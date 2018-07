MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Die Deutsche Lufthansa hat im zweiten Quartal zwar weniger verdient als im Vorjahreszeitraum, die Erwartungen der Analysten aber deutlich übertroffen. Die Gewinnprognose bestätigte der DAX-Konzern. Allerdings haben sich einzelne Faktoren, die Bestandteil des Ausblicks sind, verändert. So sollen die Stückerlöse leicht steigen, dafür nahm die Lufthansa ihre Wachstumsprognose erneut zurück und rechnet einem mit deutlich höheren Kerosinkosten als noch im April.

Ralf Brandstätter wird COO der Marke Volkswagen

Einkaufsvorstand Ralf Brandstätter steigt zusätzlich zum Chief Operating Officer (COO) der Marke Volkswagen auf. Der Manager werde ab August das operative Geschäft der Marke Volkswagen und in Personalunion weiterhin das Vorstandsressort Beschaffung der Marke führen, teilte der Autobauer mit.

BMW baut Werk in Ungarn

Der Autohersteller BMW investiert 1 Milliarde Euro in den Bau eines Werks im ungarischen Debrecen. Dort sollen bis zu 150.000 Einheiten jährlich montiert werden können und 1.000 Arbeitsplätze entstehen, teilte der Konzern mit. "Nach hohen Investitionen in China, Mexiko und den USA stärken wir nun den Standort Europa und damit die globale Balance unserer Produktion zwischen Asien, Amerika und Europa", sagte BMW-Chef Harald Krüger.

Schlussplädoyer im Fresenius-Akorn-Prozess am 23. August

In der Hängepartie um die von Fresenius abgesagte Übernahme des US-Generikaherstellers Akorn, die mittlerweile vor Gericht gelandet ist, zeichnet sich womöglich ein Ende ab. Am 23. August 2018 findet vor dem zuständigen Court of Chancery im US-Bundesstaat Delaware die abschliessende Anhörung statt, wie aus der Präsentation zur Analystentelefonkonferenz zu den Zweitquartalsergebnissen hervorgeht. Danach sei innerhalb von 90 Tagen mit einem Urteil zu rechnen, gegen das jedoch vor dem Delaware Supreme Court Berufung möglich sei, heisst es in der Präsentation weiter.

Air-Berlin-Chef Winkelmann unterzeichnet Aufhebungsvertrag

Rund ein Jahr nach der Pleite von Air Berlin hat der Chef des Unternehmens, Thomas Winkelmann, einen Aufhebungsvertrag unterschrieben. Sein Vertrag, der bis 2021 lief, endet damit Ende dieses Jahres, wie Insolvenzverwalter Lucas Flöther mitteilte. Winkelmann verzichtet demnach "auf einen Teil seines ihm vertraglich vereinbarten Gehalts". Über die genauen Konditionen sei aber Stillschweigen vereinbart worden.

Evotec löst Aptuit-Brückenfinanzierung zur Hälfte ab

Evotec hat starke Mittelflüsse aus seinem laufenden Geschäft dazu genutzt, die 140 Millionen Euro schwere Brückenfinanzierung zur Aptuit-Übernahme vom vergangenen August innerhalb des ersten Jahres zur Hälfte abzulösen. Ein Teil des verbliebenen Kredits wurde "zu attraktiven Bedingungen" refinanziert, teilte das Hamburger Biotech -Unternehmen mit. Der Nettoverschuldungsgrad des Unternehmens werde dadurch sinken.

Fuchs Petrolub setzt Wachstum fort - Währungseffekte abgeschwächt

Beim Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub hat der Schwung zum Jahresauftakt auch im zweiten Quartal angehalten. Das im MDAX notierte Unternehmen steigerte Umsatz und Gewinn bei anhaltend negativen Währungseffekten unerwartet deutlich und bestätigte seine Jahresprognose.

