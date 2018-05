Merkel besucht China

BERLIN (Dow Jones)--Ein Jahr nach dem Besuch des chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang in Berlin reist Bundeskanzlerin Angela Merkel kommende Woche zum Gegenbesuch in die Volksrepublik China. Die CDU-Vorsitzende wird am Donnerstag in Peking zunächst mit Li zusammentreffen, wie Vize-Regierungssprecherin Martina Fietz am Freitag mitteilte. Im Anschluss an das Treffen findet eine Begrüssungszeremonie mit militärischen Ehren statt. Dem schliesst sich ein Gespräch beider Regierungschefs in der Grossen Halle des Volkes an.

Beide Regierungschefs werden den Angaben zufolge danach an einer Sitzung des Deutsch-Chinesischen Beratenden Wirtschaftsausschusses (DCBWA) teilnehmen. Anschliessend wird es ein gemeinsames Mittagessen mit den Mitgliedern des Wirtschaftsausschusses geben. Weitere Programmpunkte sind ein Gespräch mit dem Vorsitzenden des Nationalkongresses sowie ein Treffen mit Chinas Staatspräsident Xi Jinping. Am Abend findet ein Abendessen auf Einladung des Staatspräsidenten statt.

Wirtschaft ist dabei

Am 25. Mai wird die Kanzlerin nach Shenzhen reisen und zunächst mit Vertretern der Provinzregierung sprechen. Anschliessend wird sie an der Eröffnung des Innovation Hubs der deutschen Aussenhandelskammer teilnehmen sowie ein Siemens-Werk und ein chinesisches Start-up-Unternehmen besichtigen. Merkel wird auf ihrer Reise von einer Wirtschaftsdelegation begleitet.

Die Bundeskanzlerin hatte sich zuletzt 2016 anlässlich des G20-Gipfels in China aufgehalten.

Kontakt zum Autor: stefan.lange@wsj.com

DJG/stl/sha

(END) Dow Jones Newswires

May 18, 2018 06:00 ET (10:00 GMT)