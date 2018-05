MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -3

Voltabox hat im ersten Quartal den Umsatz um einen zweistelligen Prozentsatz gesteigert und den Verlust verringert. An seinen Jahreszielen hält der Systemanbieter für Elektromobilität in industriellen Anwendungen fest. Der Konzernumsatz wuchs im ersten Quartal um 22,6 Prozent auf 5,1 Millionen Euro.

Schaltbau schafft im ersten Quartal operativen Gewinn

Der Verkehrstechnikkonzern Schaltbau hat im ersten Quartal von einer soliden Nachfrage in der mobilen Verkehrstechnik und im Komponentengeschäft profitiert. Der Umsatz legte zu und das operative Ergebnis war wieder im positiven Bereich. Die Prognose für das laufende Jahr bestätigte die Schaltbau Holding AG.

Instone Real Estate will 2018 spürbar wachsen

Das Immobilienunternehmen Instone will durch die Vergrösserung seines Projektportfolios weiter wachsen und in diesem Jahr deutlich mehr umsetzen als im vergangenen Jahr. Insgesamt peilt die Instone Real Estate Group für 2018 Umsatzerlöse von rund 320 bis 330 Millionen Euro und ein bereinigtes EBIT von 42 bis 48 Millionen Euro an.

Vapiano übernimmt Mehrheit an Australien-Joint-Venture

Die Restaurantkette Vapiano baut ihr Australien-Geschäft aus. Das Unternehmen hat seinen Anteil an seinem bestehenden Joint Venture in dem Land auf 75 von 50 Prozent erhöht. Durch die Aufstockung wird das Australien-Geschäft fortan in den Konzernabschluss der Vapiano SE mit einbezogen und voll konsolidiert.

Lafargeholcim im ersten Quartal von hartem Winter betroffen

Der Schweizer Baustoffhersteller Lafargeholcim hat im ersten Quartal wegen des aussergewöhnlich langen und zeitweilig strengen Winters auf der Nordhalbkugel sowie Schwächen in einigen Märkten des Nahen Ostens und Afrikas operativ 13,4 Prozent weniger verdient als im Vorjahreszeitraum.

Takeda legt Angebot für Shire über 62 Milliarden Dollar vor

Nach monatelangem Ringen um die Kontrolle von Shire ist der japanische Pharmakonzern Takeda bei seinem irischen Wettbewerber nun endlich am Ziel. Beide Seiten einigten sich auf eine Übernahme. Es handelt sich dabei um den bisher grössten Zukauf des japanischen Pharmariesen im Ausland.

Standard Life akzeptiert Kündigung der Kooperation durch Llodys nicht

Der Vermögensverwalter Standard Life Aberdeen will die Beendigung einer Kooperationsvereinbarung durch Lloyds nicht hinnehmen. Standard Life teilte mit, Gespräche über eine Beilegung des Streits um die Kooperation in der Vermögensverwaltung zu führen.

Telecom Italia behält CEO und ernennt neuen Chairman

Die Führungsfrage bei Telecom Italia ist geklärt. Der Konzern verlängerte den Vertrag von CEO Amos Genish und ernannte Fulvio Conti zum neuen Chairman. Der aktivistische Investor Elliott Management hatte in seinem Machtkampf um Telecom Italia einen Sieg gegen Grossaktionär Vivendi eingefahren.

Adecco enttäuscht im 1. Quartal mit Gewinneinbruch

Adecco hat im ersten Quartal wegen schwächerer Geschäfte in Nordamerika und Grossbritannien deutlich weniger verdient. Zudem belasteten den Schweizer Personaldienstleister höhere Investitionen. Anleger reagieren enttäuscht, die Adecco-Aktie verliert im Mittagshandel knapp 6 Prozent an Wert.

Toshiba glaubt nicht mehr an Verkauf der Chipsparte - Kreise

Toshiba hat den Verkauf der Halbleitersparte offensichtlich ad acta gelegt und sucht nun verstärkt nach Alternativen. Sachkenner führen dazu an, dass die Manager nicht mehr an ein kurzfristiges Plazet der chinesischen Kartellwächter für den 18 Milliarden US-Dollar schweren Deal glaubten.

