Media-Saturn prüft Verkauf russischer Filialen

DÜSSELDORF (awp international) - Der Elektronikhändler Media-Saturn bastelt an einer Lösung für sein schwieriges Russland-Geschäft. Die Media-Saturn-Holding befindet sich derzeit in Gesprächen mit dem russischen Konkurrenten M.video über den Verkauf ihrer russischen Filialen, wie die Konzernmutter Ceconomy am Freitag mitteilte. Dabei gehe es zugleich auch um den Erwerb einer Minderheitsbeteiligung an M.video. Ob es tatsächlich zu einer Transaktion kommt, ist offen. Die Ceconomy-Aktie reagierte kaum auf die Mitteilung.

Media-Saturn machen in Russland die schwierige Wirtschaftslage und der scharfe Wettbewerb zu schaffen. Die Gruppe verlor dort zuletzt Umsatz und machte im operativen Geschäft Verlust. Zuletzt betrieb Media-Saturn 57 russische Märkte, die auf gut 500 Millionen Euro Jahresumsatz kamen.

Klappt das Geschäft mit M.video wie vorgesehen, wäre Media-Saturn seine verlustreichen Filialen los, bliebe aber am russischen Marktführer beteiligt. M.video ist derzeit dabei, den Wettbewerber Eldorado zu schlucken. Zusammen kommen die beiden russischen Unternehmen auf einen Proforma-Umsatz von umgerechnet 4 Milliarden Euro und auf über 800 Märkte.