RIB Software verdient trotz Umsatzwachstums weniger

Das Softwareunternehmen RIB Software ist im zweiten Quartal zweistellig gewachsen, hat aber wegen positiver Sondereffekte im Vorjahreszeitraum das Gewinnniveau nicht halten können. Die Jahresprognose hat aber Bestand, wie die Stuttgarter mitteilten. Den Umsatz steigerte RIB im zweiten Quartal um 14 Prozent auf 30,9 Millionen Euro.

BP verdreifacht Gewinn

Der britische Ölkonzern BP hat dank eines robusten Fördergeschäfts und der Beteiligung am Ölförderer Rosneft seinen Nettogewinn im zweiten Quartal mehr als verdreifacht. Zu Wiederbeschaffungskosten stieg das Nettoergebnis auf 1,79 Milliarden US-Dollar von 553 Millionen im Vorjahreszeitraum, wie BP mittteilte. Bereinigt um Sonderposten stieg der Gewinn sogar auf 2,8 von 0,68 Milliarden Dollar.

EDF wächst stark und hebt die Prognose an, Nettogewinn rückläufig

Electricite de France (EDF) hat den Nettogewinn im ersten Halbjahr trotz deutlichen Umsatzwachstums nicht gesteigert. Die Prognose für den operativen Gewinn hob der französische Stromriese bei Vorlage seiner Zwischenbilanz gleichwohl an. Der Überschuss lag nach sechs Monaten mit 1,73 Milliarden Euro um 14 Prozent unter dem Vorjahreswert.

Erste Group verdient mehr und bestätigt Jahresziel

Die Erste Group Bank AG hat im zweiten Quartal dank meist höherer Erträge und Nettoauflösungen von Risikovorsorge operativ und unterm Strich mehr verdient. Die grösste österreichische Bank nach Bilanzsumme sieht sich nach dem ersten Halbjahr auf Kurs, das Jahresziel zu erreichen. Von April bis Juni stieg das Betriebsergebnis um 2,5 Prozent auf 707,5 Millionen Euro.

Glencore produziert mehr Kupfer und Kobalt

Der Rohstoffkonzern Glencore hat im zweiten Quartal 10 Prozent mehr Kupfer produziert als vor Jahresfrist. Bei Kobalt habe die Produktion um 52 Prozent zugelegt, teilte das britisch-schweizerische Unternehmen mit. An Mengen kamen bei Kupfer 350.800 Tonnen und bei Kobalt 9.700 Tonnen zusammen. Die Kohleförderung im ersten Halbjahr habe 62 Millionen Tonnen erreicht.

Just Eat erhöht Umsatzprognose, verdient in 1H wegen Akquisition weniger

Die Just Eat plc hat im ersten Halbjahr wegen der Kosten für eine Akquisition vor Steuern weniger verdient. Der britische Essens-Bestell- und Lieferservice erhöhte aber nach signifikanten Umsatzsteigerungen in den ersten sechs Monaten die Umsatzprognose das Gesamtjahr. Der Vorsteuergewinn in den ersten sechs Monaten betrug 48,1 Millionen britische Pfund, nach 49,5 Millionen im selben Zeitraum 2017.

Logitech erhöht nach zweistelligem Wachstum Jahresprognose

Logitech traut sich nach hohen Wachstumsraten im ersten Geschäftsquartal mehr für das gesamte Geschäftsjahr zu. In den drei Monaten per Ende Juni steigerte der Hersteller von Computer-Peripherie-Geräten seinen Umsatz um 15 Prozent auf 608 Millionen US-Dollar. Operativ stieg der Gewinn um 1 Million auf 32 Millionen Dollar.

Nintendo steigert Betriebsgewinn um 88 Prozent

Nintendo hat dank starker Geschäfte mit Spielesoftware im ersten Geschäftsquartal den operativen Gewinn nahezu verdoppelt. Das Geschäft mit der Spielekonsole Switch lahmte hingegen. In den drei Monaten per Ende Juni verkaufte Nintendo 1,88 Millionen Konsolen, nach 1,97 Millionen vor einem Jahr. Nach der Markteinführung im März 2017 hatte der Konzern angesichts Engpässen bei Komponenten die Nachfrage kaum bedienen können.

