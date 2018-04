Dass Donald Trump nicht gut auf Amazon und seinen Chef Jeff Bezos zu sprechen ist, ist seit langem bekannt. Für ihn ist der Online-Händler nicht nur eine Bedrohung für Einkaufszentren und Einzelhandelsgeschäfte - die im Gegensatz zu Amazon gute Steuerzahler sind - sondern auch für die Staatspost USPS. Und damit ist Amazon nach Trumps Lesart verantwortlich für viele Jobverluste - und das ist immerhin eines der Hauptthemen seiner Präsidentschaft.

Angesichts der Diskussion um Strafzölle rückte Trumps Abneigung gegen Amazon zunächst in den Hintergrund. Doch für den US-Präsidenten ist die Angelegenheit anscheinend weiterhin von grosser Bedeutung: "Er ist besessen von Amazon", zitiert der in Washington gut vernetzte Informationsdienst "Axios" einen Insider.

Einen Tag nach dem "Axios"-Bericht meldete sich Trump selbst per Twitter zu Wort: "Sie zahlen wenig oder gar keine Steuern an Bundesstaaten und Kommunen, sie benutzen unser Postsystem als ihren Botenjungen und sie drängen viele Tausend Einzelhändler aus dem Geschäft", kritisierte das US-Staatsoberhaupt den Internetkonzern.

I have stated my concerns with Amazon long before the Election. Unlike others, they pay little or no taxes to state & local governments, use our Postal System as their Delivery Boy (causing tremendous loss to the U.S.), and are putting many thousands of retailers out of business!