Manon Massé réagi au rachat de Junex par l'albertaine Cuda Energy

Montréal, le 3 août 2018 /CNW Telbec/ - La porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, a tenu à réagir concernant le rachat de Junex par l'albertaine Cuda Energy. « Maintenant que Junex est rachetée par une entreprise albertaine avec de vastes moyens, il semble de plus en plus évident que la Gaspésie s'apprête à être trouée de partout pour sortir du pétrole sale, une énergie du siècle passé. Avec la cimenterie et les hydrocarbures, les Libéraux n'ont que des projets dépassés et polluants à offrir à la région. Et il ne faut pas s'attendre à autre chose de la CAQ qui n'est pas réputée pour sa vision environnementale. C'est pourtant évident que ça sera impossible de réduire les GES en investissant dans les énergies fossiles. Il faut changer de cap. Au pouvoir, Québec solidaire en finirait avec l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures. Des énergies plus vertes existent au Québec, et en plus, le développement de la filière gazière et pétrolière coûte présentement une fortune en fonds publics via des subventions et investissements de toutes sortes. Il faut prendre nos responsabilités. »

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire