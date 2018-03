MORNING BRIEFING - USA/Asien -2

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.326,02 1.323,85 +0,2% +2,18 +1,8%

Silber (Spot) 16,55 16,54 +0,1% +0,01 -2,3%

Platin (Spot) 962,00 961,35 +0,1% +0,65 +3,5%

Kupfer-Future 3,14 3,14 +0,1% +0,00 -4,7%

Gold gab leicht um 0,1 Prozent nach auf 1.326 Dollar je Feinunze. Mit der Suche nach "sicheren Häfen" legte das Edelmetall im asiatischen Handel zu. Zudem sind die Blicke auch schon auf die Sitzung der US-Notenbank in der kommenden Woche gerichtet. Dies würde das Aufwärtspotenzial begrenzen. Es wird mit einer weiteren Zinserhöhung gerechnet, was die Attraktivität des zinslosen Edelmetalls weiter reduziert.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

PANAMA-PAPERS

Die Kanzlei Mossack Fonseca, die im Zentrum der Enthüllungen durch die Panama Papers stand, stellt ihr Geschäft ein. Ende August hatte der Mitgründer Jürgen Mossack bereits eingeräumt, dass die Firma die meisten Auslandsbüros geschlossen habe.

INNENPOLITIK USA

US-Präsident Donald Trump will offenbar den konservativen Ökonomen und Fernsehmoderator Larry Kudlow zum neuen obersten Wirtschaftsberater im Weissen Haus ernennen. Der 70-Jährige soll demnach die Nachfolge von Gary Cohn antreten, der vor einer Woche seinen Rücktritt erklärt hatte. Cohn, ein überzeugter Befürworter des Freihandels, hatte mit dem Schritt die Konsequenz daraus gezogen, dass sein Widerstand gegen die von Trump verhängten Strafzölle auf Stahl und Aluminium vergebens gewesen war.

BEZIEHUNGEN RUSSLAND-GROssBRITANNIEN

Eiszeit zwischen London und Moskau: Als Reaktion auf den Giftanschlag von Salisbury hat die britische Regierung Vergeltungsmassnahmen gegen Russland verhängt, das umgehend Gegensanktionen ankündigte. Premierministerin Theresa May gab bekannt, dass die bilateralen Kontakte zu Moskau auf Eis gelegt und 23 russische Diplomaten ausgewiesen würden. Russland sprach von einer "Provokation", auf die es in Kürze reagieren werde. "Der russische Staat ist des versuchten Mordes schuldig", sagte May.

KONJUNKTUR NEUSEELAND

BIP 4Q sb +0,6% (PROG: +0,8%) gg Vorquartal

BIP 4Q +2,9% (PROG: +3,1%) gg Vorjahr

