Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Sonova 2017/18: Umsatz 2'646 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2'660 Mio) EBITA 532,5 Mio CHF (AWP-Konsens: 524,6 Mio) Reingewinn 407,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 406,5 Mio) Dividende 2,60 Fr. je Aktie (VJ 2,30 Fr., AWP-Konsens: 2,49) 2018/19: Erwartetes org. Umsatzwachstum von 3%-5% Gewinnwachstum pro Aktie im mittleren Zehnprozentbereich erw. CEO: Weitere Sword-Produkte sollen 2018/2019 Wachstum unterstützen Profitabilität im Cochlea-Implantate-Geschäft muss steigen Müssen im Bereich Digitalisierung und E-Solutions zulegen Sivantos/Widex-Fusion macht keine grossen Sorgen - ABB schliesst erste Stufe eines Auftrages für Lyckeby Amylex in Tschechien ab - Bâloise wächst im BVG-Geschäft und bleibt dem Vollversicherungsmodell treu - Givaudan schliesst Partnerschaft mit Mixfit und DSM ab - Nestlé Skin Health erhält weitere US-Zulassung für Restylane-Antifaltenmittel - Novartis: Griechische Justiz soll Korruptionsvorwürfe untersuchen - Partners Group erwirbt Beteiligung an US-Firma und kauft Warenhauskette - Roche vermeldet positive Studienergebnisse zu Hemlibra - Swiss Re prüft mögliche Optionen zu Iran-Engagement - Zurich schliesst Aktienrückkaufprogramm ab - 1,74 Mio Aktien zurückgekauft - Peach Property kauft 1'066 Wohnungen in Baden-Württemberg erwartet Mieteinnahmen des Gesamtportfolios von >40 Mio Fr. - Von Roll veräussert Standort Luhe erwartet aus Veräusserung 10 Mio Fr. - Kudelski liefert Sicherheitslösungen für eine Reihe von U-blox-Produkten - Oerlikon/S+B: Vekselberg reduziert Beteiligungen - Temenos lanciert Aktienrückkauf über 250 Mio USD NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: BlackRock erhöht Anteil auf 5,17% - Novartis meldet Eigenanteil von 3,841%/1,1922% - Partners Group: Morgan Stanley meldet Erwerbspositionen von 15,35% - Sika meldet verschiedene Beteiligungsveränderungen - Ceva Logistics: Credit Suisse senkt Anteil auf unter 3% - LumX: China Silver AM mit Erwerbspositionen von 14,71% - Eigenanteil -/21,02% - Polyphor: Lock-up-Gruppe Grogg/Maag meldet Anteil von 63,2% - Sunrise: BlackRock erhöht Anteil auf 3,09% PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Sonova: BMK 2017/18, Stäfa Mittwoch: - Julius Bär: Interim Management Statement - UBS: MK Alpine Property Focus 2018, Zürich - Lem: Ergebnis 2017/18 und BMK, Zürich - GV: Poenina, Valiant, Warteck Invest Donnerstag: - Ypsomed: Ergebnis 2017/18 und BMK, Burgdorf - GV: Swatch, Aevis, APG SGA, CFT, Varia US, Zur Rose WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - US: Richmond Fed Herstellerindex 05/18 (16 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - CH: S&P bestätigt "AAA/A-1+"-Rating für die Schweiz - Ausblick stabil SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.06. - Übernahmeangebote: - Bell-Angebot für Hügli-Aktien zu 915 Fr. (bis 25.4., Nachfrist. 03.-17.05) - IPO/Neukotierungen (angekündigt): - Lalique (Juni, Wechsel von BX zu SIX) - Dekotierungen: - Goldbach (nach Übernahme durch Tamedia, Termin noch unbekannt) - Hügli (nach Übernahme durch Bell, Termin noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Adval Tech (4,00 Fr.) - Alpine Select (1,00 Fr.) - VAT Group (4,00 Fr.) - Villars Holding (38,00 Fr.) per 23.5.: - BKW (1,80 Fr.) - Calida (0,80 Fr.) - Edisun Power (0,60 Fr.) - Phoenix Mecano (16,00 Fr.) per 24.5.: - BEKB (6,60 Fr.) - Burkhalter (5,00 Fr.) per 25.5.: - Valiant (4,00 Fr.) - Warteck (70,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1748 - USD/CHF: 0,9975 - Conf-Future: +32 BP auf 158,96% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz +0,155% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,37% auf 8'974 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Freitag): -0,53% auf 8'940 Punkte - SLI (Freitag): -0,54% auf 1'480 Punkte - SPI (Freitag): -0,47% auf 10'662 Punkte - Dow Jones (Montag): +1,21% auf 25'013 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,54% auf 7'394 Punkte - Dax (Freitag): -0,28% auf 13'078 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -0,18% auf 22'960 Punkte STIMMUNG - Freundlich wegen Entspannungssignalen im Handelsstreit

