MORNING BRIEFING - USA/Asien -2

Gold erholte sich derweil. Der Preis für eine Feinunze stieg um 0,5 Prozent auf 1.312 Dollar. Händler sprachen von Erleichterung darüber, dass die Fed kein aggressiveres Vorgehen angedeutet habe. Höhere Zinsen sind tendenziell negativ für Gold, das selbst keine Zinsen abwirft.

INNENPOLITIK VENEZUELA

Vor der Präsidentschaftswahl in Venezuela hat die Opposition die Bevölkerung zu einem Boykott der Wahl aufgerufen. "Nehmen Sie nicht teil und lassen Sie die Strassen leer", forderte das Oppositionsbündnis Tisch der demokratischen Einheit.

HANDELSKONFLIKT USA

Brasilien ist nach eigenen Angaben von den USA ein Ultimatum bei den angedrohten Strafzöllen auf Stahl und Aluminium gestellt worden. US-Angaben, wonach eine Handelsvereinbarung mit Brasilien kurz vor dem Abschluss stehe, seien einseitig, es handele sich um ein "Ultimatum", sagte eine Quelle in der brasilianischen Regierung AFP.

GELDPOLITIK /INFLATION AUSTRALIEN

Die australische Zentralbank hat ihren Inflationsausblick angehoben und angedeutet, dass im Falle einer anhaltend guten wirtschaftlichen Entwicklung eine Zinsanhebung nötig werden könnte. Allerdings stehe eine mögliche Leitzinserhöhung nicht kurzfristig im Raum.

KONJUNKTUR CHINA

Bei den chinesischen Dienstleistern hat die Geschäftsaktivität im April stärker angezogen als im Vormonat. Der privat erhobene Caixin-Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor stieg im vergangenen Monat auf 52,9 (März: 52,3) Punkte. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex war im April auf 54,8 (Vormonat: 54,6) Punkte gestiegen. Dieser Indikator ist stärker auf in Staatsbesitz befindliche Grossunternehmen ausgerichtet.

INFLATION PHILIPPINEN

Verbraucherpreise Apr +4,5% gg Vorjahr (PROG +4,5%)

BAYER

leitet die vollständige Trennung von ihrer einstigen Tochter Covestro ein und veräussert im beschleunigen Bookbuilding-Verfahren einen 14,2-prozentigen Anteil. Die Platzierung der rund 29 Millionen Aktien mit einem angestrebten Volumen von etwa 2,2 Milliarden Euro startete laut Bayer am Donnerstag nach Marktschluss und ist ausschliesslich an institutionelle Investoren gerichtet.

VOLKSWAGEN

Die Aktionäre haben die im vergangenen Jahr amtierenden Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat trotz Kritik mit grosser Mehrheit entlastet. Auf die Entlastung der einzelnen Manager entfielen bei der Hauptversammlung am Donnerstag in Berlin jeweils rund 99 Prozent der Stimmen. Ex-Volkswagenchef Martin Winterkorn ist indes wegen des Abgasskandals in den USA angeklagt worden. Winterkorn und fünf weitere VW-Manager hätten "bewusst und absichtlich Betrug begangen", um die US-Abgasvorschriften zu umgehen, hiess es in einer bei Gericht in Detroit eingereichten Anklageschrift.

TWITTER

Wegen einer internen Sicherheitslücke hat der Online-Kurzmitteilungsdienst Twitter seine rund 330 Millionen Nutzer aufgefordert, vorsichtshalber ihre Passwörter zu ändern.

