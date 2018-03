Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - WEITER ABWÄRTS - Auch zum Start in die verkürzte Karwoche dürften die Anleger am deutschen Aktienmarkt zunächst in Deckung bleiben. Die Vorgaben von den Übersee-Börsen in Asien und den USA sind negativ. Der Handelsstreit zwischen den Vereinigten Staaten und China schwebt weiter über den Märkten wie ein Damoklesschwert. Der Broker IG taxierte den Dax am Morgen rund zwei Stunden vor dem Auftakt 0,13 Prozent schwächer auf 11 871 Punkte. Bereits am vergangenen Freitag hatte der deutsche Leitindex aus Furcht vor den Folgen eines weltweiten Handelskonflikts seine Talfahrt beschleunigt und zeitweise auf dem tiefsten Stand seit Februar 2017 notiert.

USA: - KURSRUTSCH SETZT SICH FORT - Die Serie von Hiobsbotschaften rund um US-Präsident Donald Trump hat auch am Freitag die US-Aktienmärkte in ihrem Bann gehalten. Vor allem der eskalierende Handelskonflikt zwischen den USA und China liess immer mehr Investoren vor dem Wochenende die Reissleine ziehen. "Es war eine miserable Woche für Aktienanleger", resümierte ein Börsianer. Der Dow Jones Industrial fiel um 1,77 Prozent auf 23 533,20 Punkte. Dies war der tiefste Schlusskurs seit rund vier Monaten. Daraus resultierte für den Leitindex ein Wochenverlust von 5,7 Prozent. Der breit gefasste S&P 500 sank am Freitag um 2,10 Prozent auf 2588,26 Punkte. Auf Wochensicht summierte sich das Minus auf fast 6 Prozent - soviel wie seit über zwei Jahren nicht mehr.

ASIEN: - HANDELSKRIEG SORGT FÜR KURSVERLUSTE - Die Sorge vor den Folgen eines weltweiten Handelskrieges hat die Aktienmärkte in Asien weiter belastet. In Japan ging es erneut abwärts. Der japanische Yen war auf den höchsten Stand seit 16 Monaten gestiegen. Die japanische Währung gilt als sicherer Hafen in Krisenzeiten. Der Leitindex Nikkei 225 büsste im späten Handel 0,60 Prozent ein. In China selbst sah die Lage noch schlechter aus: Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Werten des Festlands weitete die Verluste aus und fiel zuletzt um 1,64 Prozent.

DAX 11.886,31 -1,77% XDAX 11.795,00 -1,61% EuroSTOXX 50 3.298,07 -1,50% Stoxx50 2.912,84 -1,03% DJIA 23.533,20 -1,77% S&P 500 2.588,26 -2,10% NASDAQ 100 6.508,09 -2,61% Nikkei 225 20.494,94 -0,60% (7:15 Uhr)

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 159,00 0,12% Bund-Future Settlement 158,87 0,08%

DEVISEN: - EURO NÄHERT SICH 1,24-DOLLAR-MARKE - Der Eurokurs hat am Montag weiterhin von einer breit angelegten Schwäche des US-Dollar profitiert und weiter zugelegt. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,2373 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,2346 (Donnerstag: 1,2316) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8100 (0,8120) Euro gekostet.

(Alle Kurse 7:15 Uhr) Euro/USD 1,2373 0,16% USD/Yen 104,86 0,12% Euro/Yen 129,75 0,28%

ROHÖL

Brent (Mai-Lieferung) 70,29 -0,07 USD WTI (Mai-Lieferung) 65,60 -0,20 USD

PRESSESCHAU

- USA und China sprechen über US-Zugang zu chinesischen Märkten, WSJ - US-Notenbank will den Präsidenten von San Franciscos Zentralbank zum Chef der New York Fed machen, WSJ - US-Bankenregulierer uneins, ob ihre Prüfer in den beaufsichtigten Banken arbeiten sollen, WSJ - Aktionäre von GE besorgt wegen verbliebener Risiken aus dem Geschäft von GE Capital, WSJ - SPD und Grüne fordern nach Facebook-Skandal Regulierung von Algorithmen, Interview mit dem digitalpolitischen Sprecher der SPD-Bundestagfraktion, Jens Zimmermann, HB - Grossbritannien kämpft um Verbleib im Galileo-Satellitenprogramm der EU,FT S.1 - Allianz Deutschland will ihr Engagement in Immobilien massiv ausbauen, Interview mit Anlagechef Andreas Lindner, Euro am Sonntag - Finanzinvestor Partners Group legt Eine-Milliarde-Dollar-Fonds für nachhaltige Investments auf, FT, S. 13 - United-Internet-Chef Ralph Dommermuth fordert viertes Mobilfunknetz für Deutschland, Interview, Welt, S. 9 - Cevian-Gründer Lars Förberg erneuert Forderungen nach stärkerem Umbau von Thyssenkrupp, HB, S. 1, 4-5 - Siemens-Alstom will keine Stellen streichen, Interview mit Verwaltungsratschef Roland Busch, HB, S. 22-23 - "Wir stecken in einer schwierigen Transformation", Interview mit IT-Chefin der Deutschen Bank, Kim Hammonds, HB, S. 32-33 - Katalanischer Separatistenführer Carles Puigdemont erwägt Asylantrag in Deutschland, Kieler Nachrichten - Wie der Euro plötzlich "vertretbar" wurde, FAZ, S. 17