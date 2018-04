MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

Der Streamingdienst Netflix hat im ersten Quartal gewinn- und umsatzseitig in etwa so abgeschnitten, wie Analysten das im Vorfeld erwartet hatten. Der Gewinn legte zum Vorjahr um 63 Prozent zu und erreichte 290,1 Millionen Dollar oder pro Aktie 64 Cent. Der Umsatz erhöhte sich um 40 Prozent auf 3,7 Milliarden Dollar. Analysten hatten beim Gewinn je Aktie 63 Cent und beim Umsatz 3,69 Milliarden prognostiziert. Die grosse positive Überraschung lieferte Netflix aber mit seinem Kundenwachstum. Das Unternehmen gewann im ersten Quartal 7,4 Millionen hinzu und pulverisierte damit die Analystenprognose von etwas über 6,5 Millionen nahezu. Netflix übertraf damit nicht nur das zweite Quartal in Folge die Erwartungen sondern kündigte zugleich an, im laufende Quartal netto weitere 6,2 Millionen Kunden hinzugewinnen zu wollen. Analysten rechneten bislang lediglich mit 5,6 Millionen.

Russland hat nach Angaben der USA und Grossbritanniens eine grossflächige Cyberattacke verübt. Der "bösartige" Angriff richte sich sowohl gegen staatliche als auch private Organisationen, hiess es in einer am Montag in London veröffentlichten gemeinsamen Erklärung des Nationalen Cybersicherheitszentrums von Grossbritannien, der US-Bundespolizei FBI und des US-Heimatschutzministeriums. Auch Privatpersonen seien von den Attacken betroffen. Hauptziele der Cyberangriffe seien für das Funktionieren des Internet wesentliche Installationen wie Router, Switches und Firewalls.

11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 1Q

12:40 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 1Q

13:35 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 1Q

22:05 US/United Continental Holdings Inc, Ergebnis 1Q

22:06 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 1Q

-US

14:30 Baubeginne/-genehmigungen März

Baubeginne

PROGNOSE: +1,6% gg Vm

zuvor: -7,0% gg Vm

Baugenehmigungen

PROGNOSE: +0,8% gg Vm

zuvor: -5,7% gg Vm

15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung März

Industrieproduktion

PROGNOSE: +0,4% gg Vm

zuvor: revidiert +0,9% gg Vm; vorläufig +1,1% gg Vm

Kapazitätsauslastung

PROGNOSE: 77,9%

zuvor: revidiert 77,7%; vorläufig 78,1%

INDEX Stand +/- %

S&P-500-Future 2.691,80 +0,38%

Nikkei-225 21.833,98 -0,01%

Hang-Seng-Index 30.330,94 +0,05%

Kospi 2.453,97 -0,14%

Shanghai-Composite 3.100,33 -0,33%

S&P/ASX 200 5.855,90 +0,25%

OSTASIEN (VERLAUF)

Überwiegend kleinere Bewegungen verzeichnen die Börsen in Ostasien und Australien am Dienstag. Zudem kommt es zu volatilen Richtungsänderungen, so etwa in Schanghai, wo starke Daten zum Wirtschaftswachstum nur vorübergehend für Kursaufschläge sorgen. achdem die Indizes in Festlandschina zunächst positiv auf die Daten reagiert haben, geht es nun 0,4 Prozent in Schanghai nach unten. In Hongkong war der HSI mit den Wirtschaftszahlen ins Plus gedreht, nun tendiert er wenig verändert. Teilnehmer sagen, nach den dreitägigen Verlusten an Chinas Börsen sei die Unsicherheit noch immer gross. Zu den abverkauften Branchen gehören vor allem Immobilien- und Finanzwerte, die unter Zinsspekulationen zu leiden haben. Überdies lagen zwar die neuen Konjunkturdaten überwiegend auf der starken Seite, nicht jedoch die Prognosen für das laufende Jahr. Ausreisser mit einer deutlicheren Bewegung ist der Markt auf Taiwan mit einem Minus von 1 Prozent, belastet vom Schwergewicht Taiwan Semiconductor, deren Aktie 1,6 Prozent nachgibt. Übergeordnet habe sich die Stimmung an den Märkten insofern verbessert, weil die geopolitischen Sorgen rund um Handelskonflikte und den Nahost-Spannungen weitgehend verschwunden seien, sagen Händler. Dies spiegelte sich bereits an der Wall Street, wo der S&P-500 um 0,8 Prozent zugelegt hat. Dies reicht aber nicht aus, um den Nikkei stärker anzutreiben. Er tendiert 0,1 Prozent fester bei 21.852 Punkten, leicht gebremst vom Devisenmarkt, wo der Dollar auf 107,05 Yen zurückgefallen ist.

