MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2

Der Dollar legte im Anschluss an die Konjunkturdaten stetig zu. Für einen Euro wurden nur noch etwa 1,23 Dollar gezahlt. Im Tageshoch kostete die Gemeinschaftswährung 1,2384 Dollar. Am Morgen bewegt sich die Gemeinschaftswährung zum Dollar kaum.

Das britische Pfund erholt sich am Morgen im asiatisch geprägten Geschäft von einem zwischenzeitlichen Rücksetzer. Im Handel ist von verhaltenen Fortschritten bei den Brexit-Gesprächen die Rede. Die Analysten der Commonwealth Bank of Australia verweisen auf den Umstand, dass Grossbritannien und die EU ihre Verhandlungen intensivieren wollen, um das Nordirland-Problem zu lösen. Am Ende des Monats soll es Verhandlungen zwischen Irland, Grossbritannien und der EU geben. "Die Wechselkurse Pfund zu US-Dollar unterliegen in den kommenden Wochen einem erhöhten Risiko, wenn die Verhandlungen über den Handel ernst werden", heisst es bei den CBA-Analysten.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 61,25 61,19 +0,1% 0,06 +1,4%

Brent/ICE 65,14 65,12 +0,0% 0,02 -1,1%

Nachdem die Ölpreise in den vergangenen Tagen unter der Angst vor einer Angebotsschwemme gelitten haben, gab es nun Hinweise darauf, dass es doch genügend Abnehmer für das grosse Ölangebot geben könnte. Die Internationale Energieagentur (IEA) prognostiziert, dass die Nachfrage nach Öl in diesem Jahr um 1,5 Millionen Barrel pro Tag zunehmen werde. Der tägliche Bedarf dürfte damit auf 99,3 Millionen Barrel steigen. Der Preis für ein Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI stieg zum Setlement um 0,4 Prozent auf 61,19 Dollar. Brentöl verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 65,19 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.317,07 1.316,31 +0,1% +0,77 +1,1%

Silber (Spot) 16,44 16,40 +0,2% +0,03 -2,9%

Platin (Spot) 956,20 954,75 +0,2% +1,45 +2,9%

Kupfer-Future 3,11 3,12 -0,2% -0,01 -6,1%

Der Goldpreis gab deutlich nach, nachdem der Dollar aufgewertet hatte. Zudem zogen die Anleger steigende Zinsen ins Kalkül, zumal die Konjunkturdaten des Tages stark ausfielen. Dagegen trat die politische Unsicherheit, die eigentlich stützen sollte, in den Hintergrund. Die Feinunze ermässigte sich um 0,6 Prozent auf 1.317 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

INNENPOLITIK USA

US-Präsident Donald Trump will einem Bericht zufolge seinen Nationalen Sicherheitsberater H.R. McMaster entlassen. Die Zeitung "Washington Post" berichtet, Trump führe Gespräche über einen Ersatz für McMaster, wolle sich aber noch Zeit lassen, um dessen Demütigung zu vermeiden. Zudem wolle er gleich einen Nachfolger benennen können.

US-Sonderermittler Robert Mueller hat von der Trump Organization, dem von US-Präsident Donald Trump gegründeten Mischkonzern, laut einem Zeitungsbericht sämtliche Dokumente über mögliche Geschäftsbeziehungen zu Russland angefordert. Bei dieser Aufforderung handelt es sich um eine sogenannte Subpoena, also eine Anordnung von rechtlich bindendem Charakter, wie die "New York Times" berichtete.

GELDPOLITIK JAPAN

Das japanische Parlament hat die Führung der Bank of Japan (BoJ) mit Haruhiko Kuroda an der Spitze bestätigt. Die Wiederwahl des Notenbankers für weitere fünf Jahre wurde am Freitag abgesegnet. Auch die beiden als stellvertretende BoJ-Gouverneure nominierten Masazumi Wakatabe und Masayoshi Amamiya wurden gewählt.

EUROZONENREFORM

Der niederländische Finanzminister Wopke Hoekstra hat vor einem überstürzten Vorgehen bei der Weiterentwicklung der Währungsunion gewarnt. "Geschwindigkeit ist nur die zweite Priorität", sagte Hoekstra dem Handelsblatt. Es wäre zwar "grossartig", wenn die Euro-Staaten bis Juni eine Einigung hinbekommen würden. "Aber es ist sehr viel wichtiger, dass wir das Richtige tun - und nicht, dass wir etwas schnell tun", betonte Hoekstra.

