Moyra Davey remporte le Prix de photographie Banque Scotia 2018

TORONTO, le 8 mai 2018 /CNW/ - Le huitième Prix de photographie annuel de la Banque Scotia a été remis à Moyra Davey lors d'un gala qui s'est tenu aujourd'hui à Toronto.

« Les œuvres de Moyra sont tout simplement extraordinaires. Ses photos mettent en lumière des objets et des moments du quotidien qui semblent anodins et qui passent souvent inaperçus, » a souligné Edward Burtynsky, président du jury du Prix de photographie Banque Scotia et photographe canadien de renommée internationale. « Compte tenu de sa passion pour la réflexion, nous sommes impatients de collaborer avec elle à la création d'un livre sur son œuvre, qui sera sans nul doute spectaculaire. Nous avons hâte d'admirer son travail dans les élégantes galeries du Ryerson Image Center de Toronto lors du festival de photographie CONTACT de la Banque Scotia 2019. »

Le Prix de photographie Banque Scotia a été créé en 2010, avec l'aide d'Edward Burtynsky, pour saluer la vision créative et les réalisations des photographes les plus talentueux au Canada. C'est le plus grand et le plus prestigieux prix décerné annuellement par des pairs au Canada. Il vise à soutenir un artiste en milieu ou en fin de carrière dans sa quête d'une reconnaissance nationale et internationale accrue.

Cette prestigieuse récompense comprend un prix en argent de 50 000 $, une exposition solo au Ryerson Image Centre durant le festival de photographie CONTACT de la Banque Scotia 2019 ainsi qu'un recueil présentant les œuvres de l'artiste distribué dans le monde entier par Steidl, éditeur de renommée internationale.

Moyra Davey se joint à un groupe d'artistes hors du commun ayant remporté le Prix de photographie Banque Scotia dans le passé : Shelley Niro (2017), Suzy Lake (2016), Angela Grauerholz (2015), Mark Ruwedel (2014), Stan Douglas (2013), Arnaud Maggs (2012) etLynne Cohen (2011).

« Les œuvres profondes de Moyra nous font voir des objets de la vie quotidienne sous un jour tout à fait inédit, » a affirmé Jacquie Ryan, vice-présidente, Commandites et philanthropie à la Banque Scotia. « En tant que représentante de la Banque Scotia, c'est avec un immense plaisir que je félicite Moyra pour ce prix qui récompense un corpus d'œuvres diversifiées, superposant textures et histoires. Le travail extraordinaire de Moyra Davey et d'autres artistes est mis de l'avant grâce au soutien passionné que la Banque Scotia apporte aux arts depuis longtemps. »

Depuis plus de 40 ans, Moyra Davey bâtit son œuvre à l'aide de divers médias : photographie, vidéographie et écriture. Pendant dix ans, Moyra a fait voyager ses images par la poste, accumulant les timbres, les kilomètres et les traces de leur parcours. Sa série de photos sur les kiosques à journaux de New York met en lumière le caractère exceptionnel des objets et des espaces du quotidien. Moyra se distingue de la tendance actuelle qui privilégie la taille et les manipulations numériques en misant plutôt sur des scènes fortuites, qui semblent prises au hasard.

Les deux autres finalistes pour le prix de cette année sont Greg Staats et Stephen Waddell. Les nominés pour le Prix de photographie Banque Scotia 2018 ont été trouvés au terme d'une recherche annuelle visant à repérer les meilleurs talents au Canada. Chaque étape du processus de nomination et d'attribution est évaluée par des pairs et les nominés doivent respecter certains critères d'admissibilité bien précis. Les deux autres finalistes recevront chacun 10 000 $. En 2018, les membres du jury étaient :

Edward Burtynsky, président du jury et artiste;

Candice Hopkins , auteure et conservatrice;

, auteure et conservatrice; Marie-Josée Jean, directrice artistique de VOX Centre de l'image contemporaine:

Mark Lewis, artiste.

Les Canadiens peuvent admirer les œuvres de Shelley Niro, gagnante du Prix de photographie Banque Scotia 2017, dans le cadre de sa toute première exposition, qui s'ouvrira lors du festival de photographie CONTACT de la Banque Scotia 2018 au Ryerson Image Centre et qui se poursuivra par la suite. Cette exposition gratuite sera ouverte au public du 28 avril au 5 août 2018.

Pour en savoir plus sur la lauréate du Prix de photographie Banque Scotia, les finalistes et le jury, visitez le www.prixdephotographiebanquescotia.com

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia est la banque internationale du Canada et un leader parmi les fournisseurs de services financiers en Amérique du Nord, en Amérique latine, dans les Antilles, en Amérique centrale et en Asie-Pacifique. Elle s'est donné pour mission d'aider ses 24 millions de clients à améliorer leur situation au moyen de conseils et d'une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 janvier 2018, l'effectif de la Banque Scotia s'élevait à plus de 89 000 employés et son actif à plus de 923 milliards de dollars. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur Twitter.

SOURCE Scotiabank