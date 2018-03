MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

China hat sich im Handelskonflikt mit den USA gesprächsbereit und zugleich kämpferisch gezeigt. "China ist bereit, seine nationalen Interessen zu verteidigen", sagte Vize-Regierungschef Liu He laut der staatlichen chinesische Nachrichtenagentur Xinhua am Wochenende in einem Telefonat mit US-Finanzminister Steven Mnuchin. Er prangerte demnach Washingtons Untersuchung wegen mutmasslicher chinesischer Patentrechtsverstösse an. Laut Liu verletzen die USA damit internationales Handelsrecht. Zugleich äusserte Liu seine Hoffnung, dass beide Seiten in dem Konflikt "rational" bleiben und zusammenarbeiten, um die Handelsbeziehungen zu "retten". Liu und Mnuchin hätten vereinbart, weiter im Gespräch zu bleiben, meldete Xinhua.

07:30 DE/Adler Real Estate AG, ausführliches Jahresergebnis, Hamburg

08:00 DE/Progress-Werk Oberkirch AG (PWO), ausführliches Jahresergebnis, Oberkirch

08:00 DE/LPKF Laser & Electronics AG, ausführliches Jahresergebnis, Garbsen

10:30 DE/Commerzbank AG, Geschäftsbericht 2017, Frankfurt

KPS AG 0,35 EUR

Villeroy + Boch AG Vorzüge 0,57 EUR

14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Februar

11:00 IT/Auktion neuer Nullkupon-Anleihen mit Laufzeit März 2020

im Volumen 2,5 Mrd bis 3,0 Mrd EUR

Auktion 0,10-prozentiger und inflationsindexierter Anleihen

mit Laufzeit Mai 2023 im Volumen von 2,0 Mrd bis 2,5 Mrd EUR

S&P-500-Future 2.616,80 0,73

Nikkei-225 20.542,76 -0,36

Schanghai-Composite 3.097,94 -1,75

DAX 11.886,31 -1,77

DAX-Future 11.795,00 -1,65

XDAX 11.791,01 -1,64

MDAX 25.203,76 -0,71

TecDAX 2.555,44 -1,02

EuroStoxx50 3.298,07 -1,50

Stoxx50 2.912,84 -1,03

Dow-Jones 23.533,20 -1,77

S&P-500-Index 2.588,26 -2,10

Nasdaq-Comp. 6.992,67 -2,43

Bund-Future 158,98 +17

Ausblick: Mit gemischten Gefühlen gehen Markteilnehmer am Montag angesichts der anhaltenden Angst vor einem neuen Handelskrieg in die Woche. Der Kursverfall an den US-Börsen war am Freitag ungebremst fortgegangen. Unter Druck standen vor allem die Tech-Werte und Banken mit Kursverlusten von 3,4 Prozent allein in den Indizes. Nur Defensive und Ölwerte konnten sich mit bescheideneren Verlusten von bis zu 0,5 Prozent gegen den Trend stimmen. "Vor allem der urplötzliche U-Turn bei den Rahmenbedingungen sitzt vielen noch in den Knochen", sagt ein Händler. Es sei unklar, ob die tieferen Kurse schon wieder zum günstigen Einstieg genutzt werden. Dazu kämen weitere Themen wie Zins- und Inflationsanstieg, die der Markt zeitgleich gar nicht mehr verarbeiten könne. Auch die Abschwächung der Wirtschaftsindikatoren belaste. Und die Benennung des Hardliners John Bolton als Sicherheitsberater in den USA und das damit stark gestiegene geopolitische Eskaltionsrisiko sei noch überhaupt nicht von den Märkten richtig berücksichtigt worden. Stratege Jochen Stanzl von CMC Markets wies bereits am Freitag auf den "Information Overflow" hin: "An den Märkten passiert aktuell so viel Wichtiges gleichzeitig, dass es schwierig ist, den Überblick zu behalten".

Rückblick: Die Furcht vor einem Handelskrieg hat den europäischen Börsen am Freitag erheblich zugesetzt. Zyklische Sektoren wurden abermals abverkauft, defensive Branchen hielten sich besser. Der Telekommunikationssektor im Stoxx sank um nur 0,1 Prozent, Rohstoffwerte verloren hingegen im Schnitt 2,2 Prozent und bildeten das Schlusslicht. Der Autosektor büsste 2 Prozent ein, Banken gaben im Schnitt um 1 Prozent nach. Ihrem Ruf als defensive Aktien wurden auch Versorger gerecht - diese schlossen unverändert. Nach starken Zahlen gewannen Enel sogar 1,1 Prozent. Enttäuschend verlief der Börsengang der Deutsche-Bank-Tochter DWS. Der erste Kurs wurde mit 32,55 Euro festgestellt, und damit knapp über dem Ausgabepreis von 32,50 Euro. Im späten Frankfurter Parketthandel notierten DWS bei 33,10 Euro. Nach Reckitt Benckiser am Vortag ist nun auch Glaxosmithkline aus dem Bieterrennen um das Consumer-Health-Geschäft von Pfizer ausgestiegen. Die Anleger waren entzückt und schicken die Aktie an der Londoner Börse gleich um 3,3 Prozent nach oben. Next haussierten an der Londoner Börse mit Aufschlägen von 7,7 Prozent. Die Anleger zeigten sich erleichtert, dass die Geschäftszahlen des Bekleidungs-Einzelhändlers nicht schwächer ausgefallen sind.