US-NACHBÖRSE

Die Netflix-Aktie hat am Montag im nachbörslichen Geschäft von starken Erstquartalszahlen profitiert. Während Gewinn und Umsatz in etwa den Erwartungen entsprachen, hat das Kundenwachstum positiv überrascht. Das Unternehmen gewann im ersten Quartal 7,4 Millionen Nutzer hinzu und pulverisierte damit die Analystenprognose von etwas über 6,5 Millionen nahezu. Netflix übertraf damit nicht nur das zweite Quartal in Folge die Erwartungen, sondern kündigte zugleich an, im laufenden Quartal netto weitere 6,2 Millionen Kunden hinzugewinnen zu wollen. Analysten rechneten bislang lediglich mit 5,6 Millionen. Auf nasdaq.com verteuerte sich die Aktie bis 22.00 Uhr Ortszeit um 5,2 Prozent auf 323,70 Dollar.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 24.573,04 0,87 212,90 -0,59

S&P-500 2.677,84 0,81 21,54 0,16

Nasdaq-Comp. 7.156,29 0,70 49,64 3,66

Nasdaq-100 6.675,18 0,71 46,84 4,36

Freitag

Umsatz NYSE (Aktien) 746 Mio 717 Mio

Gewinner 2.151 1.273

Verlierer 814 1.654

Unverändert 104 136

Freundlich - Die Spekulation auf gute Geschäftszahlen der gerade erst begonnenen Berichtssasion versetzte Anleger in Kauflaune. Allenfalls etwas bremsend wirkten die weiter vorhandenen Belastungsfaktoren wie die Syrienkrise und der Handelskonflikt zwischen den USA und China. Ausser dem Bankenindex schlossen alle Branchenindizes im Plus. Einige Marktteilnehmer erklärten sich die schwachen Bankenkurse seit Freitag mit Befürchtungen, die Banken könnten nun die Gewinnspitzen gesehen haben. Nachdem die Quartalszahlen von JP Morgan, Citigroup und Wells Fargo am Freitag auf den ersten Blick zwar gut ausgefallen waren, die Aktien aber nachgegeben hatten, legte am Montag Bank of America gute Geschäftszahlen vor. Die Aktie stieg darauf um 0,4 Prozent. Citigroup fielen dagegen um 1,3 und JPM um 0,1 Prozent. Gute Einzelhandelsumsätze im März stützten die Kurse von Aktien wie Walmart, Macy's und Target. Sie gewannen zwischen 0,7 und 1,7 Prozent. Nach einer erfolgreichen Studie ging es für Merck um 2,6 Prozent nach oben. Aktien von Biotechnologieunternehmen, die sich mit Immuntherapien beschäftigen, und von Bristol-Myers litten darunter stark. Die Ergebnisse stellten eine hohe Messlatte für potenzielle Konkurrenten dar, hiess es. Für Bristol-Myers, Hauptkonkurrent von Merck mit bereits auf dem Markt befindlichen Immuntherapien, ging es um fast 8 Prozent nach unten. Navistar stiegen um 9,8 Prozent mit Fantasie auf eine Übernahme durch Volkswagen.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD

2 Jahre 2,38 3,3 2,34 117,5

5 Jahre 2,68 1,4 2,67 75,9

10 Jahre 2,83 0,5 2,83 38,5

Bei den US-Anleihen tat sich wenig. Sie waren als sicherer Hafen angesichts der etwas entspannteren Lage in Syrien kaum gefragt.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:57 Uhr % YTD

EUR/USD 1,2383 +0,0% 1,2380 1,2327 +3,1%

EUR/JPY 132,57 -0,1% 132,64 132,19 -2,0%

EUR/GBP 0,8633 -0,0% 0,8635 0,8658 -2,9%

GBP/USD 1,4343 +0,0% 1,4337 1,4241 +6,1%

USD/JPY 107,06 -0,1% 107,14 107,24 -4,9%

USD/KRW 1067,85 -0,3% 1070,69 1074,26 +0,0%

USD/CNY 6,2822 +0,1% 6,2765 6,2857 -3,5%

USD/CNH 6,2753 +0,1% 6,2670 6,2834 -3,7%

USD/HKD 7,8499 -0,0% 7,8500 7,8500 +0,5%

AUD/USD 0,7767 -0,2% 0,7782 0,7759 -0,7%

NZD/USD 0,7342 -0,3% 0,7364 0,7345 +3,4%

Bitcoin

BTC/USD 8.013,98 -0,3% 8.037,27 8.096,76 -41,3%

Der Dollar tendierte leicht zu Schwäche. Händler führten das auf einen Tweet von US-Präsident Trump zurück. Darin beschuldigte er China und Russland, das "Abwertungsspiel" zu spielen.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 66,56 66,22 +0,5% 0,34 +10,4%

Brent/ICE 71,69 71,42 +0,4% 0,27 +9,4%

Für die Ölpreise ging es mit der ausgebliebenen Eskalation in der Syrien-Krise deutlicher nach unten. Die Sorgen vor einem militärischen Konflikt zwischen den USA und Russland und darauf folgend mögliche Lieferausfälle aus der Region Naher Osten hatten die Preise zuletzt angetrieben. Die Rohstoffexperten der Commerzbank warnen allerdings, der Rücksetzer könnte sich als kurzlebig erweisen. Denn zum einen plane die Trump-Regierung Sanktionen gegen den Iran und zum anderen könnten sich auch neue Sanktionen gegen Russland als preistreibend erweisen. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 1,5 Prozent auf 66,35 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.344,86 1.344,71 +0,0% +0,15 +3,2%

Silber (Spot) 16,68 16,67 +0,1% +0,01 -1,5%

Platin (Spot) 931,50 929,00 +0,3% +2,50 +0,2%

Kupfer-Future 3,10 3,10 +0,1% +0,00 -6,5%

Der Goldpreis bewegte sich unter dem Strich kaum und gab im US-Geschäft minimal nach auf 1.343 Dollar je Feinunze.

