Mohawk Industries legt Ergebnisse für das erste Quartal vor

CALHOUN, Georgia, 28. April 2018 /PRNewswire/ -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) veröffentlichte heute einen Reingewinn des ersten Quartals 2018 in Höhe von 209 Millionen USD sowie ein verwässertes Ergebnis je Aktie (EPS) von 2,78 USD. Ohne Restrukturierungs-, Akquisitions- und sonstige Aufwendungen lag der bereinigte Jahresüberschuss bei 225 Millionen USD und das EPS bei 3,01 USD, eine Steigerung um 11% gegenüber dem ersten Quartal des Vorjahrs. Der Nettoumsatz des ersten Quartals 2018 betrug 2,4 Milliarden USD, eine Steigerung um 9% im Quartal und um 4% bei konstanten Wechselkursen. Im ersten Quartal 2017 erreichte der Nettoumsatz 2,2 Milliarden USD, der Reingewinn 201 Millionen USD und das EPS 2,68 USD; ohne Restrukturierungs-, Akquisitions- und sonstige Aufwendungen betrug der bereinigte Jahresüberschuss 203 Millionen USD und das EPS 2,72 USD.

In seinem Kommentar zur Performance von Mohawk Industries im ersten Quartal erklärte Jeffrey S. Lorberbaum, Chairman und CEO, „Mohawk profitiert von seiner umfassenden geografischen Präsenz und seinem breit gefächerten Produktportfolio. Unsere Leistung im ersten Quartal unterstreicht diese Stärke. Wir haben für LVT in unseren grössten Märkten ein deutliches Wachstum erzielt und verzeichnen einen starken Anstieg bei Umsatz und Gewinn im Keramik-Geschäft ausserhalb der USA. Wir nutzen die Stärke unserer globalen Organisation, um die Fertigung in neuen Märkten anzustossen und die Entwicklung innovativer Produkte voranzutreiben. Unsere globale dezentrale Struktur ermöglicht uns, simultan zahlreiche interne Investitionen zu verwalten und Neuakquisitionen durchzuführen.

„Unser Betriebsergebnis, bereinigt um eine Ertragsminderung durch abgelaufene Patente und höhere Anlaufkosten für neue Anlagen und Vertriebsinitiativen, wuchs im Berichtszeitraum überproportional. Die Inflation bei Material und Fracht kletterte im ersten Quartal stärker als erwartet, was sich auf unsere Kosten auswirkte. Wir leiten nach Produkten und Regionen gestaffelt selektive Preismassnahmen ein, zusammen mit einem verbesserten Mix und Kostensenkungen, um die erwartete Inflation auszugleichen.

„Im Berichtszeitraum stieg der Umsatz unseres Segments Global Ceramic wie berichtet um 12%, auf Basis konstanter Wechselkurse um 8%. Der Absatz in Russland und Mexiko wuchs am schnellsten, die europäischen Akquisitionen trugen mit rund 6% zum Umsatz bei. Die operative Marge lag wie berichtet und auch auf bereinigter Basis bei knapp 13%, und war im Jahresvergleich aufgrund von Inflation, Produktmix und Anlaufkosten rückläufig. Der Segmentumsatz verbessert sich im ersten Quartal gegenüber dem Vorquartal, und wir erwarten für das Gesamtjahr ein stärkeres Wachstum, das durch höhere Kapazitäten und die Einführung neuer Produkte unterstützt wird. Wir führen Vertriebsmassnahmen durch, um unsere Kundenbasis und unseren Marktanteil sowohl im Wohn- als auch im Gewerbesektor auszubauen. In den USA bringen wir innovative rutschfeste Fliesen auf den Markt, verstärken den Fokus auf Design in allen Preiskategorien und vermarkten konkret die Haltbarbarkeit und Pflegeleichtigkeit von Keramik. Unsere neuen Servicecenter und der Countertop-Vertrieb laufen hervorragend, eine Umsatzsteigerung, die unseren Ergebnissen zugute kommen wird. Das Gebäude für unsere neue Quarzfabrik steht kurz vor der Fertigstellung und die Installation der Anlagen soll noch in diesem Quartal beginnen. In Mexiko können wir dank der erhöhten Kapazität und neuen Ressourcen unserer Anlage in Salamanca unseren Kundenstamm im Inland erweitern und den Export nach Zentral- und Südamerika ausbauen. In Europa verbessert sich unser Produktmix, da wir einen grösseren Anteil am Premiummarkt erobern, und mit der Einführung von neuen Produkten unseren Durchschnittspreis erhöhen können. Unsere beiden Akquisitionen in Italien und Polen kommen planmässig voran, weil wir die Aktivitäten integrieren und ihr Produktangebot erweitern. In Russland wiederum bauen wir trotz schwierigen wirtschaftlichen Umfeldes unsere führende Marktposition weiter aus.

