MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2

Die Ölpreise erholten sich nach dem Preisverfall des Vortages - auch begünstigt durch die Dollarschwäche und die Aussicht auf neue Sanktionen gegen Iran. Der saudische Energieminister Khalid al-Falih hatte noch einmal die Bereitschaft des Erdölkartells Opec bekräftigt, die mit Nicht-Mitgliedern ausgehandelten Förderbegrenzungen ins nächste Jahr zu verlängern. Dass laut Daten des Unternehmens Baker Hughes in den USA aus so vielen Bohrlöchern Öl gefördert wird wie seit drei Jahren nicht mehr, belastete die Preise nicht. US-Leichtöl der Sorte WTI verteuerte sich um 2,5 Prozent auf 65,88 Dollar, Nordseeöl der Sorte Brent um 2,2 Prozent auf 70,45 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.346,63 1.347,31 -0,1% -0,68 +3,4%

Silber (Spot) 16,57 16,57 +0,0% +0,00 -2,2%

Platin (Spot) 950,00 949,25 +0,1% +0,75 +2,2%

Kupfer-Future 2,95 2,98 -1,2% -0,04 -10,9%

Der schwache Dollar und die Sorgen über den Handelskrieg trieben den Goldpreis weiter. Die Feinunze verteuerte sich um weitere 1,2 Prozent auf 1.347 Dollar. Mit der Ernennung des Hardliners John Bolton zum Nationalen Sicherheitsberater steigen auch die geopolitischen Risiken - gerade mit Blick auf Nordkorea und den Iran. Auch diese Personalie trieb den Preis des Edelmetalls.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR +++++

KATALONIEN-KRISE

Der von der spanischen Justiz gesuchte frühere katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont ist in Deutschland festgenommen worden. Beamte der Autobahnpolizei Schleswig-Holstein nahmen ihn am Sonntagvormittag auf Grundlage eines europäischen Haftbefehls in Gewahrsam, wie ein Sprecher des Landeskriminalamts in Kiel der Nachrichtenagentur AFP sagte. Nach Angaben seines Anwalts wurde Puigdemont nach der Einreise aus Dänemark gestoppt. Gegen den Unabhängigkeitsbefürworter läuft in Spanien ein Verfahren wegen "Rebellion" und "Aufwiegelung".

Die spanische Justiz hat fünf weitere katalanische Unabhängigkeitsbefürworter festgenommen. Darunter sei auch der Kandidat für das Amt des Regionalpräsidenten, Jordi Turull, teilte der Oberste Gerichtshof in Madrid mit. Turull wollte sich am Samstag erneut im Parlament in Barcelona zur Wahl stellen. Bei den anderen Festgenommenen handelt es sich um die ehemalige Parlamentspräsidentin Carme Forcadell und drei frühere Regionalminister.

INNENPOLITIK USA

Trotz seiner vorherigen Drohung mit einem Veto hat US-Präsident Donald Trump ein vom Kongress verabschiedetes Haushaltsgesetz mit seiner Unterschrift in Kraft gesetzt. Damit wurde eine neue Haushaltssperre für die Bundesbehörden abgewendet - ohne neues Gesetz wäre die Blockade in der Nacht zum Samstag in Kraft getreten.

NORDKOREA/SÜDKOREA

Nordkorea und Südkorea setzen ihre Bemühungen um eine politische Annäherung fort: Die Regierung in Seoul teilte mit, Pjöngjang habe einem hochrangigen Treffen am kommenden Donnerstag zugestimmt. Im Grenzort Panmunjom sollen nach Angaben des südkoreanischen Vereinigungsministeriums Gespräche über logistische Fragen im Zusammenhang mit dem für Ende April geplanten Gipfeltreffen geführt werden.

BONITÄT SPANIEN

Die Ratingagentur S&P Global Ratings bescheinigt Spanien eine bessere Kreditwürdigkeit. Das Rating liegt nun bei A- nach zuvor BBB+. Der Ausblick ist positiv. Die politischen Unruhen in Katalonien hätten die wirtschaftliche Entwicklung des Landes nicht beeinträchtigt, stellte S&P fest. Das Bruttoinlandsprodukt Spaniens dürfte von 2018 bis 2021 schneller wachsen als im Durchschnitt der Eurozone , erwartet die Ratingagentur.

BONITÄT KROATIEN

Die Ratingagentur S&P Global Ratings hat die Bonitätsnote von Kroatien auf BB+ von BB angehoben. Die Höherstufung begründete S&P mit der verbesserten aussenwirtschaftlichen Position des Landes.

PROTESTE USA

Mehr als eine Million Menschen haben bei Demonstrationen quer durch die USA Verschärfungen im laxen US-Waffenrecht gefordert. Allein an der zentralen Kundgebung in der Hauptstadt Washington nahmen am Samstag hunderttausende Menschen teil.

