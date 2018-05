Mercedes produziert künftig Elektroauto in Frankreich

FRANKFURT (Dow Jones)-- Mercedes-Benz baut seine Kapazitäten für Elektroautos in Europa aus. Insgesamt 500 Millionen Euro steckt der Autobauer in das französische Werk Hambach und ein kompaktes Elektrofahrzeug unter der neuen Produkt- und Technologiemarke EQ, welches an dem Smart-Standort in Lothringen gebaut werden soll.

"Mit dem kompakten EQ-Modell aus Hambach setzen wir unsere Elektro-Offensive fort", sagte Daimler-Vorstandschef Dieter Zetsche laut Mitteilung. Erstmals in der Unternehmensgeschichte werde die Produktion von Mercedes-Benz nach Frankreich gebracht. Bis 2022 will Mercedes-Benz Cars mehr als zehn Elektro-Pkw auf den Markt.

May 18, 2018 07:32 ET (11:32 GMT)