Sehr schwach - Adidas hielten sich mit Abgaben von 0,7 Prozent viel besser als der Gesamtmarkt. Stützend wirkten hier starke Geschäftszahlen von Nike. Allerdings wiesen Händler auch darauf hin, dass sich noch nicht sagen lasse, ob sich ein Handelskrieg zwischen USA und China auf die in China gefertigten Adidas-Produkte auswirke. Im TecDAX brachen RIB Software nach einer Kapitalerhöhung ein. Warburg senkte die Aktie in der Folge auf "Verkaufen". Vectron gerieten mit dem Ausblick des Unternehmens unter Duck. Der Kurs verlor 6,4 Prozent. Für das Börsendebüt ihres Vermögensverwalters DWS hätte die Deutsche Bank kaum einen ungünstigeren Tag finden können: Der erste Kurs wurde mit 32,55 Euro festgestellt, und damit knapp über dem Ausgabepreis von 32,50 Euro. Die DWS-Aktie notierte im späten Frankfurter Parketthandel bei 33,10 Euro und damit 1,8 Prozent über dem Platzierungspreis.

Eine neuerliche Ausverkaufswelle im späten Handel an der Wall Street hat am Freitag auch die deutschen Aktien im nachbörslichen Geschäft mit nach unten gerissen. Auffällige Bewegungen in Einzelwerten gab es nicht.

Sehr schwach - Die Angst vor einem Handelskrieg hat die US-Börsen mit deutlichen Kursverlusten ins Wochenende geschickt. Sehr gute Daten zu den Auftragseingängen langlebiger Wirtschaftsgüter vermochten das Blatt ebensowenig zu wenden wie der Umstand, dass eine Haushaltssperre in den USA durch die Unterschrift des Präsidenten unter das entsprechende Gesetz abgewendet wurde. Verkauft wurden vor allem Finanz- und Technologiewerte. Gegen den Trend gesucht waren an der Börse Aktien von Rüstungsunternehmen. Marktteilnehmer verwiesen auf die Ernennung des Hardliners John Bolton zum Nationalen Sicherheitsberater und die dadurch gestiegenen geopolitischen Risiken. Lockheed Martin gewannen 2,8 Prozent und Northrop Grumman 2,1 Prozent. Raytheon legten um 2,6 Prozent zu. Auch die Boeing-Aktie profitierte mit einem Plus von 0,4 Prozent. Nike gewannen 0,3 Prozent. Der Sportartikelhersteller hatte im dritten Geschäftsquartal auf bereinigter Basis besser als erwartet abgeschnitten. Micron fielen dagegen um 8 Prozent. Der Halbleiterkonzern hat bei der Vorlage der Geschäftszahlen von Problemen an einem Produktionsstandort berichtet, die im laufenden Quartal die Chipproduktion beeinträchtigen dürften. Pfizer ermässigten sich um 3,1 Prozent. Nach Reckitt Benckiser ist nun auch Glaxosmithkline aus dem Bieterrennen um das Verbrauchergesundheitsgeschäft von Pfizer ausgestiegen. Der Börsengang von Dropbox verlief trotz des widrigen Umfelds äusserst positiv. Die Aktie notierte zum Handelsschluss bei 28,48 Dollar und damit fast 24 Prozent über dem Ausgabepreis von 23 Dollar. Nach dem Höhenflug des Vortages stiegen die Notierungen am Rentenmarkt nur noch moderat. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen sank um einen Basispunkt auf 2,81 Prozent.

EUR/USD 1,2371 +0,1% 1,2361 1,2365

EUR/JPY 129,83 +0,3% 129,41 129,73

EUR/CHF 1,1716 +0,1% 1,1700 1,1709

GBP/EUR 1,1446 -0,0% 1,1446 1,1442

USD/JPY 104,95 +0,3% 104,67 104,89

GBP/USD 1,4159 +0,1% 1,4149 1,4149

BTC/USD 8.498,02 -1,5% 8.625,36 8.667,35

Der Dollar gab mit der Angst vor einem Handelskrieg und steigenden geopolitischen Risiken nach. Der Euro stieg auf gut 1,2360 Dollar. Zur japanischen Währung, die als sicherer Hafen in Krisenzeiten gilt, fiel der Greenback auf den tiefsten Stand seit der US-Präsidentschaftswahl 2016. Der Euro baut am Montagmorgen seine Gewinne noch leicht aus. Der Yen zeigt sich weiterhin fest. "Solange die USA und China ihre 'Wie-du-mir-so-ich-dir-Rhetorik" fortführen, dürfte die Suche nach Sicherheit den Yen weiter nach oben treiben", merken die Analysten der DBS an.

+++++ ROHSTOFFE +++++

WTI/Nymex 65,65 65,88 -0,3% -0,23 +8,9%

Brent/ICE 70,35 70,45 -0,1% -0,10 +6,8%

