Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Richemont kann Squeeze-out bei YNAP starten - LafargeHolcim plant offenbar Umbau an den Konzernzentralen - Zurich hat vorrangige Anleihe über 350 Mio AUD platziert - Bell Q1: Umsatz +20,9% auf 993,7 Mio Fr. EBITDA 61,6 Mio Fr. Integration von Hügli schreitet planmässig voran Gesamterlös Kapitalerhöhung bei 612,6 Mio Fr. Bezugspreis für Kapitalerhöhung 268 Fr. je Aktie - Straumann geht Kooperation mit Zirkonzahn in USA und Kanada ein - Hochdorf übernimmt die Bimbosan AG - Lem: Designierter neuer Chef des Industriesegments kommt nun doch nicht - Wisekey übernimmt St. Galler Cybersecurity-Firma Quovadis komplett - Highlight Communications trotz mehr Umsatz in Verlustzone gerutscht - Orascom Development Egypt (ODE) verkauft Anteile an Tamweel für 20 Mio Franken NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Aktien von Acron Helvetia III werden am 16. Juni von Berner Börse dekotiert - Elektrizitätswerk der Stadt Zürich steigert Gewinn um 100 Millionen Franken BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aryzta: Massachusetts Mutual Life senkt Anteil auf 2,89% - Logitech: Norges Bank erhöht Anteil auf 3,03% - Meyer Burger: BlackRock erhöht Anteil auf 3,03 Prozent - OC Oerlikon: Diverse Beteiligungsmeldungen nach Vekselberg-Abbau - Schmolz+Bickenbach: Diverse Beteiligungsmeldungen nach Auflösung einer Gruppe - Sunrise: BlackRock erhöht Anteil auf 3,04%, Norges Bank senkt auf 2,75% - Basilea: Credit Suisse meldet Anteil von <3% PRESSE FREITAG - keine relevanten Nachrichten ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - GV: Perfect Holding, The Native SA, Wisekey International Montag: - Swiss Life: MK zu Betriebsrechnung 2017, Zürich -Dienstag: - Burckhardt: Ergebnis 2017/18 und BMK, Winterthur - MK ZKB: Schweizer Pensionskassenstudie 2018 - Artemis Holding AG: BMK 2017, Zürich - KPMG Cyberkriminalität in der Schweiz, Zürich - UBS: MK Preise und Löhne 2018, Zürich WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: BFS Produktions-, Auftrags- und Umsatzstatistik sekundärer Sektor im Q1 (09.15 Uhr) - US: Auftragseingang langlebige Güter 04/18 (14.30 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 05/18 (endgültig) (16.00 Uhr) - CH: BFS Beschäftigungsbarometer Q1 2018 (Montag) BFS Lohnentwicklung 2017 (Montag) EZV Aussenhandel/Uhrenexporte April 2018 (Dienstag) KOF Prognosen für den CH-Tourismus (Dienstag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.06. - Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen (angekündigt): - Lalique (Juni, Wechsel von BX zu SIX) - Dekotierungen: - Goldbach (nach Übernahme durch Tamedia, Termin noch unbekannt) - Hügli (nach Übernahme durch Bell, Termin noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: per 25.5.: - Valiant (4,00 Fr.) - Warteck (70,00 Fr.) per 28.5.: - Aevis Victoria (0,55 Fr.) - APG (24,00 Fr.) - Baumgartner (12,00 Fr.) - CFT (5,00 Fr.) - Poenina (1,60 Fr.) - Swatch I (7,50 Fr.), Swatch N (1,50 Fr.) per 31.5.: - Romande Energie (36,00 Fr.) per 4.6.: - TKB (2,75 Fr.) per 11.6.: - Hypo Lenzburg (Sonderdividende 40 Fr. Nennwertred.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1607 - USD/CHF: 0,9918 - Conf-Future: +41 BP auf 159,75% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz +0,101% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,27% auf 8'794 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Donnerstag): -0,27% auf 8'770 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,35% auf 1'453 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,23% auf 10'482 Punkte - Dow Jones (Donnerstag): -0,30% auf 24'811,76 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,02% auf 7'424,43 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,94% auf 12'855 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,06% auf 22'451 Punkte STIMMUNG - Erholungstenden nach schwachen Tagen

cf/