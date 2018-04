Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Dufry: Ausschüttung einer Bar-Dividende in Höhe von 3,75 CHF/Aktie Aktienrückkauf im Umfang von bis zu 400 Mio CHF Lynda Tyler-Cagni und Steven Tadler für Wahl in den VR vorgeschlagen - UBS: Moody's erwägt Hochstufung der Langfrist-Kreditratings - UBS kauft nachrangige Tier 2 Anleihe über 1,5 Mrd USD per 22. Mai zurück - CS: Moody's behält Ausblick für Langfristratings bei 'stabil' - Kühne+Nagel verlängert Zusammenarbeit mit Beiersdorf in Hamburg bis mind. 2024 - Roche schliesst Übernahme von Flatiron Health ab - Ems-Chemie Q1: Umsatz 595 Mio CHF (AWP-Konsens: 580 Mio) 2018: Nettoumsatz und EBIT weiterhin leicht über Vorjahr erwartet - Nebag 2017: Gewinn von 11,64 Mio CHF (VJ 10,32 Mio) - Kudelski-Tochter Nagra und KT Skyylife bauen Partnerschaft aus - Cassiopea-Aktionäre stimmen an aoGV Kapitalerhöhung um 10% zu - Arundel will Leipzig-Immobilien verkaufen - Lastminute.com darf Ryanair-Seiten nicht mehr aufschalten - Gurit gewinnt dreijährigen Liefervertrag für Balsaholz - EFG schlägt der GV neue Mitglieder für den Verwaltungsrat zur Wahl vor - Zwei neue Verwaltungsräte für Waadtländer Kantonalbank (BCV) NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aryzta: JO Hambro Capital Management meldet Anteil von 3,12% nach - Addex: CDK Associates meldet 8,11%, New Enterprise Associates hält noch 23,2% - Bucher: Norges Bank erhöht Anteil auf 3,03% - Kardex: Credit Suisse Funds senken Anteil unter 3% - Sensirion: Zwei Aktionärsgruppen melden Anteile von 32,7%, resp. 24,6% - UBS: BlackRock erhöht Erwerbsposition auf 5,1% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - GV: Forbo Montag: - Bossard: Umsatz Q1 - Burkhalter: Ergebnis + BMK 2017 - GV: Bossard, Goldbach, BLKB, Belimo Dienstag: - Givaudan: Umsatz 3 Mte (inkl. Investor Conference Genf) - Hügli: Ergebnis 2017 - Valartis: Ergebnis 2017 (definitiv) - GV: Bell, Oerlikon, SFPI, VZ Holding, Zug Estates WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: Devisenreserven März 2018 (09.00 Uhr) Touristische Beherbergung Februar 2018 (09.15 Uhr) - US: Arbeitsmarktbericht 03/18 (14.30 Uhr= Fed-Chef Powell hält Rede zum Konjunkturausblick in Chicago (19.30 Uhr) - CH: Arbeitsmarktdaten März 2018 (Montag) - Eidgenössische Anleihe - Ankündigung (Dienstag) WIRTSCHAFTSDATEN - SNB-Moser: Schätzen Lage an den Devisenmärkten weiter als "fragil" ein SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.04. - Übernahmeangebote: - Bell-Angebot für Hügli-Aktien zu 915 CHF (13.3. bis 25.4.) - Tamedia-Angebot für Goldbach-Aktien zu 35,50 CHF (Nachfrist bis 11.04.) - IPO/Neukotierungen (angekündigt): - Swissport (im Q2 2018) - Dekotierungen: - Myriad (Dekotierung per 30.04.2018; letzter Handelstag 27.04.) - Rapid Nutrition (Dekotierung per 30.04.2018; letzter Handelstag 27.04.) - Hügli (nach Übernahme durch Bell, Termin noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Geberit (10,40 CHF) - Sulzer (3,50 CHF) - Swisscom (22,00 CHF) - Zurich Insurance (18,00 CHF) per 9.4.: - PSP Swiss Property (3,40 CHF) - Rieter (5,00 CHF) per 10.4.: - Bank Cler (1,80 CHF) - Mobilezone (0,60 CHF) - Straumann (4,75 CHF) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1782 - USD/CHF: 0,9632 - Conf-Future: -27 BP auf 159,45% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz +0,040%% (Donnersttag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: -1,01% auf 8'654 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Donnerstag): +2,21% auf 8'743 Punkte - SLI (Donnerstag): +2,33% auf 1'433 Punkte - SPI (Donnerstag): +2,13% auf 10'202 Punkte - Dow Jones (Donnerstag): +0,99% auf 24'505 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,49% auf 7'077 Punkte - Dax (Donnerstag): +2,90% auf 12'305 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,25% auf 21'589 Punkte STIMMUNG - Einmal mehr Donald Trump

