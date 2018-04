MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Der im Dezember geschasste Innogy-Chef Peter Terium bekommt seinen Abgang vergoldet. Wie der Aufsichtsrat bei der Hauptversammlung mitteilte, erhält der Niederländer insgesamt 12 Millionen Euro. Davon entfallen 7,99 Millionen auf das ausstehende Festgehalt sowie 4 Millionen auf den Anspruch auf Aktienoptionen, der Führungskräften zusteht. Laut Aufsichtsrat hat das Unternehmen durch die Einigung mit dem ehemaligen Chef 5,3 Millionen Euro gespart.

Grammer beliefert US-Hersteller von Flurförderzeugen

Grammer hat einen neuen Grosskunden für seine Sitzsysteme gewonnen. In den USA wird künftig ein grosser Hersteller für Flurförderzeuge von Grammer beliefert, wie das Unternehmen mitteilte. Die Produktion erfolgt vor Ort im Grammer-Werk Tupelo, Mississippi.

Nordex liefert Turbinen mit 147 Megawatt Leistung nach Südafrika

Nordex wird den südafrikanischen Windpark Roggeveld mit 47 Windanlagen ausstatten und für mindestens 15 Jahre die Wartung übernehmen. Die Gesamtleistung der Anlagen summiert sich auf 147 Megawatt, wie der Hersteller Nordex mitteilte. Ab Anfang 2019 soll der Windbark gebaut werden, den das Unternehmen Building Energy in Auftrag gegeben hat.

Alno-Aktionäre sehen trotz Insolvenzverschleppung kein Geld

Der im Sommer vergangenen Jahres zusammengebrochene Küchenhersteller Alno war nach einem Gutachten der Wirtschaftsprüfung Andersch AG bereits 2013 insolvent. Martin Hörmann, der Insolvenzverwalter der Alno AG i.I., will deshalb unter anderem beim früheren Managment Schadensersatzansprüche geltend machen. Überdies wird er gemäss insolvenzrechtlichen Anfechtungen Rückzahlungsansprüche durchsetzen. Die Aktionäre der Gesellschaft werden trotzdem leer ausgehen, sollte er damit Erfolg haben. "Mangels Verwertungsüberschuss" sei "in keinem derzeit denkbaren Szenario" eine Ausschüttung an die Anteilseigner denkbar, heisst es in einer Ad-hoc-Mitteilung.

Anglo American erwartet 2018 Gewinnrückgang

Reparaturarbeiten in der brasilianischen Eisenerzmine Minas-Rio werfen den Rohstoffkonzern Anglo American zurück. Das EBITDA wird im laufenden Jahr aus diesem Grund um 300 bis 400 Millionen US-Dollar unter das Vorjahresniveau sinken, teilte der Konzern mit. Das Unternehmen hat Probleme mit einer Pipeline in der Mine und musste den Betrieb dort Ende März einstellen.

Vinci kauft neun Flughäfen

Der französische Infrastrukturkonzern Vinci baut sein Portfolio um neun auf 45 Flughäfen aus. Verkäufer der Flughäfen in den USA, Grossbritannien, Costa Rica und Schweden sei das Unternehmen Airports Worldwide, wie Vinci mitteilte.

London Stock Exchange steigert Bruttogewinn um 13 Prozent

Der Londoner Börsenbetreiber LSE hat dank zweistelliger Wachstumsraten in den Kerngeschäften seinen Bruttogewinn im ersten Quartal um 13 Prozent auf 464 Millionen Pfund Sterling gesteigert, umgerechnet 530 Millionen Euro. Die Einnahmen legten um 11 Prozent auf 470 Millionen Pfund zu, wie die London Stock Exchange Group plc mitteilte.

Lkw-Hersteller Volvo verdient mehr, verfehlt aber Prognose

Der schwedische Lkw-Hersteller hat im ersten Quartal seinen Gewinn gesteigert, wurde aber von höheren Kosten sowie ungünstigen Wechselkurseffekten belastet. Das Nettoergebnis sei dennoch um 23 Prozent auf 5,65 Milliarden schwedische Kronen gestiegen, umgerechnet 544 Millionen Euro, teilte das Unternehmen mit. Analysten hatten allerdings mit 5,82 Milliarden Kronen gerechnet. Der Umsatz kletterte um 16 Prozent auf 89,14 Milliarden Kronen und damit stärker als von Analysten erwartet.

Randstad steigert Gewinn im 1. Quartal - Trend hält an

Der Personalvermittler Randstad hat den Nettogewinn im ersten Quartal um nahezu ein Zehntel gesteigert. Die Marktbedingungen seien weiter positiv, sagte CEO Jacques van den Broek bei der Vorlage der Zahlen. In den drei Monaten per Ende März wuchs der Nettogewinn um 9,7 Prozent auf 124 Millionen Euro. Der Umsatz stieg um 2,3 Prozent auf 5,68 Milliarden Euro, organisch wuchs er um 7,4 Prozent.

Akzo Nobel warnt nach Gewinnwachstum vor höheren Rohstoffkosten

Der niederländische Farbenhersteller Akzo Nobel hat seinen Nettogewinn im ersten Quartal zwar um 5,4 Prozent gesteigert, warnt aber vor den Folgen der steigenden Rohstoffkosten und ungünstiger Wechselkurseffekte. Im ersten Quartal stieg der Gewinn noch auf 253 von 240 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum, wie der Konzern mitteilte. Das war deutlich besser als von Analysten erwartet, die lediglich mit 195 Millionen Euro gerechnet hatten.

Obergericht weist Klage gegen Julius Bär ab

Julius Bär hat vor Gericht eine Forderung der Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) über 97 Millionen Franken abwenden können. Das Obergericht Zürich habe das erstinstanzliche Urteil zugunsten der Bank bestätigt, teilte die Julius Bär Group AG mit.

Nordische Banken verkaufen Ratingagentur für 340 Mio Euro

Der Informationsdienstleister Asiakastieto kauft die schwedische Ratingagentur UC AB für 340 Millionen Euro von einer Reihe nordischer Banken. Bezahlt werde nicht nur mit Bargeld, sondern auch mit neuen Aktien, teilten die Unternehmen mit. Mit der Übernahme entstehe ein führender nordischer Datendienstleister.

Britische Qinetiq kauft EIS-Trainingssparte für 70 Mio Euro

Die auf Rüstungstechnologie spezialisierte britische Qinetiq übernimmt zur Stärkung ihrer Position auf dem europäischen Verteidigungsmarkt für 70 Millionen Euro die Sparte Flugtraining des deutschen Luftfahrtserviceunternehmens EIS Aircraft.

Chinesischer Fahrtenvermittler Didi strebt an die Börse - Kreise

Einer der weltgrössten Fahrtenvermittler, die chinesische Didi Chuxing Technology Co, denkt offenbar über einen milliardenschweren Börsengang noch in diesem Jahr nach. Es habe Gespräche mit Banken über die Machbarkeit eines solchen Schritts im zweiten Halbjahr gegeben, berichten mehrere Informanten. Mit dem frischen Geld wolle Didi die Kasse füllen, um im hart umkämpften Markt für die Fahrtenvermittlung auch ausserhalb der Heimat eine grössere Rolle spielen zu können.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

April 24, 2018 07:10 ET (11:10 GMT)