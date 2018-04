MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DONNERSTAG: In Hongkong und Schanghai bleiben die Börsen wegen des Feiertages Ching-Ming-Fest geschlossen.

FREITAG: In Schanghai bleibt die Börse am Tag nach dem Ching-Ming-Fest geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Der Auftragseingang der deutschen Industrie dürfte im Februar gestiegen sein. Von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte erwarten, dass die Bestellungen gegenüber dem Vormonat um 1,5 Prozent zugelegt haben, nachdem sie im Januar um 3,9 Prozent gesunken, im Dezember aber um 3,0 Prozent gestiegen waren. Der deutschen Industrie geht es im Prinzip richtig gut: Die Auftragseingänge sind in den vergangenen drei Quartalen kräftig gestiegen, die Auftragsbestände und -reichweiten haben bis zuletzt zugenommen. Allerdings verdüstern derzeit dunkle Wolken den Horizont: US-Präsident Donald Trump droht, einen Handelskrieg vom Zaun zu brechen. Europa bleibt vorerst von Strafzöllen auf Stahl oder Aluminium verschont, aber das nützt nicht viel. China, ein wichtiger Handelspartner Deutschlands, werden sie treffen, und die Chinesen haben ihrerseits umgehend Gegenmassnahmen angekündigt. Für die auf Investitionsgüter spezialisierten deutschen Unternehmen ist das Gift. Angesichts der unsicherer werdenden Wachstumsaussichten könnten mehr und mehr Unternehmen im In- und Ausland geplante Investitionen auf Eis legen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

09:20 DE/Godewind Immobilien AG, Erstnotiz im Prime Standard der Frankfurter

Wertpapierbörse

10:00 DE/Daimler AG, HV, Berlin

10:00 DE/Sartorius AG, HV, Göttingen

14:00 US/Monsanto Co, Ergebnis 2Q, St. Louis

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

08:00 Auftragseingang Februar

saisonbereinigt

PROGNOSE: +1,5% gg Vm

zuvor: -3,9% gg Vm

09:55 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe März

(2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 54,2

1. Veröff.: 54,2

zuvor: 55,3

- IT

09:45 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe März

PROGNOSE: 53,8

zuvor: 55,0

- FR

09:50 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe März

(2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 56,8

1. Veröff.: 56,8

zuvor: 57,4

- EU

10:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe

Eurozone März (2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 55,0

1. Veröff.: 55,0

zuvor: 56,2

Einkaufsmanagerindex gesamt

PROGNOSE: 55,3

1. Veröff.: 55,3

zuvor: 57,1

11:00 Erzeugerpreise Februar

Eurozone

PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+1,4% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+1,5% gg Vj

11:00 Einzelhandelsumsatz Februar

Eurozone

PROGNOSE: +0,5% gg Vm

zuvor: -0,1% gg Vm

- GB

10:30 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe März

PROGNOSE: 54,0

zuvor: 54,5

- US

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 225.000

zuvor: 215.000

14:30 Handelsbilanz Februar

PROGNOSE: -57,0 Mrd USD

zuvor: -56,6 Mrd USD

+++++ AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN +++++

10:30 ES/Auktion von Anleihen im Gesamtvolumen von 4,0 bis 5,0 Mrd EUR,

davon:

- 0,05-prozentige Anleihen mit Laufzeit Januar 2021

- 1,40-prozentige Anleihen mit Laufzeit April 2028

- 2,70-prozentige Anleihen mit Laufzeit Oktober 2048

Auktion 0,65-prozentiger inflationsindexierter Anleihen

mit Laufzeit November 2027 im Volumen von 250 bis 750 Mio EUR

10:50 FR/Auktion 0,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2028

Auktion 1,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2034

Auktion 1,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2039

Auktion 2,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2048

im Gesamtvolumen von 7,5 bis 8,5 Mrd EUR

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

S&P-500-Future 2.657,90 0,41

Nikkei-225 21.692,17 1,75

Schanghai-Comp. Feiertagspause

DAX 11.957,90 -0,37

DAX-Future 12.072,50 0,15

XDAX 12.069,71 0,15

MDAX 25.133,05 -0,81

TecDAX 2.425,53 -1,68

EuroStoxx50 3.340,35 -0,20

Stoxx50 2.950,10 -0,14

Dow-Jones 24.264,30 0,96

S&P-500-Index 2.644,69 1,16

Nasdaq-Comp. 7.042,11 1,45

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 159,29 +11

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Nach dem Minus der vergangenen beiden Tage werden die Börsen in Europa am Donnerstag zum Start kräftiger im Plus erwartet. Es muss aber damit gerechnet werden, dass die Anleger das deutliche Plus auch schnell wieder dazu nutzen werden, ihre Bestände abzubauen. denn am dem Umfeld, das auch weiterhin für eine hohe Volatilität sorgen dürfte, hat sich nichts geändert. Angesichts der derzeit enormen Schwankungen an den Börsen dürften einige Investoren aber vorziehen, lieber von der Seitenlinie zuzuschauen. Weiterhin ist der von den USA ausgehende Protektionismus ein Belastungsfaktor für die Börsen, wie auch die hohe Volatilität bei den hoch bewerteten US-Technologieaktien. Für etwas Entspannung dürften die Aussagen von US-Handelsminister Wilbur Ross sorgen, der trotz der aggressiven Handelsstreitigkeiten mit China damit rechnet, dass sich beide Länder noch auf ein Abkommen verständigen werden. Zudem verweisen Marktteilnehmer auf das Börsenmotto, wonach politische Börsen kurze Beine haben.