„Im Laufe des Quartals stieg der Umsatz unseres Flooring North America-Segments um 1%. Wie berichtet lag die operative Marge bei 8%, wobei die anziehende Inflation und Restrukturierungs- und LVT-Anlaufkosten aufgefangen wurden. Auf bereinigter Basis betrug die operative Marge einschliesslich der höheren Inflations- und Anlaufkosten rund 10%. Der Umsatz stieg im Quartalsverlauf, führend war dabei der Retail-Replacement-Channel. Der Umsatz mit Teppichen für den Wohnbereich profitierte von der Stärke unserer innovativen Produkte, zu denen der ultraweiche SmartStrand Silk Reserve-Teppich, die Karastan-Luxuskollektionen, das patentierte Continuum Polyester-Angebot und unser proprietärer hypoallergener Air.o, als einheitlicher weicher Bodenbelag zählen. Im ersten Quartal wurde die im vergangenen Herbst angezeigte Teppichpreiserhöhung umgesetzt. Da unsere Rohstoff- und Frachtkosten stärker als erwartet gestiegen sind, haben wir eine weitere Preisanhebung von 6 bis 7% zur Deckung dieser Kosten angekündigt. Wir können über die Neuausrichtung unserer kommerziellen Vertriebsstruktur mit Bodenbelag-Komplettlösungen für jeden Endverbrauchermarkt eine zusätzliche Kompetenz bieten. Der Umsatz mit LVT steigt sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich stetig, und um unsere wachsenden Produktionskapazitäten zu unterstützen, erweitern wir die Kollektionen für flexible und für biegesteife LVT. Unsere neue Laminat-Fertigungsstrasse läuft hervorragend und kann beispiellose Produkte mit überlegener Optik und Leistung herstellen, die nicht von Naturholz zu unterscheiden sind. Sehr gute Aufnahme findet dabei das revolutionäre RevWood Plus, ein neues wasserfestes Holzprodukt, das sich mit längeren Dielenbrettern und zeitgemäss modernen Oberflächen im Markt schnell durchsetzt. Unsere Investitionen in neue Technologien und hunderte von produktivitätsorientierten Projekten sorgen für die Verbesserung von Serviceniveau, Qualität und Kostenstrukturen.

„Im Quartal stieg der Umsatz unseres Segments Flooring Rest of the World wie berichtet um 18%, und auf Basis konstanter Wechselkurse um 4%, da sich die lokale Wirtschaft erholte und der Euro stärker wurde. Wie berichtet, steigerte sich unser Betriebsergebnis um 17% infolge verbesserter Preise und des verbesserten Mixes, der Produktivität und des stärkeren Euro, trotz Inflation, Anlaufkosten und abgelaufenen Patenten. Auf bereinigter Basis lag die operative Marge bei rund 16%, eine leichte Verbesserung ungeachtet der höheren Anlaufkosten und geringeren Patenteinnahmen. Wir starten eine neue LVT- und Laminatproduktion in Belgien und führen neue Teppichfliesen und biegesteife LVT-Produkte ein. Die Preisanhebungen, die wir im vergangenen Herbst durchgesetzt haben, decken die Preissteigerungen des Jahres 2017 bei Rohmaterialien ab, und wir erhöhen selektiv die Preise, um die weitere Inflation auszugleichen. LVT erfreut sich in Europa zunehmend an Akzeptanz – wir sind hier Marktführer. Unsere neue LVT-Produktionslinie läuft auf Hochtouren, und wir erweitern unser Produktangebot, um die Kapazitäten voll auszunutzen. Unsere Vinylplattenwerke in Europa sind ausgelastet und wir erzeugen Nachfrage im russischen Markt, um den Bedarf für unser neues Werk zu erhöhen, das noch in diesem Jahr die Produktion aufnehmen soll. Zur Ausweitung des Vertriebs in Europa wird eine erfahrene Aussendienstmannschaft für unsere LVT, Vinylplatten und Teppichfliesen zusammengestellt. Das Laminat-Geschäft entwickelt sich weiterhin gut und wir sind mit wirklichkeitsgetreuen Designs und wasserfesten Produkten führend auf dem Premium-Markt. Unsere neue Laminatpresse ist in Betrieb - wir bringen weitere Premiumprodukte heraus, um unsere Marktführerschaft auszubauen. Der Umsatz im Bereich Holzpaneele entwickelt sich durch Investitionen in Kapazitätserweiterungen und Kostenoptimierungen erfreulich. Unser Dämmstoff-Geschäft erholt sich, da das Rohstoffangebot steigt und die Kosten moderat sind.

