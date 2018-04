MORNING BRIEFING - USA/Asien -2

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR +++++

KONJUNKTUR CHINA

Die chinesische Wirtschaft ist im ersten Quartal schneller gewachsen als erwartet. Das BIP legte um 6,8 Prozent zu. Ökonomen hatten mit einer Rate von 6,7 Prozent gerechnet. Unerwartet starke Exporte gepaart mit robusten Einzelhandelsumsätzen und einer soliden Industrieproduktion trugen zum Wachstum bei.

Industrieproduktion März +6,0% (PROG: +6,3%) gg Vorjahr

Industrieproduktion März +0,33% gg Vormonat

Anlageinvestitionen Städte Jan-März +7,5% (PROG: +7,7%) gg Vorjahr

Einzelhandelsumsatz März +10,1% gg Vorjahr

Einzelhandelsumsatz März +0,73% gg Vormonat

GELDPOLITIK USA

US-Präsident Donald Trump hat die Nominierung von zwei Kandidaten für den Board der US-Notenbank angekündigt. Demnach soll Universitätsökonom Richard Clarida von der Universität Columbia Vizechef der Fed werden. Clarida ist ein republikanischer Ökonom und Spezialist für Geldpolitik. Zweite Kandidatin ist Michelle Bowman, die einen Platz im siebenköpfigen Fed-Vorstand besetzen soll, der seit 2014 einem Regionalbanker oder einem Regulierer von Kommunalbanken reserviert ist.

HANDELSKONFLIKT

Im Streit um US-Zölle auf Stahl und Aluminium hat nach China nun auch die EU Beschwerde bei der Welthandelsorganisation (WTO) eingereicht. "Als Exporteur mit erheblichem Interesse in diesem Fall", fordere die EU "Beratungen mit den USA", hiess es in einer auf der WTO-Webseite veröffentlichten Erklärung der EU.

RUSSLANDKRISE

Die G7-Aussenminister haben Russland zur Offenlegung des Chemiewaffenprogramms Nowitschok und zur Beantwortung aller Fragen im Zusammenhang mit der Vergiftung des russischen Ex-Doppelagenten Sergej Skripal in Grossbritannien aufgefordert. "Wir fordern Russland dringend dazu auf, alle Fragen im Zusammenhang mit dem Vorfall in Salisbury zu beantworten", erklärten die G7-Aussenminister in einer gemeinsamen Erklärung.

SYRIENKRISE

Die Experten der Organisation für das Verbot Chemischer Waffen (OPCW) sollen am Mittwoch ins syrische Duma reisen können. Dies wurde bei einer Pressekonferenz in der russischen Botschaft am OPCW-Sitz in Den Haag mitgeteilt. Bislang war es den am Samstag in Damaskus eingetroffenen Experten unter Verweis auf "Sicherheitsprobleme" noch nicht erlaubt worden, den Ort des mutmasslichen Giftgasangriffs vom 7. April zu untersuchen.

CIMIC

Der australische Bau- und Dienstleistungskonzern Cimic hat seinen Gewinn im ersten Quartal gesteigert. Zudem gab sich die Tochter des Hochtief-Konzerns zuversichtlich und bestätigte die Prognose für das laufende Jahr.

TESLA

hat die Produktion seines Massenmarkt-Autos Model 3 erneut temporär gestoppt. Wie Tesla mitteilte, werden die Bänder planmässig für eine Woche angehalten. Damit fällt der US-Konzern weiter hinter seinen Zeitplan zurück.

