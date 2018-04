Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Nestlé Q1: Organisches Wachstum +2,8% (AWP-Konsens: +2,5%) Internes Realwachstum RIG +2,6% (AWP-Konsens: +1,9%) Umsatz Gruppe 21,3 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 21,3 Mrd) Portfoliomanagementstrategie auf Kurs Organisches Wachstum Emerging Markets +4,5% (2017: +4,8%) Organisches Wachstum Industrieländer bei +1,5% (2017: +0,7%) China verzeichnete starkes Wachstum Nordamerika kehrte zu positivem organischem Wachstum zurück 2018: Weiter Restrukturierungskosten von 700 Mio Fr. erwartet CEO: Auf Kurs für Ziele 2020 - Novartis Q1: Umsatz Gruppe 12,69 Mrd USD (AWP-Konsens: 12,47 Mrd) Reingewinn 2,028 Mrd USD (VJ 1,67 Mrd) Core-Reingewinn 2,98 Mrd USD (AWP-Konsens: 2,98 Mrd) Core-EBIT 3,34 Mrd USD (AWP-Konsens: 3,35 Mrd) Umsatz Entresto 200 Mio USD (Q4 17: 185 Mio / Q3: 128 Mio) Umsatz Cosentyx 580 Mio USD (Q4 17: 615 Mio; Q3: 556 Mio) Umsatz Innovative Med. 8,40 Mrd USD (AWP-Konsens: 8,22 Mrd) Umsatz Alcon 1,78 Mrd USD (AWP-Konsens: 1,68 Mrd) Umsatz Sandoz 2,52 Mrd USD (AWP-Konsens: 2,50 Mrd) 2018: FX-Effekt neu +4% auf Umsatz (+3%); weiter +4% auf Kern-EBIT OTC Verkauf führt in Q2 zu erheblichen Zuwachs Reingewinn Konzern-Guidance für 2018 bestätigt Umsatz-Guidance 2018 für Innovative Medicines bestätigt Umsatz-Guidance 2018 für Sandoz bestätigt Umsatz-Guidance 2018 für Alcon bestätigt Konzern-Guidance für 2018 bestätigt Transaktion mit Alcon nicht vor H1 2019 John Tsai zum Chief Medical Officer ernannt Sandoz kooperiert mit Pear Therapeutics bei digitalen Therapeutika - ABB Q1: Reingewinn 572 Mio USD (AWP-Konsens: 575 Mio) Auftragseingang 9,77 Mrd USD (AWP-Konsens: 9,23 Mrd) Umsatz 8,63 Mrd USD (AWP-Konsens: 8,37 Mrd) EBITA 1'060 Mio USD (AWP-Konsens: 1'008 Mio) Globale Märkte wachsen wieder - von Unsicherheiten geprägt Ölpreis und Währungseffekte werden das Ergebnis voraus. beeinflussen CEO: Erwarten starken Cashflow im Gesamtjahr Behalten Division Power Grids im Portfolio Sind immer offen für konstruktiven Dialog mit Aktionären Wollen mit Division Power Grids Margenzielband 2018 erreichen Weltweiter Marktausblick deutet auf Wachstum - Aryzta: Wechsel auf Posten von CEO Europa - Panalpina Q1: Bruttogewinn 370,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 349,7 Mio) Reingewinn 16,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 17,8 Mio) 2018: Fokus in Seefracht auf Verbesserung der Profitabilität Erwarten Wachstum in der Logistik dank Investitionen Erwarten Wachstum in der Seefracht unter Markt - Sulzer Q1: Bestellungseingang 900 Mio Fr. (AWP-Konsens: 840 Mio) 2018: Bisherige Prognosen für Gesamtjahr bestätigt Sonderkosten durch US-Sanktionen von 10 Mio Fr. erwartet Keine Sanktionswirkung über das Jahr 2018 hinaus erwartet - GAM Q1: AuM Investment Management 85,7 Mrd Fr (AWP-Konsens: 85,0 Mrd) Nettoneugeld Investment Management 2,5 Mrd FR (AWP-Konsens: 1,6 Mrd) 2018: Rechnen weiterhin mit guter Nachfrage nach Produkten - Temenos Q1: Umsatz 171,9 Mio USD (AWP-Konsens: 167,2 Mio) Adj. EBIT 36,4 Mio USD (AWP-Konsens: 34,0 Mio) Lizenzeinnahmen 63,6 Mio USD (AWP-Konsens: 57,8 Mio) EPS 0,40 USD (AWP-Konsens: 0,37 USD) 2018: Guidance bestätigt - Umsatz: +10-13% - EBIT: 255-260 Mio USD CEO: Bleiben sehr zuversichtlich, was den US-Markt betrifft Kein Kommentar zu geplanter Fidessa-Übernahme - Vontobel-CEO