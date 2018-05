Nahles: Trumps Iran-Aufkündigung hat Auswirkungen auf deutsche Unternehmen

BERLIN (Dow Jones)--SPD-Chefin Andrea Nahles hat vor Folgen für die deutsche Wirtschaft aus der Aufkündigung des Atomabkommens mit dem Iran durch US-Präsident Donald Trump gewarnt. "In drei Minuten und 32 Sekunden hat Donald Trump die Welt unsicherer gemacht", sagte Nahles zu Journalisten in Berlin. "Das Abkommen mit dem Iran zu kündigen, halte ich für einen schwerwiegenden Fehler, und es versetzt die ganze Welt in grosse Sorge." Die Partei- und Fraktionsvorsitzende sah darin "einen grossen Anschlag auf das transatlantische Bündnis".

Die Aufkündigung werde "natürlich Auswirkungen haben auf deutsche Unternehmen, auf europäische Unternehmen, die mit dem Iran Geschäfte machen". Betroffen seien auch viele deutsche Konzerne. "Das hat insoweit auch direkte Auswirkungen auf Deutschland", konstatierte Nahles. Die einseitige Kündigung des Abkommens durch Trump sei "ein schwerer Schlag für das transatlantische Verhältnis", zu loben sei aber, dass sich die Europäer daraufhin sehr eindeutig positioniert hätten.

Indirekte Kritik übte Nahles an den Aussagen des neuen US-Botschafters in Berlin, Richard Grenell, der deutsche Unternehmen aufgefordert hatte, ihre Aktivitäten mit dem Iran sofort zurückzufahren. "Es ist nicht meine Aufgabe, die hohe Kunst der Diplomatie zu lehren, schon einmal gar nicht den amerikanischen Botschafter", stellte die SPD-Vorsitzende dazu fest. "Aber ein bisschen Nachhilfe scheint er zu gebrauchen."

May 09, 2018 04:57 ET (08:57 GMT)