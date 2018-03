Merkel verurteilt türkisches Vorgehen in Afrin "auf das Schärfste"

Von Andreas Kissler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat im Bundestag das türkische Vorgehen im syrischen Afrin scharf verurteilt. "Bei allen berechtigten Sicherheitsinteressen der Türkei ist es inakzeptabel, was in Afrin passiert", sagte sie in einer Regierungserklärung. "Auch das verurteilen wir auf das Schärfste", hob Merkel hervor. In der Kurdenhochburg seien tausende Zivilisten verfolgt, kämen zu Tode oder müssten flüchten.

Zuvor hatte Merkel schon die Angriffe syrischer Regierungstruppen auf Zivilisten im syrischen Ost-Ghouta verurteilt. Die Opposition hatte von der Bundesregierung eine Verurteilung des türkischen Vorgehens in Afrin verlangt, diese hatte sich bislang aber nur zurückhaltend dazu geäussert.

