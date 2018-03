Mit ReifenDirekt.de und Dunlop eine Saison lang JP Kraemers Karre fahren

Er gehört zu den bekanntesten Gesichtern der deutschsprachigen Autoszene: TV-Moderator und Profi-Tuner Jean Pierre "JP" Kraemer. Mit der Gewinnaktion von ReifenDirekt.de und Dunlop haben Fans jetzt Gelegenheit, eine ganze Saison lang (von Mai bis September) seinen original BMW M2 Art Car zu fahren. Teilnehmen ist kinderleicht: Im Aktionszeitraum bis zum 30. April 2018 mindestens einen Dunlop-Reifen über ReifenDirekt.de kaufen, auf www.dunlop-passion.de registrieren und den Rechnungsbeleg hochladen – schon ist man im Lostopf. Aber damit nicht genug: Als weitere Preise winken Fernseher, Bluetooth-Soundboxen, JP-Geschenkgutscheine im Wert von 100 oder 50 Euro, der JP-Duftbaum "Smell mein Aroma!", das JP Snapback Cap "Trag meine Kappe!" und ein Dunlop Mini Art Car 2015 BMW Z4 GT3. Alle Informationen zur Aktion von ReifenDirekt.de und Dunlop gibt es auch unter folgendem Link: www.reifendirekt.de/Dunlop_Fahr_meine_Karre.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180323005350/de/

ReifenDirekt.de und Dunlop verlosen rasante Preise (Photo: Business Wire)

Bei ReifenDirekt.de finden Kunden eine umfassende Auswahl an Sommer-, Winter- und Ganzjahresreifen aller Grössen und Profile der Marke Dunlop. Die Produkte des internationalen Premiumherstellers zeichnen sich aus durch höchste Leistungsfähigkeit, exzellente Sicherheitseigenschaften und zuverlässigen Grip auf nasser und trockener Fahrbahn – für jeden Fahrstil und jeden Anspruch das passende Modell.

Über ReifenDirekt.de

Bei ReifenDirekt.de können Interessenten aus mehr als 100 Reifenmarken und über 25.000 Reifenmodellen wählen; darunter jeweils auch die aktuellen Testsieger. Pneus für Pkw, Motorräder sowie Lkw, Nutzfahrzeuge und Busse gehören ebenso zum Produkt-Portfolio wie Kompletträder, Felgen und Pkw-Ersatzteile und -zubehör. Besonders praktisch: Die neuen Reifen werden schnell und kostenlos* an jede beliebige Wunschadresse geliefert. Die Käufer können beim Reifenkauf online auch ganz bequem einen der bundesweit mehr als 9.500 professionellen Montagepartner auswählen, der ihnen die neuen Pneus fachmännisch montiert. Viele der kooperierenden Werkstätten bieten auch weitere Services rund um Reifen an. Zeit, Geld und Mühe sparen Käufer, indem sie den mobilen Reifenservice nutzen: Dabei kommt eine voll ausgestattete Werkstatt direkt zum Wunschort des Kunden und bringt die Reifen vor Ort an. ADAC -Mitglieder erhalten bei ReifenDirekt.de zudem drei Prozent Rabatt auf Reifen und Kompletträder.

Reifendirekt.de hat ein "ausgezeichnetes Profil"; der Webshop fuhr mehrfach als Testsieger unter den Reifen-Onlineshops an die Spitze und schnappte sich zahlreiche Auszeichnungen.

*ab 2 Reifen

Reifen online einkaufen:

www.reifendirekt.de, www.reifendirekt.at, www.reifendirekt.ch, www.123pneus.ch, www.autobandenmarkt.nl, www.123pneus.fr, www.mytyres.co.uk, www.gommadiretto.it, www.neumaticos-online.es und in vielen weiteren Delticom-Onlineshops.

Alles über Reifen von A bis Z: www.reifen.de

Reifentests: www.reifentest.com

Informationen über das Unternehmen: www.delti.com

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180323005350/de/