Sanofi schrumpft im zweiten Quartal

Der französische Pharmakonzern Sanofi hat im zweiten Quartal weniger umgesetzt und auch weniger verdient. Die Einnahmen fielen um knapp 6 Prozent auf 8,18 Milliarden Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Analysten hatten dem Pharmakonzern 100 Millionen Euro mehr zugetraut. Das Nettoergebnis verringerte sich auf 762 Millionen von 1,03 Milliarden Euro, während der bereinigte operative Gewinn auf 1,56 von 1,69 Milliarden Euro nachgab.

Solvay-Nettogewinn fällt nach Abschreibungen und Währungseffekten

Solvay hat wegen einiger Abschreibungen und negativer Wechselkurseffekte im zweiten Quartal 40 Prozent weniger verdient als vor Jahresfrist. Der belgische Chemiekonzern verbuchte nach Anteilen Dritter einen Überschuss von 225 Millionen Euro, nach 378 Millionen im gleichen Vorjahreszeitraum. Der Umsatz sank leicht um 70 Millionen auf 2,6 Milliarden Euro, wie Solvay mitteilte.

Standard Chartered steigert Nettogewinn um 30 Prozent

Getragen von stärkerer Kreditvergabe und geringeren Abschreibungen hat der britische Finanzkonzern Standard Chartered seinen Überschuss im ersten Halbjahr um 30 Prozent erhöht. Der den Aktionären zustehende Nettogewinn stieg um 360 Millionen auf 1,56 Milliarden US-Dollar, heisst es in einer Pflichtmitteilung der auf Asien fokussierten Bank an die Börse in Hongkong. Das operative Ergebnisverbesserte sich im gleichen Zeitraum um 410 Millionen auf 7,63 Milliarden Dollar.

Thomas Cook wird vorsichtiger für das Gesamtjahr

Thomas Cook hat im dritten Geschäftsquartal Umsatz und bereinigten operativen Gewinn gesteigert. Aufgrund des heissen Sommers in Europa, der die Kunden derzeit veranlasst, das warme Wetter zu Hause zu geniessen und Reisepläne aufzuschieben, hat der britische Reiseveranstalter seinen Ausblick für das Gesamtjahr leicht gesenkt.

Imperial Brands erlöst 235 Millionen Pfund mit Logista-Teilverkauf

Imperial Brands reduziert seine Beteiligung am spanischen Grosshändler Grupo Logista weiter. Der Tabakkonzern erlöste mit dem Verkauf von 13,3 Millionen Logista-Aktien 235 Millionen britische Pfund, die zum Schuldenabbau verwendet werden sollen, wie er mitteilte.

Centrica steigert Vorsteuergewinn beträchtlich

Die British-Gas-Mutter Centrica Plc hat im ersten Halbjahr dank des Wegfalls einer Einmalbelastung vor Steuern signifikant mehr verdient - trotz höherer Rohstoffpreise, extremer Wetterverhältnisse, scharfer Konkurrenz und politisch-regulatorischer Unsicherheiten.In den ersten sechs Monaten stieg der Vorsteuergewinn auf 415 Millionen britische Pfund von zuvor 79 Millionen Pfund im Vorjahr. Im Vorjahr hatte eine Einmalbelastung von 549 Millionen Pfund den Gewinn geschmälert. Der Umsatz wuchs um 7 Prozent auf 15,3 Milliarden Pfund. Die Zwischendividende blieb unverändert bei 3,60 Pence je Aktie, für das Gesamtjahr soll sie weiter 12 Pence betragen.

Gute Nachfrage lässt Gewinn von Sony im Auftaktquartal steigen

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 31, 2018 07:13 ET (11:13 GMT)