere Delivery System™) est l'une des percées les plus importantes en plus de 25 ans pour l'avancement de la libération non invasive et conviviale d'agents biologiques. Pour obtenir plus d'information à propos de NanoSphere, veuillez visiter le http://www.nanospherehealth.com.

À propos de Delta 9 Cannabis Inc.

Delta 9 Bio-Tech Inc., la filiale en propriété exclusive de Delta 9, est un producteur autorisé de marijuana médicinale en vertu du Règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales qui exploite une usine de production de 80 000 pieds carrés à Winnipeg, dans la province du Manitoba, au Canada. Les actions de Delta 9 sont échangées à la Bourse de croissance TSX sous le symbole « NINE ».

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (comme ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant au caractère adéquat ou exact du présent communiqué.

Les places boursières canadiennes ne sont pas responsables de l'adéquation ni de l'exactitude du contenu de ce communiqué de presse.

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs assujettis à des hypothèses, des risques et des incertitudes. Les déclarations indiquées dans ce communiqué de presse qui ne sont pas purement historiques sont des énoncés prospectifs, y compris de façon non limitative toute déclaration concernant les intentions, les plans, les estimations, les attentes ou les opinions de la Société à l'égard de l'avenir. Même si la Société croit que les énoncés prospectifs mentionnés dans ce communiqué de presse sont raisonnables, rien ne garantit que ceux-ci s'avéreront exacts. La Société avise les lecteurs que l'ensemble des énoncés prospectifs, y compris de façon non limitative ceux portant sur les activités futures et les perspectives commerciales de la Société, se fondent sur des hypothèses ne pouvant aucunement être garanties et qui sont assujetties à des risques et à des incertitudes qui pourraient faire différer sensiblement les résultats ou les événements réels de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés. Les lecteurs sont priés d'évaluer eux-mêmes ces risques et ces incertitudes et ils ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne sont valables qu'à la date de ce communiqué de presse et la Société n'assume aucune obligation de mettre à jour de tels énoncés ni les raisons expliquant pourquoi les résultats ou les événements réels diffèrent ou pourraient différer de ceux anticipés par les énoncés prospectifs, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou de toute autre raison.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :

Emily Kielthy

media@nanospherehealth.com

646-695-7045

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/724826/NanoSphere_Health_Sciences_evolve_brand_FRC.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/613631/NanoSphere_Health_Sciences_Logo.jpg

SOURCE NanoSphere Health Sciences, Inc