„Wir nehmen rund um den Globus eine Reihe von Grossinvestitionen in Angriff, die unsere langfristigen Ergebnisse durch den Ausbau des bestehenden Vertriebs, die Erweiterung der Produktkategorien und die Erschliessung neuer Märkte deutlich verbessern werden. Dabei wird unter anderem bereits mit der Fertigung von mexikanischer, italienischer und russischer Keramik, Premium-Laminat aus den USA und Europa, US-amerikanischem und europäischem LVT, italienischen Porzellanplatten und europäischen Teppichfliesen begonnen. Zusätzlich erwarten wir bis Ende dieses Jahres die Aufnahme der Produktion von quarzbeschichteten Arbeitsplatten in den USA und Vinylplatten in Russland, und eine Ausweitung bei Polyesterteppich in den USA, Keramikfliesen in Polen, und Laminat und keramischen Wandfliesen in Russland. Wir gehen davon aus, dass wir die Akquisition von Godfrey Hirst bereits Ende Mai abschliessen und damit den grössten Hersteller von Bodenbelägen in Australien und Neuseeland in unser globales Portfolio aufnehmen können. Zur Vorbereitung der Integration erfolgt eine Bewertung der Vertriebs-, Produkt- und Rohmaterialstrategien beider Unternehmen, um die Performance zu optimieren.

„Wie für dieses Jahr erwartet, werden wir einen einmaligen Rückgang des operativen Ergebnisses um 70 bis 75 Millionen USD verzeichnen, der sich aus höheren Anlaufkosten im Bereich zwischen 30 und 35 Millionen USD und 40 Millionen USD aufgrund der im Jahr 2017 ausgelaufenen Patente zusammensetzt. 2018 werden stufenweise Abschreibungen in Höhe von 75 Millionen USD unsere operativen Margen schmälern, bis unser Umsatz ein Niveau erreicht hat, das diese Investitionen vollständig absorbiert. Änderungen im US-Steuerrecht werden unseren bereinigten Steuersatz von 26% im letzten Jahr auf geschätzte 21% in diesem Jahr senken. Unter Berücksichtigung all dieser Faktoren liegt unsere EPS-Prognose für das zweite Quartal bei 3,89 bis 3,98 USD, ohne Einmalaufwendungen.

„In der Bilanz des Jahres 2018 sollte sich unser Umsatzwachstum verbessern, da wir die Auslastung unserer neuen Produktionskapazitäten erhöhen, zusätzliche Produkte einführen und die Akquisition von Godfrey Hirst abschliessen. Die Godfrey Hirst-Akquisition wird voraussichtlich in diesem Jahr den Umsatz um 180 Millionen USD und den Gewinn je Aktie um 0,25 USD steigern. Für das dritte Quartal ist zu erwarten, dass höhere Preise, Mix und Produktivität das bereinigte Betriebsergebnis gegenüber dem Vorjahr erhöhen, selbst bei einer geringeren operativen Marge. Im vierten Quartal sollten das bereinigte Betriebsergebnis und die bereinigte Marge über dem Niveau von 2017 liegen, da sich die Auswirkungen von Neugründungen und geminderten Patenterträgen abschwächen. Wir werden im kommenden Jahr bei höherer Auslastung und geringeren Anlaufkosten unseren Umsatz und unsere Profitabilität weiter steigern. Mit der Stärke unsere Organisation sind wir in der Lage, bei einem angemessenen Verhältnis von Risiko und Rendite weitere Akquisitionen durchzuführen".

