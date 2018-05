NKN (New kind of Network) officiellement coté sur Gate.io

MENLO PARK, Californie, 28 mai 2018 /CNW/ -- NKN (New Kind of Network ou nouveau genre de réseau) a été listé sur Gate (www.gate.io) à 4h00 TUC, le 28 mai 2018. Les échanges de paires NKN/USDT et NKN/ETH sont disponibles et les transactions ont débuté à 4h00 TUC, le même jour. Première infrastructure mondiale de réseau Internet reposant sur les chaînes de blocs, la cotation de NKN constitue une étape majeure en vue de bâtir un écosystème ouvert, décentralisé et partagé.

À propos de gate.io :

Gate.io est une plateforme d'échange d'actifs numériques de premier plan, exploitée par Gate Technology Inc. Gate.io s'attache à la sécurité et à l'expérience des clients, permettant aux clients un échange de cryptomonnaies sécurisé, simple et juste, leur garantissant également la protection de leurs actifs et des informations commerciales.

À propos de NKN :

NKN est le nouveau type de protocole de connectivité réseau et d'écosystème alimenté par une chaîne de blocs pour un Internet ouvert, décentralisé et partagé. Nous encourageons les utilisateurs à partager les connexions réseau, les fournisseurs de services à utiliser la bande passante inutilisée et les développeurs à accéder à la pile réseau globale en mode pair à pair.

L'objectif de NKN est de réorganiser le secteur des communications fort de 1 400 milliards d'USD, où nous faisons face aujourd'hui à de nombreux défis, comme l'utilisation inefficace des ressources, le manque de neutralité du réseau et le contrôle centralisé du réseau. En faisant de la couche réseau une chaine de blocs, NKN fournit le troisième pilier manquant de l'infrastructure Internet, comme l'a fait Ethereum pour le calcul et le système de fichier inter-planétaire (ipfs) pour le stockage. Nos innovations techniques fondamentales sont le routage dynamique, le preuve de relais, le consensus hautement évolutif et le mécanisme de récompense de jetons virtuels.

NKN a été créé par Yanbo Li, l'ancien cofondateur d'Onchain et est conseillé par le Dr Whitfield Diffie, le père de la cryptographie à clé moderne et publique et lauréat du Prix Turing 2015. Les membres de l'équipe de NKN proviennent de Google, Qualcomm, Nokia, Amazon et Baidu.

Pour communiquer avec nous :

Site Web : https://nkn.org/

Courriel : contact@nkn.org

Twitter : https://twitter.com/NKN_ORG

Telegram : https://t.me/nknorg

Medium : https://medium.com/nknetwork

Linkedin : https://www.linkedin.com/company/nknetwork/

Github : https://github.com/nknorg

SOURCE NKN