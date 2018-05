MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Die Modevertriebsholding Global Fashion Group (GFG) hat im ersten Quartal deutlich mehr neue Kunden gewonnen und den Umsatz gesteigert. Gebremst wurde das Unternehmen, an der der schwedische Investor Kinnevik und Rocket Internet beteiligt sind, allerdings vom starken Euro. Die Dachgesellschaft von Online-Modehändlern in verschiedenen Schwellenländern erzielte in den drei Monaten einen Nettoumsatz von 236,9 Millionen Euro, das ist ein Plus von 17,6 Prozent.

Amazons Sprachassistent Alexa gab ohne Einwilligung Privatgespräch weiter

Beim Onlinehandels-Riesen Amazon ist es zu einer schwerwiegenden Panne gekommen. Einer der Echo-Sprachassistenten hat fälschlicherweise ein Privatgespräch aufgezeichnet und an eine Person aus der Kontaktliste des Nutzers versandt. Der Vorfall wirft Fragen über die Sicherheit solcher sprachgesteuerten Geräte auf.

Astrazeneca erzielt Studienerfolg mit Krebsmittel Imfinzi

Der britische Pharmakonzern Astrazeneca hat mit seinem Krebsmedikament Imfinzi einen Studienerfolg erzielt. Wie das Unternehmen mitteilte, hat das Medikament in einer Phase-3-Studie einen von zwei primären Endpunkten erreicht. Imfinzi hat die Überlebensrate von Patienten mit nicht-operablem und nicht-kleinzelligen Lungenkarzinom im Stadium 3 (NSCLC), die mit dem Medikament behandelt wurden, statistisch signifikant verbessert.

Autodesk enttäuscht mit Gewinnausblick für 2. Quartal

Das US-Software-Unternehmen Autodesk hat die Erwartungen im ersten Quartal leicht übertroffen, der Gewinnausblick auf das laufende Vierteljahr enttäuschte allerdings. Im nachbörslichen US-Handel verlor die Autodesk-Aktie daraufhin 5,3 Prozent auf 131,50 US-Dollar. Autodesk erwartet für das zweite Quartal ein bereinigtes Ergebnis pro Aktie von 13 bis 16 Cent bei einem Umsatz von 585 bis 605 Millionen Dollar.

Gap verschreckt Anleger mit enttäuschendem Jahresstart

Die US-Modekette Gap hat im ersten Quartal zwar den Umsatz und Gewinn gesteigert, blieb aber hinter den Erwartungen des Marktes zurück. Der bestätigte Ausblick für das Gesamtjahr konnte Anleger nicht beruhigen. Im nachbörslichen US-Handel brach die Aktie knapp 8 Prozent ein. In den ersten drei Monaten kletterte der Umsatz des Bekleidungseinzelhändlers um ein Zehntel auf 3,78 Milliarden US-Dollar.

Macquarie verkauft Techem für 4,6 Milliarden Euro an Investoren

Der Heizungsableser Techem bekommt einen neuen Eigentümer: Macquarie verkauft das Unternehmen aus Eschborn bei Frankfurt an den Schweizer Investor Partners Group und zwei kanadische Pensionsfonds. Dabei wird die Techem GmbH mit 4,6 Milliarden Euro bewertet, wie die Partners Group mitteilte. An der Übernahme beteilige sich auch das Management von Techem.

Semperit verbessert operatives Ergebnis trotz Umsatzrückgang

Semperit hat im ersten Quartal 2018 bei leichten Umsatzeinbussen das operative Ergebnis verbessert. Insgesamt sei die Situation des österreichischen Gummi- und Kautschukkonzerns, der sich mitten in einer Restrukturierung befindet, aber nach wie vor schwierig. "Ein erfolgreiches Quartal ist kein gelungener Turnaround", sagte Semperit-Chef Martin Füllenbach.

Total beteiligt sich mit 10 Prozent an russischem Gasprojekt

Der französische Ölkonzern Total beteiligt sich mit 10 Prozent an einem riesigen russischen Gasprojekt auf der Halbinsel Gydan in Nordsibirien. Total unterzeichnete einen entsprechenden Vertrag und stärkt damit ihre Position in der Region. Das Projekt Arctic LNG 2 wird voraussichtlich 535.000 Barrel Öläquivalent pro Tag produzieren.