INFORMATIONEN ZU MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries ist der weltweit führende Hersteller von Bodenbelägen, der mit seinen Produkten Wohn- und Gewerberaum in der gesamten Welt verbessert. Mohawks vertikal integrierte Herstellungs- und Vertriebsprozesse weisen Wettbewerbsvorteile bei der Produktion von Teppichen, Vorlegern, Keramikfliesen sowie Laminat-, Holz-, Stein- und Vinylbodenbelägen auf. Unsere in der Branche führenden Innovationen haben Produkte und Technologien hervorgebracht, die unsere Marken auf dem Markt differenzieren und alle Anforderungen bei Um- und Neubauten erfüllen. Unsere Marken, darunter American Olean, Bigelow, Daltile, Durkan, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step und Unilin, zählen zu den bekanntesten der Branche. Im vergangenen Jahrzehnt hat sich Mohawk von einem rein amerikanischen Teppichhersteller zum weltgrössten Unternehmen für Bodenbeläge mit Niederlassungen in Australien, Brasilien, Kanada, Europa, Indien, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Russland und den Vereinigten Staaten entwickelt.

Bestimmte Aussagen in den unmittelbar vorausgehenden Absätzen, insbesondere diejenigen, die künftige Leistungen, Geschäftsaussichten, Wachstum und Betriebsstrategien und Ähnliches beschreiben, sowie diejenigen, die Begriffe wie „könnte", „sollte", „glauben", „vorwegnehmen", „erwarten", „schätzen" oder ähnliche Ausdrücke enthalten, sind „zukunftsgerichtete Aussagen". Für diese Aussagen beansprucht Mohawk den Safe-Harbor-Schutz für zukunftsgerichtete Aussagen, wie er im Private Securities Litigation Reform Act von 1995 vorgesehen ist. Es kann keine Sicherheit bezüglich der Korrektheit zukunftsgerichteter Aussagen geben, weil diese auf zahlreichen Annahmen beruhen, die wiederum Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die folgenden wichtigen Faktoren können dazu führen, dass zukünftige Ergebnisse anders ausfallen als prognostiziert: Veränderungen der Wirtschafts- oder Branchenlage, Wettbewerb, inflationäre und deflationäre Entwicklung der Rohstoffkosten und sonstiger Inputkosten, Inflation und Deflation in Verbrauchermärkten, Energiekosten und die Versorgungslage, zeitlicher Verlauf und Höhe der Kapitalausgaben, zeitlicher Verlauf und Umsetzung von Preiserhöhungen für die Produkte des Unternehmens, Wertberichtigungen, Integration übernommener Unternehmen, internationale Betriebstätigkeit, Einführung neuer Produkte, Betriebsrationalisierungen, Steuerforderungen und Steuerreformen, Produkthaftung und sonstige Ansprüche, Rechtsstreitigkeiten sowie weitere Risiken, die in den von Mohawk bei der SEC eingereichten Unterlagen sowie in anderen Publikationen genauer erläutert werden.

Telefonkonferenz am Freitag, den 27. April 2018, um 11:00 Uhr amerikanische Ostküstenzeit

Die Einwahlnummern sind 1-800-603-9255 für USA/Kanada und 1-706-634-2294 für internationale/lokale Anrufe. Konferenz-ID # 6659539. Bis zum 27. Mai 2018 kann ein Mitschnitt der Telefonkonferenz unter der Telefonnummer 1-855-859-2056 für US/lokale Anrufe und unter der Nummer 1-404-537-3406 für internationale/lokale Anrufe bei Eingabe der Konferenz-ID # 6659539 abgehört werden.