an GV: Q1/2018 war besser als Q1/2017 Kundenvermögen per Ende März bei 189,7 Mrd Fr. - Idorsia Q1: Betriebsverlust nach US GAAP 74 Millionen Franken Liquidität per Ende Q1 bei 1'016 Mio Fr. (Ende 2017: 1'091 Mio) Alle klinischen Projekte verlaufen plangemäss 2018: Non GAAP-Betriebsaufwand mit ca 390 Mio Franken bestätigt - BKB: Leiter Legal&Compliance verlässt Bank - Implenia erhält Auftrag für Projekt des CERN - Kudelski arbeitet mit Uno-Organisation zusammen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Polyphor: FDA erteilt 'Fast Track' Status für Balixafortide BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Goldbach: Diverse Beteligungsmeldungen nach Tamedia-Übernahme - GAM: Credit Suisse Funds senkt Anteil auf 2,98% - Leclanché meldet eigene Veräusserungspositionen von 73,51% - Rieter: Norges Bank senkt Anteil auf 2,997% - Belimo: Gerda Roner meldet Anteil unter 3% PRESSE DONNERSTAG - CS und UBS sprechen über Zusammenlegung von Backoffice-Funktionen (Bloomberg) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - ABB: Conf Call Q1 (10 Uhr) - Novartis: Conf Call Q1 (14 Uhr) - Nestlé: Conf Call Q1 (14 Uhr) - GV: Adecco, Cicor, Flughafen Zürich, Hiag, Komax Freitag: - BB Biotech: Ergebnis Q1 - Inficon: Ergebnis Q1 Montag: - UBS: Ergebnis Q1 (Webcast 09.00 Uhr) - Glarner KB: Ergebnis Q1 - AMS: Ergebnis Q1 (Conf. Call 24.4. 10.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: Leistungsbilanz 02/18 (10.00 Uhr) - GB: Einzelhandelsumsatz 03/18 (10.30 Uhr) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe, Woche (14.30 Uhr) Fed-Gouverneur Quarles hält Rede in Washington (15.10 Uhr) Frühindikator 03/18 (16.00 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - US: Fed Ausblick positiv, aber Unternehmen äussern Sorgen wegen Zöllen Nur moderater Lohnanstieg trotz Jobzuwachs Wirtschaft wächst mässig bis moderat SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.04. - Übernahmeangebote: - Bell-Angebot für Hügli-Aktien zu 915 Fr. (bis 25.4., Nachfrist. 03.-17.05) - IPO/Neukotierungen (angekündigt): - Ceva (im Q2 2018) - Polyphor (im Q2 2018) - Swissport (verschoben wegen Marktkonditionen) - Dekotierungen: - Myriad (Dekotierung per 30.04.2018; letzter Handelstag 27.04.) - Rapid Nutrition (Dekotierung per 30.04.2018; letzter Handelstag 27.04.) - Goldbach (nach Übernahme durch Tamedia, Termin noch unbekannt) - Hügli (nach Übernahme durch Bell, Termin noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Gurit (20,00 Fr.) - IVF Harmann (2,50 Fr.) - Sika (111 Fr.) - Tecan (2,00 Fr.) per 20.4.: - Bucher (6,50 Fr.) - Cembra Money Bank (3,55 Fr.) - Georg Fischer (23 Fr.) - Vontobel (2,10 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.35 Uhr) - Euro/Franken: 1,1990 - Dollar/Franken: 0,9688 - Conf-Future: -9 BP auf 159,76% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz +0,050% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,65% auf 8'889 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Mittwoch): +0,13% auf 8'832 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,33% auf 1'459 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,18% auf 10'431 Punkte - Dow Jones (Mittwoch): -0,16% auf 24'748 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,19% auf 7'295 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,04% auf 12'591 Punkte - Nikkei 225 (Domnnerstag): +0,15% auf 22'191 Punkte STIMMUNG - Positiv - Q1-Zahlen im Fokus

yr/tp