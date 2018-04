Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis legte weitere Studiendaten zum Migränemittel Aimovig vor - Roche-Tochter Chugai lanciert Tecentriq bei Lungenkrebs in Japan - Sika: SWH wird Wahlergebnisse der Generalversammlung anfechten - Zurich hat nachrangige Anleihe über 500 Mio USD platziert, zahlt weitere Anleihe über 500 Mio CHF zurück - Gurit Q1: Umsatz 92,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 89,5 Mio) Umsatz Deutschland +51,4 Prozent auf 169,9 Mio Fr. OTC-Geschäft mit Umsatzplus von 91,5 Prozent (75,9% in Lokalw.) - Zur Rose Q1: Umsatz 297,6 Mio Fr. (VJ 229,1 Mio Fr.) - Basilea: Asahi Kasei Pharma startet Phase-3-Studie mit Isavuconazol in Japan - Villars 2017: Konsolidierter Umsatz 93,2 Mio Fr. (VJ 83,0 Mio) Konsolidierter Reingewinn von 26,1 Mio Fr. (VJ 2,9 Mio) Dividende von 30 Fr. + 8,00 Fr./Aktie (VJ 8,00 Fr.) 2018: Erwarten leichtes Umsatzwachstum - Edisun Power 2017: Umsatz 9,52 Mio Fr. (VJ 8,23 Mio) Reingewinn 1,55 Mio Fr. (VJ 0,96 Mio) Erstmalige Dividende von 0,60 Fr./Aktie beantragt - Orascom DH beantragt an Generalversammlung Kapitalreduktion - BCV ernennt Riccardo Cutruneo zum Leiter der Zürcher Geschäftsstelle NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Syngenta hat Anleihen im Volumen von total 4,75 Mrd US-Dollar begeben BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Ascom: Norges Bank meldet 2,998% - Aryzta: Credit Suisse Funds melden Anteil von 2,999% - Belimo: Werner Roner baut Anteil auf <3% ab - Goldbach: CS Funds und Oddo BHF bauen jeweiligen Anteil auf <3% ab - Temenos: Norges Bank erhöht Anteil auf 3,17% PRESSE MITTWOCH - Swiss-Re-VRP erwartet massiven Prämieneinbruch bei Autoversicherungen (NZZ) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Villars: BMK 2017 - Temenos: Ergebnis Q1 (nachbörslich) - GV: Basilea, Bucher, Cembra, Georg Fischer, Molecular Partners, Vontobel Donnerstag: - ABB: Ergebnis Q1 - Nestlé: Umsatz Q1 - Novartis: Ergebnis Q1 - GAM: Zwischenbericht Q1 - Idorsia: Ergebnis Q1 - Panalpina: Ergebnis Q1 - Sulzer: Bestellungseingang Q1 - GV: Adecco, Cicor, Flughafen Zürich, Hiag, Komax Freitag: - BB Biotech: Ergebnis Q1 - Inficon: Ergebnis Q1 - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: Verbraucherpreise 03/18 (endgültig, 11.00 Uhr) - US: Energieministerium Ölbericht (Woche, 16.30 Uhr) Fed Beige Book (20.00 Uhr) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.04. - Übernahmeangebote: - Bell-Angebot für Hügli-Aktien zu 915 Fr. (bis 25.4., Nachfrist. 03.-17.05) - IPO/Neukotierungen (angekündigt): - Ceva (im Q2 2018) - Polyphor (im Q2 2018) - Swissport (verschoben wegen Marktkonditionen) - Dekotierungen: - Myriad (Dekotierung per 30.04.2018; letzter Handelstag 27.04.) - Rapid Nutrition (Dekotierung per 30.04.2018; letzter Handelstag 27.04.) - Goldbach (nach Übernahme durch Tamedia, Termin noch unbekannt) - Hügli (nach Übernahme durch Bell, Termin noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: per 18.4.: - LUKB (12,00 Fr.) - Schweiter (45,00 Fr.) per 19.4.: - Gurit (3,75 Fr.) - IVF Harmann (2,50 Fr.) - Sika (111 Fr.) - Tecan (2,00 Fr.) per 20.4.: - Bucher (6,50 Fr.) - Cembra Money Bank (3,55 Fr.) - Georg Fischer (23 Fr.) - Vontobel (2,10 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - Euro/Franken: 1,1973 - Dollar/Franken: 0,9676 - Conf-Future: -4 BP auf 159,82% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz +0,066%% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,09% auf 8'828 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Dienstag): +1,07% auf 8'820 Punkte - SLI (Dienstag): +1,18% auf 1'454 Punkte - SPI (Dienstag): +1,07% auf 10'412 Punkte - Dow Jones (Dienstag): +0,87% auf 24'787 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +1,74% auf 7'281 Punkte - Dax (Dienstag): +1,57% auf 12'586 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +1,42% auf 22'158 Punkte STIMMUNG - Freundlich - leicht fester erwartet

uh/tp