SAUDI-ARABIEN

Schiitische Huthi-Rebellen aus dem Jemen haben saudiarabischen Behördenangaben zufolge sieben Raketen auf die Hauptstadt Riad und andere Städte des Landes abgefeuert. Alle Raketen wurden demnach abgefangen, doch schlugen herabfallende Trümmer in Riad in ein Wohnhaus ein und töteten einen Ägypter.

US-NOTENBANK

Der Präsident der Notenbank von San Francisco wird derzeit als Favorit für den Chefposten bei der Federal Reserve Bank of New York gehandelt. Das Board der New Yorker Fed habe John Williams als Nachfolger von William Dudley empfohlen, sagten mit dem Vorgang vertraute Personen. Dudley will sich im Sommer zurückziehen.

NOTENBANK CHINA

China hat einen reformgesinnten Finanzmarktregulierer zum Vertreter der Kommunistischen Partei bei der Zentralbank des Landes bestellt. Dies sagten mit der Materie vertraute Personen. Sie sehen darin einen Schritt hin zu mehr Dynamik bei Finanzreformen.

SIEMENS/ALSTOM

kommen bei der geplanten Fusion ihrer Bahngeschäfte voran. Knapp ein halbes Jahr nach der Absichtserklärung wurde am Freitag in Paris der endgültige Vertrag, das sogenannte Business Combination Agreement, unterzeichnet. Jetzt müssen noch die Aktionäre von Alstom und die Behörden zustimmen, damit Siemens Alstom entstehen kann - mit gut 15 Milliarden Euro Jahresumsatz und 62.000 Mitarbeitern weltweit die Nummer zwei unter den Schienenfahrzeugherstellern und die Nummer eins bei der Signaltechnik.

STADA

Der Arzneimittelhersteller will aus dem Börsensegment Prime Standard in den General Standard wechseln. Der Vorstand des Unternehmens habe am Freitag nach Börsenschluss beschlossen, bei der Frankfurter Wertpapierbörse "zeitnah den Widerruf der Zulassung der Stada-Aktien zum Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zu beantragen, wodurch die Aufnahme des Handels der Stada-Aktien im regulierten Markt (General Standard) von Amts wegen veranlasst wird". Durch den Wechsel würden die Zulassungsfolgepflichten der Gesellschaft wie bestimmte Berichts- und Veröffentlichungsanforderungen entfallen, hiess es in der Mitteilung weiter. Dadurch könne die Gesellschaft ihren Kostenaufwand erheblich reduzieren und Prozesse effizienter gestalten.

IPO/CYAN

hat den Ausgabepreis für sein IPO auf 23 Euro je Aktie festgelegt und damit am oberen Ende der Peisspanne. Das Platzierungsvolumen liege bei rund 31,7 Millionen Euro. Die Erstnotiz an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Scale ist für Mittwoch, den 28. März, vorgesehen.

DEUTSCHE ROHSTOFF AG

hat eine Wandelanleihe über 10 Millionen Euro mit einer Laufzeit bis März 2023 begeben. Die Wandelschuldverschreibungen sind anfänglich in 357.142 neue bzw bestehende Aktien des Unternehmens wandelbar. Das entspricht 7 Prozent des ausstehenden Aktienkapitals. Die Papiere werden mit 3,625 Prozent im Jahr verzinst. Der anfängliche Wandlungspreis liegt bei 28,00 Euro.

ASML

Die Ratingagentur Fitch hat das Rating des Ausrüsters für die Chipindustrie auf A- von BBB+ hochgestuft. Der Ausblick ist stabil.

RICHEMONT

darf Yoox Net-A-Porter übernehmen. Alle relevanten Behörden hätten dem Deal zugestimmt, so Richemont. Die Akquisition unterliege nun noch der Bedingung, dass die Mindestannahmeschwelle erreicht wird.

FACEBOOK

EU-Justizkommissarin Vera Jourova hat im Facebook-Datenskandal eine harte Gangart gegen das Unternehmen angekündigt. "Dieser Missbrauch von Daten von 50 Millionen Facebook-Nutzern ist völlig inakzeptabel", sagte die Kommissarin der Bild am Sonntag. Nach Informationen des Blatts fordert Jourova Facebook-Geschäftsführerin Sheryl Sandberg in einem Brief zur Stellungnahme auf.

Der Datenskandal um die Firma Cambridge Analytica setzt Facebook weiter zu. In der Nacht zum Samstag durchsuchten Mitarbeiter der britischen Datenschutzbehörde ICO auf der Suche nach Beweismitteln die Londoner Büros des Analyseunternehmens. Nach grossen Kapitaleinbussen und einem beträchtlichen Imageverlust kündigte zudem ein erster prominenter Nutzer seinen Abschied aus dem Online-Netzwerk an.

