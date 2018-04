MORNING BRIEFING - USA/Asien -2

Die USA sind nach eigenen Angaben nicht für die mutmasslichen Angriffe auf einen syrischen Militärflughafen verantwortlich. "Das Verteidigungsministerium führt derzeit keine Luftangriffe in Syrien aus", teilte das Pentagon mit. Syrische Staatsmedien hatten kurz zuvor einen Angriff auf einen Militärflughafen im Zentrum des Landes gemeldet. In den Berichten waren zunächst die USA verdächtigt worden, für den Angriff verantwortlich zu sein. Später wurde nicht mehr auf die USA Bezug genommen. Kurz zuvor hatte US-Präsident Donald Trump eine Warnung an Damaskus und seine Verbündeten als Reaktion auf einen mutmasslichen Chemiewaffenangriff auf die Rebellenhochburg Duma ausgesprochen. Die Verantwortlichen müssten einen "hohen Preis" dafür bezahlen, warnte Trump am Sonntag. Russland hatte die USA davor gewarnt, die Berichte über einen Chemiewaffenangriff als "Vorwand für einen Militäreinsatz" in Syrien zu nutzen und zudem eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats für Montag angekündigt.

AVEXIS

Der Pharmariese Novartis baut sein Gentherapie-Geschäft aus und bietet für Avexis 8,7 Milliarden US-Dollar oder 218 Dollar je Aktie. Das ist ein Aufschlag von 88 Prozent zum Schlusskurs am Freitag. Die Boards beider Gesellschaften haben der Transaktion bereits zugestimmt. Avexis führt laut Novartis aktuell mehrere klinische Studien zur Therapie der sogenannten spinalen Muskelatrophie, kurz SMA, durch.

BOEING

American Airlines hat bei Boeing Grossraumflugzeuge zum Listenpreis von mehr als 12 Milliarden US-Dollar bestellt und einen Vertrag zum Kauf von konkurrierenden Airbus-Flugzeugen gekündigt.

FACEBOOK

Facebook will Werbeanzeigen mit politischen Inhalten strenger kontrollieren. Bei entsprechenden Beiträgen müsse künftig ausgewiesen werden, wer für die Werbung bezahle, sagte Facebook-Chef Mark Zuckerberg . Zudem würden der Standort und die Identität des Auftraggebers verifiziert.

