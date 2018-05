Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis schliesst Tender-Offer für Avexis ab testet Cosentyx in direkter Vergleichsstudie mit Standardtherapie - Roche: FDA erteilt Zulassung für Actemra subkutan bei PJIA - Sika lanciert Wandelanleihe über 1,5 Milliarden Franken Mittel werden für Kauf der SGO-Anteile verwendet Wandler erhält Coupon von 0,00 bis 0,30 Prozent - Richemont: Yoox Net-a-Porter steigert Umsatz im ersten Quartal 2018 - Kühne+Nagel lanciert digitale Plattform KN SwiftLOG für E-Auslieferungszentren - Dormakaba übernimmt Klaus Group in Peru - Umsatz 12 Mio USD - Flughafen Zürich im April mit 6,6 Prozent mehr Passagieren - Ceva Q1: Umsatz 1'790 Mio USD (VJ 1'596 Mio) EBITDA (angepasst) bei 53 Millionen USD (VJ 45 Mio) Ebitda-Marge 3,0% (VJ 2,8%) Wollen Mehrheit bestehende Schulden in nächsten Monaten zurückzahlen Adjusted EBITDA soll mittelfristig um 100 Mio USD steigen - Meyer Burger schliesst zwei Verträge über rund 17,5 Millionen Franken ab - New Venturetec mit Gewinn von 14,5 Mio US-Dollar im Halbjahr - Orascom: Ägyptische Tochter im ersten Quartal mit mehr Umsatz und Gewinn - Implenia erhält Grossauftrag in Deutschland - Basilea lanciert Antibiotikum Zevtera in Saudi-Arabien - Polyphor-IPO: Ausgabepreis 38,00 Franken je Aktie (Preisspanne 35-38 Franken) Angebotspreis impliziert Marktkapitalisierung von 420 Mio Fr. NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - SIX geht Partnerschaft mit Worldline ein bringt bestehendes Kartengeschäft in Partnerschaft mit Worldline ein Gesamtpreis 2,3 Mrd Euro - erhält Anteil von 27% an Worldline Management und 1300 Mitarbeitende wechseln zu Worldline Zusammenarbeitsvertrag über 10 Jahre BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Dormakaba: FM KGa (Familie Mankel) meldet tieferen Anteil von 27,22% - VAT Group: Norges Bank meldet Anteil von 2,84% - UBS: BlackRock erhöht Erwerbspositionen auf 5,04% - PEH steigert eigenen Aktienanteil auf 5,11% - Meyer Burger: BlackRock meldet Anteil von 3,02 Prozent - KTM Industries: Stefan Pierer meldet Anteil auf 62,98% - Geberit: Blackrock meldet Anteil von 4,997 Prozent - Dufry: Morgan Stanley meldet Anteil von 7,86% - Bucher: Norges Bank meldet Anteil von 2,98 Prozent - Adecco: BlackRock erhöht Anteil auf 5,3 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Polyphor: 1. Handelstag an SIX (geplant) - GV: Vifor Pharma, Castle AI, Peach Property, Temenos, Valartis Mittwoch: - Novartis: Investor Event - GV: Alpine Select, Alpiq, Hügli, Repower, Walliser KB Donnerstag: - Züblin: Ergebnis und BMK 2017/18 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: BFS Produzenten- und Importpreisindex April (09.15 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - DE: BIP Q1 0,3% GG VORQUARTAL (PROGNOSE 0,4) BIP Q1 2,3% GG VORJAHR (PROGNOSE 2,4) - CN: Detailhandel April +9.4% gg VJ SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.05. - Übernahmeangebote: - Bell-Angebot für Hügli-Aktien zu 915 Fr. (bis 25.4., Nachfrist. 03.-17.05) - IPO/Neukotierungen (angekündigt): - Polyphor (erster Handelstag 15. Mai geplant) - Lalique (Juni, Wechsel von BX zu SIX) - Dekotierungen: - Goldbach (nach Übernahme durch Tamedia, Termin noch unbekannt) - Hügli (nach Übernahme durch Bell, Termin noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Dufry (3,75 Fr.) per 16.5.: - Jungfraubahn (2,40 Fr.) per 17.5.: - Castle Private (1,00 Fr.) - Valartis (0,20 Fr.) - Vifor (2,00 Fr.) per 18.5.: - Temenos (0,65 Fr.) - Walliser KB (3,15 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1934 - USD/CHF: 1,0009 - Conf-Future: -20 BP auf 159,00% (Montag) - SNB: Kassazinssatz +0,100% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -0,03% auf 8'998 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Montag): +0,08% auf 9'001 Punkte - SLI (Montag): -0,17% auf 1'490 Punkte - SPI (Montag): +0,03% auf 10'726 Punkte - Dow Jones (Montag): +0,27% auf 24'899 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,11% auf 7'411 Punkte - Dax (Montag): -0,18% auf 12'978 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -0,21% auf 22'818 Punkte STIMMUNG - Leicht negative US-Vorgaben

mk/tp