Rückblick: Knapp behauptet - Der sich ausweitende Handelskonflikt zwischen den USA und China belastete Europas Börsen zunächst stark. Allerdings verringerten die Kurse im Laufe des Nachmittags ihre Verluste im Einklang mit der Entwicklung an der Wall Street. Dort stützten unter anderem Hoffnungen, dass doch noch Lösungen am Verhandlungstisch gefunden werden. Die mit Abstand grössten Abgaben verzeichneten Rohstoffwerte, die den Preisen für Öl und andere Rohstoffe nach unten folgten. Ihr Subindex fiel um 2,4 Prozent. Der Handelsstreit könne die Rohstoffnachfrage dämpfen, so die Begründung. Die Aktie des britischen Werberiesen WPP gehört mit einem Minus von 2 Prozent zu den grösseren Verlierern. Das Unternehmen soll Informanten zufolge wegen persönlichen Fehlverhaltens gegen den langjährigen CEO Martin Sorell eine Untersuchung eingeleitet haben. Bei Swiss Re (-3,9 Prozent) entwich etwas Fantasie, was den Umfang einer etwaigen Beteiligung der japanischen Softbank angeht.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Verkauft wurden im DAX mit Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China vor allem zyklische Werte: So gaben Infineon 3 Prozent nach, Thyssenkrupp 1,4 Prozent und Lufthansa 2,9 Prozent. Aber es gab auch Gewinner wie etwa Merck - die Aktie ging mit Aufschlägen von 1,1 Prozent aus dem Handel. Sie profitierte zum einen von ihrem defensiven Charakter in unsicheren Zeiten. Daneben wirkte eine Kaufempfehlung der UBS stützend. Die Aktie des skandalumwitterten Möbelhändlers Steinhoff war mit einem Minus von 10,9 Prozent Hauptverlierer im SDAX, nachdem bekanntgeworden war, dass das Unternehmen den Wert einer Immobilientochter wohl deutlich zu hoch angesetzt hat. Grenke zogen nach Vorlage überzeugender Zahlen um 3,5 Prozent an. Für die Nordex-Aktie ging es um weitere 7,2 Prozent nach oben. Nach einer Roadshow mit dem Vorstand des Windturbinenherstellers hiess es von Warburg, Nordex habe die Grundlage für einen Turnaround geleg.

XETRA-NACHBÖRSE

Im nachbörslichen Geschäft wurde kräftig gekauft, animiert durch die feste Wall Street, wie ein Händler von Lang & Schwarz berichtete. VW tendierten mit plus 0,6 Prozent leicht schwächer als die anderen Autowerte. Die Trennung von der Prevent-Gruppe kostet VW einem Magazinbericht zufolge mehr als 200 Millionen Euro.

USA / WALL STREET

Fester - Nach einem Start mit über 2 Prozent im Minus wurde der Dow-Jones-Index im Verlauf ins Plus katapultiert. Der zuletzt besonders schwache technologielastige Nasdaq-Composite liess diesmal die anderen beiden Leitindizes hinter sich. Belastender Faktor im frühen Geschäft war der verschärfte Zollstreit zwischen den USA und China. Später kam dann Hilfe von US-Handelsminister Wilbur Ross, der damit rechnet, dass sich beide Länder vor der Umsetzung der angedrohten Strafzölle noch auf ein Abkommen verständigen werden. Vor dem Hintergrund des sich verschärfenden Handelsstreits büssten Boeing 1 Prozent ein. Der Kurs des Baumaschinenherstellers Caterpillar blieb mit plus 0,1 Prozent hinter dem Markt. Die Aktie des Landmaschinenherstellers Deere fiel um 2,9 Prozent und litt unter den von China angedrohten Zöllen auf Sojabohnenimporte. Tesla drehten trotz negativer Analystenkommentare ins Plus und rückten um 7,3 Prozent vor. Bereits am Vortag hatte die Erleichterung darüber gestützt, dass Tesla nach eigenen Angaben im laufenden Jahr kein Kapital aufnehmen muss. Facebook verloren 0,6 Prozent. Der Konzern hatte mitgeteilt, dass von dem Datenskandal noch mehr, nämlich 87 Millionen Nutzer betroffen seien.

Staatsanleihen waren im Handelsverlauf immer weniger gefragt. Die Rendite zehnjährigen Titel stieg mit fallenden Notierungen um 1 Basispunkt auf 2,79 Prozent.