EU-HAUSHALT

EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger (CDU) hat sich bei von ihm angekündigten Kürzungen von Hilfen für Landwirte im kommenden Jahrzehnt kompromissbereit gezeigt. Seine Gespräche mit den Regierungen in Irland und Frankreich und mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer zeigten "hohe Erwartungen", bei EU-Agrarprogrammen "Kürzungen so gering wie möglich zu halten oder gar zu vermeiden", sagte Oettinger.

INNENPOLITIK FRANKREICH

Mit monatelangen Streiks wollen Frankreichs Bahngewerkschaften gegen die Pläne von Präsident Emmanuel Macron für eine Reform der Staatsbahn SNCF protestieren. Zwischen Anfang April und Ende Juni solle jeweils an "zwei von fünf Tagen" gestreikt werden, teilten die Gewerkschaften mit. Die Konzernführung und die Regierung kritisierten die Streikpläne.

INNENPOLITIK SLOWENIEN

Nach dem Rücktritt von Regierungschef Miro Cerar steuert Slowenien auf vorgezogene Neuwahlen zu. Präsident Borut Pahor sagte, er werde keinen neuen Ministerpräsidenten vorschlagen. Stattdessen werde die ohnehin für Juni geplante Parlamentswahl voraussichtlich auf die zweite Mai-Hälfte vorgezogen.

FRAPORT

BERICHTET PROG PROG

Gj Gj17 ggVj Gj17 ggVj Gj16

Umsatz 2.935 +13% 2.942 +14% 2.586

EBITDA 1.003 -4,8% 1.008 -4,3% 1.054

EBIT 643 -7,3% 640 -7,8% 694

Ergebnis nach Steuern/Dritten 330 -12% 335 -11% 375

Ergebnis je Aktie 3,57 -12% 3,65 -10% 4,07

Dividende je Aktie 1,50 0% 1,51 +0,7% 1,50

- alle Angaben in Millionen Euro, Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro

SAF-HOLLAND

Der Lkw-Zulieferer SAF-Holland verstärkt sich mit einem Zukauf in Italien. Das SDAX-Unternehmen übernimmt die Mehrheit an V.Orlandi, einem Hersteller von Kupplungssystemen für Lkw, Anhänger, Trailer und landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge.

SIEMENS - HEALTHINEERS

Siemens platziert die Aktien seiner Medizintechniktochter Healthineers im unteren Mittelfeld der angepeilten Zeichnungsspanne. Nach Schliessung der Bücher legte der Technologiekonzern den Ausgabepreis für die angebotenen 150 Millionen Healthineers-Aktien auf 28,00 Euro fest. Damit bleibt Siemens deutlich unter dem zunächst genannten Maximalpreis von 31 Euro, womit aus Sicht von Marktbeobachtern die Chancen gut sind, dass es am ersten Handelstag zu Zeichnungsgewinnen kommt.

SIEMENS

Ein ehemals führender Siemens-Mitarbeiter hat in den USA ein Geständnis in einem Korruptionsskandal abgelegt, der Argentinien Ende der 90er Jahre erschüttert hatte. Eberhard Reichert, ehemaliger Technikchef einer Siemens-Filiale in Argentinien, habe gestanden, zusammen mit anderen Mitarbeitern "100 Millionen Dollar an Schmiergeldern" an argentinische Regierungsvertreter gezahlt zu haben, teilte das US-Justizministerium.

SOFTWARE AG

will die Dividende um 5 Cent auf 0,65 Euro anheben.

ZALANDO

Der Online-Modehändler Zalando will eigene Aktien im Wert von 50 Millionen Euro zurückkaufen. Die erworbenen Papiere sollen Aktienoptionsprogrammen für Mitarbeiter und Management dienen.

ATX

Die Aktien der AT&S und der FACC werden in den österreichischen Leitindex ATX aufgenommen. Dafür müssen Agrana Beteiligungs-AG und Zumtobel Group den Index verlassen.

OMV

Der österreichische Ölkonzern OMV baut sein Fördergeschäft mit einem Zukauf aus. Das Unternehmen übernimmt von Shell das Fördergeschäft-Geschäft in Neuseeland für 578 Millionen US-Dollar.

SPOTIFY

Der Musik-Streamingdienst Spotify plant seinen Börsengang für den 3. April. Eine Woche vorher, am 26. März, will das schwedische Unternehmen Geschäftszahlen vorlegen und einen Ausblick geben.

ADOBE

Der US-Softwarekonzern Adobe Systems hat bei Umsatz und Gewinn die Erwartungen übertroffen.

