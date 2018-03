Mark Arendz nommé porte-drapeau de l'équipe paralympique canadienne des Jeux de PyeongChang pour la cérémonie de clôture

Arendz a remporté cinq médailles à PyeongChang en montant sur le podium de toutes les épreuves auxquelles il a participé

Sa récolte comprend une médaille d'or, une d'argent et trois de bronze en biathlon et en ski de fond

La cérémonie de clôture aura lieu le 18 mars à 20 h heure locale / 7 h HE et sera présentée en direct sur les ondes de CBC/Radio-Canada partout au Canada

PYEONGCHANG, Corée du Sud, le 17 mars 2018 /CNW/ - Mark Arendz (Hartsville, Î.-P.-E) sera le porte-drapeau de l'équipe paralympique canadienne pour la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques d'hiver de PyeongChang 2018, annonçait le Comité paralympique canadien aujourd'hui. Avec cinq médailles, il est l'athlète le plus décoré de l'équipe canadienne à PyeongChang.

« Mark est l'un des athlètes canadiens les plus remarquables de ces Jeux paralympiques. Il était parmi les athlètes les plus occupés ici à PyeongChang et il a tout de même remporté cinq médailles, dont sa première médaille d'or paralympique. C'est extraordinaire! Il est un Canadien, un athlète et une personne phénoménale, et nous sommes éblouis par son talent et son dévouement admirable. Félicitations, Mark! L'équipe sera très fière de défiler derrière toi pendant la cérémonie de clôture », dit Todd Nicholson, chef de mission de l'équipe paralympique canadienne.

Arendz a remporté une médaille dans toutes les épreuves de biathlon et de ski de fond dont il a pris le départ jusqu'à maintenant : une médaille d'or au 15 km debout en biathlon, l'argent au 7,5 km en biathlon et trois médailles de bronze au 12,5 km en biathlon, au 1,5 km en ski de fond et au 10 km en ski de fond.

Il est monté sur le podium des trois épreuves de biathlon présentées à PyeongChang. L'athlète de 28 ans a désormais sept médailles paralympiques à son actif, lui qui avait déjà remporté une médaille d'argent et une médaille de bronze à Sotchi. Il reste à Arendz la possibilité de récolter une autre médaille à PyeongChang avec le relais qui sera disputé dimanche. Il hérite de la tâche de porter le drapeau de son coéquipier Brian McKeever qui avait mené le Canada lors de la cérémonie d'ouverture la semaine dernière.

« C'est l'honneur absolu et un privilège de recevoir le drapeau de mon coéquipier, mentor et héros Brian McKeever pour mener un groupe d'athlètes avec une performance record pendant la cérémonie de clôture », dit Arendz.

« J'ai subi un très grave accident quand j'étais petit à l'Île-du-Prince-Édouard. Ma performance de cette semaine est la preuve que tous les petits Canadiens et les petites Canadiennes, peu importe d'où ils viennent ou les défis auxquels ils sont confrontés, peuvent rêver grand et travailler fort pour atteindre leurs objectifs parce que des choses extraordinaires peuvent arriver. Comme Brian l'a fait pour beaucoup d'entre nous, j'espère inspirer la prochaine génération de jeunes Canadiens qui me verront porter le drapeau et qui seront eux aussi inspirés à poursuivre leurs rêves! »

À propos de l'Équipe paralympique canadienne à PyeongChang : Le Canada est représenté par 55 athlètes dans les cinq sports au programme des Jeux paralympiques d'hiver de PyeongChang 2018, qui se tiendront du 9 au 18 mars. #exellenceestunique.

