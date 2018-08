Mercedes-Benz Canada annonce des ventes stables en 2018

TORONTO, le 2 août 2018 /CNW/ - Mercedes-Benz Canada et son réseau national de concessionnaires sont heureux d'annoncer que la compagnie a vendu 4 140 véhicules au détail en juillet, ce qui porte le nombre de véhicules vendus à 30 985 depuis le début de l'année. La populaire berline de Classe C, de même que les VUS et coupés GLC et GLE, ont été la principale source de croissance du volume de vente.

En juillet, le nombre de voitures de tourisme et d'utilitaires légers de luxe vendus était à peu près égal, soit 1 770 et 1 773 unités respectivement. Au total, 3 543 véhicules Mercedes-Benz ont été livrés tout au long du mois. Dans le segment des voitures de tourisme, la demande pour la berline et le cabriolet de la Classe S a poussé la croissance globale de la famille des véhicules de Classe S à 27,8 %, tandis que les ventes de la famille des véhicules de Classe C, toujours aussi populaire, ont augmenté de 32,7 % par rapport à juillet 2017. Parmi les utilitaires légers de luxe, le VUS et le coupé GLE ont connu la plus forte croissance des ventes, avec une augmentation de 5,0 % du nombre d'unités livrées.

Depuis le début de l'année, les chiffres de la compagnie sont à peu près conformes aux résultats de 2017, avec 26 719 unités vendues, ce qui représente une légère baisse de 0,2 % par rapport aux 26 785 véhicules livrés l'an dernier. Le total de cette année comprenait 12 701 voitures de tourisme et 14 018 utilitaires légers de luxe. Tout au long de l'année 2018, les ventes ont été soutenues par la popularité continue de la gamme de VUS de la marque (+9,1 %).

La division des fourgons Mercedes-Benz a rapporté 566 unités vendues au cours du mois de juillet, ce qui porte à 4 053 le nombre total de véhicules livrés depuis le début de l'année. Le Sprinter a permis une remarquable poussée du volume pour la division et pour la compagnie, avec une croissance de 13,7 % en juillet et de 7,1 % depuis le début de l'année.

31 véhicules smart fortwo ont été livrés en juillet.

Pour sa part, la division des véhicules d'occasion Mercedes-Benz a affiché les meilleurs résultats jamais enregistrés en juillet pour les ventes de véhicules d'occasion et de véhicules d'occasion certifiés. Au total, 1 544 unités ont été livrées au cours du mois, ce qui représente une croissance de 8,6 % par rapport à juillet 2017. Ce total comprend 1 117 véhicules d'occasion certifiés, en hausse de 5,6 % par rapport à la même période l'an dernier. Depuis le début de l'année, la division a connu une croissance de 3,4 % et a vendu 10 365 véhicules d'occasion au cours des sept premiers mois de 2018, dont 8 034 véhicules d'occasion certifiés (+0,1 %).

« Nos concessionnaires se sont montrés à la hauteur pour assurer que Mercedes-Benz Canada demeure concurrentiel dans un marché difficile et changeant », déclare Brian D. Fulton, président et chef de la direction de Mercedes-Benz Canada. « Il y a beaucoup d'énergie dans le réseau, et nous avons la chance d'avoir eu la bonne combinaison de produits et de programmes pour connaître un autre mois de succès. »

JUILLET 2018 Mois à ce jour Année à ce jour 2018 2017 % 2018 2017 % Véhicules

Mercedes-Benz 3 543 3 717 -4,7 26 719 26 785 -0,2 smart 31 36 -13,9 213 219 -2,7 Fourgons

Mercedes-Benz 566 580 -2,4 4 053 3 802 6,6 TOTAL 4 140 4 333 -4,5 30 985 30 806 0,6

Au sujet de Mercedes-Benz Canada

Mercedes-Benz Canada est chargée des ventes, du marketing et de l'entretien des véhicules de tourisme Mercedes-Benz et Mercedes-AMG, des fourgons Mercedes-Benz et des smart. Le siège social de la compagnie se trouve à Toronto, en Ontario. Mercedes-Benz Canada Inc. emploie environ 1 700 personnes dans 21 établissements à travers le Canada. Grâce à un réseau national de 11 établissements de détail appartenant à Mercedes-Benz et de 48 concessionnaires agréés, Mercedes-Benz Canada a vendu 52 298 véhicules en 2017. Il s'agit de la meilleure année à ce jour pour la compagnie, et ce volume de ventes fait de Mercedes-Benz le constructeur automobile de luxe no 1 au Canada pour la quatrième année consécutive.

D'autres informations fournies par Mercedes-Benz Canada sont disponibles à media.mercedes-benz.ca.

