Metro senkt Prognose

DÜSSELDORF (awp international) - Der Handelskonzern Metro hat seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr gesenkt. Das Geschäft in Russland habe sich schwächer als erwartet entwickelt, teilte Metro am Freitagabend mit. Für die Neupositionierung der Metro in Russland fallen im zweiten Halbjahr höhere zusätzliche Kosten an. Als weiteren Grund gab Metro die gescheiterten Tarifverhandlungen mit der Gewerkschaft Verdi für die Supermarkttochter Real an.

Für das Ende September auslaufende Geschäftsjahr 2017/2018 erwartet der MDax -Konzern nun nur noch eine leichte Steigerung des bereinigten operativen Ergebnisses (Ebitda) statt einer Erhöhung um etwa 10 Prozent. Der Umsatz soll nun nur noch um mindestens 0,5 Prozent zulegen und nicht mehr um mindestens 1,1 Prozent. Währungseffekte und Ergebnisbeiträge aus Immobiliengeschäften sind bei der Prognose ausgeklammert.

Metro teilte zugleich vorläufige Eckdaten für die ersten sechs Monate mit. Danach sank der Umsatz von 18,61 Milliarden Euro im Vorjahr auf 18,56 Milliarden Euro. Flächenbereinigt legten die Erlöse um 1,3 Prozent zu. Das Ebitda ohne Immobiliengeschäfte sank auf 760 Millionen Euro. Im Vorjahr hatte Metro noch einschliesslich dieser Transaktionen 859 Millionen Euro verdient.

Anleger zeigten sich erschrocken. Metro brachen zu Handelsschluss um fast 11 Prozent ein und waren damit mit Abstand schlechtester Wert im nur leicht im Minus endenden MDax./she/he