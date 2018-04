Moody's prüft Hochstufung für UBS-Ratings, Ausblick für Credit Suisse weiter stabil

Wie die Agentur am Donnerstagabend mitteilte, geht es dabei um die Langfristratings der Gruppe (Aa3) sowie um das langfristige ungesicherte Schuldenrating (A1) für die Tochtergesellschaften, inklusive das Rating für die UBS AG . Auch weitere Ratings sollen im Hinblick auf eine Hochstufung geprüft werden.

Gleichzeitig hat die Ratingagentur das vorrangige, ungesicherte Schuldenrating der Credit Suisse Group mit 'Baa2' und das entsprechende Rating für die Credit Suisse AG mit 'A1' bestätigt und den entsprechenden Ausblick bei 'stabil' belassen.

REDUKTION DER KAPITALINTENSIVEN AKTIVITÄTEN

Moody's begründet die Überprüfung bei der UBS mit der Reduktion von kapitalintensiven Marktaktivitäten im Fixed-Income-Bereich und der Fokussierung auf weniger kapitalintensive Aktivitäten in Segmenten wie Aktien, Devisenhandel und Beratung. Dadurch sollte die Volatilität in den inhärent risikoreicheren Geschäften vermehrt abgemildert werden durch die Gewinne in den stabileren Bereichen wie Vermögensverwaltung und Asset Management. Moody's werde denn auch während der Überprüfungsperiode die Profitabilität auf die Widerstandsfähigkeit in schwierigeren Marktsituationen prüfen.

Die Bestätigung der Ratings bei der Credit Suisse bzw. der 'stabile' Ausblick begründet Moody's damit, dass die Bank auch dieses Jahr die Risikopositionen ihres Geschäftes weiter abbauen müsse, was wiederum die Profitabilität beeinträchtige. Auch wenn die Herausforderungen gegen Ende der laufenden, dreijährigen Restrukturierungsphase abnähmen, gebe es doch weiterhin Druck auf die Profitabilität durch den weiteren Abbau des Nicht-Kerngeschäftes in der sogenannten Strategic Resolution Unit (SRU).

Gleichzeit hält die Agentur fest, dass die CS durch den Abbau von Altlasten grosse Fortschritte in Bezug auf die Risiken für Profitabilität und Kapitalausstattung gemacht habe. Sie erwähnt dabei vor allem die Einigung mit dem US-Justizdepartement im Fall der US-Ramschhypotheken im letzten Jahr.

Frankfurt (awp)