Marie-Maude Denis remporte le prix Charles Bury, décerné par l'Association canadienne des journalistes

TORONTO, le 5 mai 2018 /CNW Telbec/ - L'Association canadienne des journalistes (CAJ) reconnaît le travail de la reporter d'enquête de Radio-Canada Marie-Maude Denis, en lui octroyant le prix Charles Bury, lors de son gala annuel à l'hôtel Hyatt Regency, à Toronto.

Ce prix souligne le mérite exceptionnel de gens ou d'organisations et leur apport significatif au journalisme canadien. Marie-Maude Denis est une des journalistes d'enquête les plus en vue du Québec et sa série de reportages sur la corruption dans l'industrie de la construction a mené à la mise sur pied de la Commission Charbonneau, et au témoignage de plusieurs politiciens montréalais de haut niveau, dont le maire.

« Les reportages de Marie-Maude ont une valeur inestimable, a dit le président de CAJ, Nick Taylor-Vaisey. Bien peu de journalistes peuvent se vanter d'avoir eu un aussi grand impact sur le public. »

Aujourd'hui, des années après cette enquête fracassante sur la corruption, un juge du Québec tente de forcer Marie-Maude Denis à révéler ses sources confidentielles dans une autre affaire. Elle a refusé. Depuis, de nombreuses associations se battent aux côtés de Radio-Canada pour défendre la protection des sources, et par le fait même, la liberté de presse.

« Marie-Maude est le plus récent exemple d'une journaliste canadienne qui a eu à se battre contre ceux qui veulent s'élever entre un journaliste et ses sources, dit Nick Taylor-Vaisey. Non seulement nous l'appuyons, mais nous honorons également son engagement envers l'excellence en journalisme, lors du plus grand événement organisé par CAJ. »

La directrice générale de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ), Catherine Lafrance, s'est jointe à Nick Taylor-Vaisey pour faire cette annonce.

« Ce prix est plus que mérité. C'est une reconnaissance de l'extraordinaire travail de Marie-Maude et la célébration de l'excellence en journalisme, ce journalisme qui fait découvrir au public la vérité sur des sujets d'importance capitale, a dit Catherine Lafrance. La FPJQ est fière de voir une de ses membres remporter ce prix prestigieux aujourd'hui. »

Ce prix, connu autrefois sous le nom de « prix du président », a été rebaptisé en l'honneur d'un vétéran journaliste, longtemps membre du conseil d'administration de CAJ, Charles Bury, décédé en février 2014.

À propos

CAJ, la plus grande association professionnelle nationale, représente près de 600 journalistes de tous les médias à travers le pays. Le rôle premier de CAJ est de fournir du perfectionnement de haute qualité à ses membres, et de défendre l'intérêt public.

La FPJQ, la plus grande association provinciale au Canada, représente environ 1800 journalistes. Son mandat est de défendre la liberté de presse et le droit du public à l'information.

SOURCE Association canadienne des journalistes