MOHAWK INDUSTRIES, INC. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN







(Nicht auditiert)







Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung

Quartalsende (Beträge in Tausend, ausser Angaben pro Aktie)

31. März 2018

1. April 2017









Nettoumsatz

2.412.202 USD

2.220.645 Umsatzkosten

1.707.510

1.540.292 Bruttogewinn

704.692

680.353 Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten

436.293

405.569 Betriebseinnahmen

268.399

274.784 Zinsaufwand

7.528

8.202 Sonstiger Aufwand (Ertrag), netto

3.998

(2.832) Bereinigter Gewinn vor Ertragssteuern

256.873

269.414 Ertragssteueraufwendungen

47.632

68.358 Nettoergebnis einschliesslich Minderheitsbeteiligungen

209.241

201.056 Auf Minderheitsbeteiligungen entfallender Nettogewinn

475

502 Nettogewinn von Mohawk Industries, Inc.

208.766 USD

200.554









Unverwässerter Gewinn je Aktie von Mohawk Industries, Inc.







Unverwässerter Gewinn je Aktie von Mohawk Industries, Inc.

2,80 USD

2,70 Gewichtete durchschnittliche Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien - unverwässert

74.453

74.212









Verwässerter Gewinn je Aktie von Mohawk Industries, Inc.







Verwässerter Gewinn je Aktie von Mohawk Industries, Inc.

2,78 USD

2,68 Gewichtete durchschnittliche Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien - verwässert

74.929

74.754





























Sonstige Finanzinformationen







(Beträge in Tausend)







Abschreibungen und Amortisationen

122.654 USD

105.024 Investitionen

250.936 USD

201.270









Konsolidierte Bilanzdaten







(Beträge in Tausend)











31. März 2018

1. April 2017 AKTIVA







Umlaufvermögen:







Barmittel und Barmitteläquivalente

114.843 USD

188.436 Nettoforderungen

1.689.912

1.497.908 Bestände

2.044.962

1.740.880 Rechnungsabgrenzungsposten und sonstiges Umlaufvermögen

447.322

307.758 Gesamte kurzfristige Vermögenswerte

4.297.039

3.734.982 Grundstücke, Gebäude und Ausrüstung, netto

4.460.793

3.506.154 Firmenwert

2.512.615

2.293.107 Immaterielle Vermögenswerte, netto

899.989

835.761 Latente Ertragssteuern und sonstiges Anlagevermögen

389.936

357.513 Gesamtvermögen

12.560.372 USD

10.727.517 PASSIVA UND EIGENKAPITAL







Laufende Verbindlichkeiten:







Laufender Anteil an langfristigen Schulden und Handelspapieren

1.331.917 USD

1.497.986 Verbindlichkeiten und angefallene Ausgaben

1.463.993

1.330.341 Gesamte kurzfristige Verbindlichkeiten

2.795.910

2.828.327 Langfristige Verbindlichkeiten, abzüglich aktueller Anteil

1.585.651

1.132.268 Latente Ertragssteuern und sonstiges langfristige Verbindlichkeiten

801.878

677.897 Summe Verbindlichkeiten

5.183.439

4.638.492 Kündbare Minderheitsbeteiligungen

30.924

24.201 Summe Eigenkapital

7.346.009

6.064.824 Summe Passiva und Eigenkapital

12.560.372 USD

10.727.517









Segmentinformationen

In den drei Monaten bis zum (Beträge in Tausend)

31. März 2018

1. April 2017









Nettoumsatz:







Global Ceramic

876.548 USD

784.969 Flooring NA

950.358

939.496 Flooring ROW

585.296

496.180 Interner Segmentumsatz

-

- Konsolidierter Nettoumsatz

2.412.202 USD

2.220.645









Betriebseinnahmen (Ausgaben):







Global Ceramic

113.417 USD

116.036 Flooring NA

74.748

92.142 Flooring ROW

89.060

76.095 Konzern- und Eliminierungszahlen

(8.826)

(9.489) Konsolidiertes Betriebsergebnis

268.399 USD

274.784









Aktiva:







Global Ceramic

5.029.225 USD

4.229.183 Flooring NA

3.847.555

3.528.062 Flooring ROW

3.410.958

2.801.782 Konzern- und Eliminierungszahlen

272.634

168.490 Konsolidierte Aktiva

12.560.372 USD

10.727.517