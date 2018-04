Mai est le mois de la sensibilisation au melanome

Comme les taux de cancer de la peau continuent à augmenter au Canada, La Fondation sauve ta peau continue à sensibiliser au besoin de la prévention, au dépistage précoce et au soutien des patients

TORONTO, le 30 avril 2018 /CNW/ - Cette année, pour le mois de mélanome, la Fondation sauve ta peau, une organisation Canadienne à but non lucratif qui est dirigée par des patients, et qui est active à travers le Canada et au niveau international, dédie le mois de mai aux initiatives suivant :

Sensibiliser le public au cancer de la peau, aux besoins des mesures préventives et à l'importance du dépistage précoce.

Soutenir les patients en leur offrant de l'aide, en leur fournissant des ressources utiles et en luttant pour un accès égal et en temps opportun aux traitements.

Aider les survivants du mélanome émergents à faire la transition vers une vie après le cancer.

Un problème de cancer de la peau au Canada

Le cancer de la peau est une maladie grave. C'est le type de cancer le plus répandu. C'est aussi l'un des cancers les plus facilement évitables. Plus de 80 000 cas de cancer de la peau sont diagnostiqués à chaque année au Canada, dont plus de 7 200 sont des mélanomes, la forme la plus mortelle du cancer de la peau. À un stade avancé, l'espérance de vie moyenne pour le mélanome n'est que de six mois. Le taux de survie à un an n'est que de seulement 25%, faisant du mélanome métastatique l'une des formes de cancer les plus agressives. On estime qu'en 2017, 1 200 Canadiens ont perdu la vie en raison du mélanome (Canadian Cancer Society's Advisory Committee on Cancer Statistics. Canadian Cancer Statistics 2017. Toronto, ON: Canadian Cancer Society; 2017. Available at: cancer.ca/Canadian-CancerStatistics-2017-EN.pdf (accessed April 2018).

Il est possible de prévenir un cancer de la peau à 90%

Les taux de cancer de la peau sont en plus forte croissance au Canada au cours des dernières décennies, bien que le cancer soit 90% évitable (Koh HK, Geller AC, Miller DR, et al. Prevention and early detection strategies for melanoma and skin cancer: Current status. Arch Dermatol 1996; 132(4):436-442). Une sensibilisation à la prévention joue un rôle essentiel. Le cancer de la peau est causé par une surexposition de la peau aux rayons UV. Les sources les plus communes de rayons UV sont le soleil et les lits de bronzage artificiel. Trouvez ici des informations sur les meilleures pratiques de sécurité au soleil.

La détection précoce augmente les chances de survie

Les grains de beauté sont l'indication les plus fréquentes de mélanome et d'autres cancers de la peau. C'est pourquoi il est important d'examiner la peau sur tout votre corps une fois par mois et de faire vérifier votre peau par un médecin une fois par année. Portez une attention aux signes d'avertissement "ABCDEFG" suivants :

Asymétrie. Est-ce que les deux moitiés sont différentes si vous tracez une ligne imaginaire au milieu du grain de beauté?

Bordures. Sont-elles irrégulières, dentelées ou échancrées?

Couleurs. Y a-t-il une variété de teintes (brun, rouge, blanc, bleu ou noir)?

Diamètre. Est-ce le diamètre est supérieur à 6 mm. Le grain de beauté est-il de la grosseur de la gomme à effacer d'un crayon ou plus grand?

Évolution. Avez-vous remarqué un changement de taille, de forme, de couleur ou d'épaisseur?

Fermeté: Le grain de beauté est-il plus dur que la peau environnante?

Grandir: Est-ce que le grain de beauté à tendance à grandir/grossir progressivement ?

Si vous détectez ces signes d'alarmes, consultez un médecin dans les meilleurs délais. Il est particulièrement important de choisir un médecin spécialisé dans le cancer de la peau ou formé pour reconnaître un mélanome à un stade le plus précoce.

Soutenir les patients

Notre mission est d'apporter de l'espoir et du soutien à tous ceux nouvellement diagnostiqués, en cours de traitement, ou en rémission. Nous invitons tous les patients atteints d'un mélanome, à tout moment, de nous contacter. Nous pouvons vous mettre en contact avec des informations et ressources utiles, de vous aider à naviguer le système de soins de santé, de donner des conseils et d'offrir un soutien émotionnel et financier. Nous n'avons pas l'intention de remplacer les conseils médicaux d'un médecin ou d'un fournisseur de soins de santé, mais de donner le soutien, la compréhension et l'expérience que seule une communauté de survivants du mélanome peut offrir. Tous patients peuvent nous communiquer à info@saveyourskin.ca ou au 1-800-460-5832.

Être Survivante | Survivant

La vie après le traitement est un domaine de soins souvent négligé. De nombreuses personnes éprouvent des sentiments contradictoires à la fin des traitements : heureuses de savoir que c'est fini, mais en même temps inquiètes de ce que l'avenir amènera. Beaucoup de patients disent que le cancer vous change. Cela peut être une période d'adaptation très difficile, où les patients ont besoin d'un type de soins différent. L'initiative « J'en suis preuve vivante » de la Fondation sauve ta peau rassemble une communauté de survivants du mélanome pour partager et se soutenir mutuellement les uns les autres.

Dates à retenir:

Le mois de mai - Mai est le mois de la sensibilisation au mélanome.

Le 7 mai - le lundi du Mélanome est souligné le premier lundi de mai et est reconnu mondialement comme une journée de sensibilisation au cancer de la peau.

Jeudi le 10 mai - au Centre de la cathédrale St. James au centre-ville de Toronto nous organisons notre Gala et Encan « Donner L'Espoir » pour recueillir des fonds pour la fondation et nos patients. L'événement mettra en vedette des cocktails et canapés à thème, une vente aux enchères silencieuse exclusive, des divertissements, des informations sur le paysage actuel du mélanome au Canada et un résumé des méthodes et initiatives sur la sécurité soleil et prévention du cancer de la peau. La vente des billets et plus amples détails sont disponibles ici.

À propos de La Fondation sauve ta peau

La Fondation sauve ta peau est une organisation nationale à but non lucratif dirigée par des patients, dédié au mélanome et aux cancers de la peau non mélanome. Nous mettons un accent sur l'éducation et la sensibilisation, sur fournir de l'aide morale et financière à ceux touchées par le cancer de la peau, et sur lutter pour un accès égal et opportun aux traitements pour tous les Canadiennes et Canadiens. Veuillez visiter sauvetapeau.ca pour plus d'informations.

SOURCE Fondation Sauve Ta Peau