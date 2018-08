Mazda Canada communique ses ventes pour le mois de juillet 2018

RICHMOND HILL, ON, le 1er août 2018 /CNW/ - Mazda Canada Inc. (MCI) a déclaré aujourd'hui ses ventes du mois de juillet, totalisant 6 981 unités, ce qui représente une hausse de 5,9 % par rapport à juillet 2017. En cumul annuel, le total des ventes s'établit à 45 630 unités, soit une hausse de 5,9 % par rapport à la même période en 2017.

POINTS SAILLANTS DES VENTES DE JUILLET :

La Mazda3 a été le véhicule le plus vendu en juillet pour Mazda Canada et, pour la première fois en 2018, le total des ventes en cumul annuel pour ce véhicule a dépassé celui du CX-5.

Le CX-3 a établi un nouveau record pour juillet avec 1 173 unités vendues, ce qui représente une augmentation de 26,5 %, comparativement à juillet 2017. Pour le douzième mois consécutif, le nombre de CX-3 vendus en juillet a battu le record du mois précédent, les ventes étant en hausse de 37,5 % en cumul annuel.

Le CX-5 a connu le meilleur mois de juillet de son existence avec 2 323 véhicules vendus, une augmentation de 12,1 % sur 12 mois.

Le CX-9 a également enregistré un record de ventes pour juillet, égalant le meilleur mois de son histoire au chapitre des ventes. Les ventes de CX-9 ont augmenté de 57,9 % par rapport à juillet 2017.

Les ventes de la gamme CX de Mazda restent fortes, puisqu'elles ont atteint 3 927 véhicules pour les modèles CX-3, CX-5 et CX-9 en juillet. Ce chiffre qui représente une hausse de 20,0 % sur 12 mois et de 20,2 % en cumul annuel contribue à la croissance de Mazda.



Juillet 2018 Juillet 2017 Glissement annuel Variation Cumul annuel 2018 Cumul annuel 2017 Glissement annuel Variation Mazda3 2 801 2 819 -0,6 % 16 195 16 941 -4,4 % Mazda5 1 147 -99,3 % 630 1 589 -60,4 % Mazda6 181 250 -27,6 % 1 612 1 494 7,9 % MX-5 71 103 -31,1 % 596 943 -36,8 % Voitures de tourisme 3 054 3 319 -8,0 % 19 033 20 967 -9,2 % CX-3 1 173 927 26,5 % 7 976 5 800 37,5 % CX-5 2 323 2 072 12,1 % 16 109 14 139 13,9 % CX-9 431 273 57,9 % 2 512 2 192 14,6 % Camions légers 3 927 3 272 20,0 % 26 597 22 131 20,2 % MAZDA - TOTAL 6 981 6 591 5,9 % 45 630 43 098 5,9 %





Mazda Canada Inc.

Mazda Canada Inc. supervise les ventes et le marketing ainsi que le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada possède un réseau de 164 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site de Mazda Canada à l'adresse http://fr.media.mazda.ca.

SOURCE Mazda Canada Inc.