MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Die Schweizer Beteiligungsgesellschaft BB Biotech hat im ersten Quartal trotz der Turbulenzen an den Aktienmärkten einen Nettogewinn von 28 Millionen Schweizer Franken eingefahren. Die leichte Abwertung des US-Dollars gegenüber dem Franken schmälerte das Ergebnis etwas. Allerdings verdiente das Unternehmen aus Schaffhausen deutlich weniger als im Vorjahresquartal mit 375 Millionen Franken.

Innogy hat Kaufinteressenten für Tschechien-Geschäft

Der Energieversorger Innogy hat ein ernsthaftes Kaufinteresse für seine tschechische Tochterfirma erhalten. Das teilte das Unternehmen mit. "Die Gespräche befinden sich in einem sehr frühen Stadium", erklärte eine Sprecherin.

Villeroy & Boch bestätigt Ausblick nach gutem Jahresstart

Gute Geschäfte im Bereich Bad und Wellness haben Villeroy & Boch einen guten Start in das neue Jahr beschert. Das Unternehmen steigerte den Umsatz in den drei Monaten per Ende März um 3,4 Prozent auf 208 Millionen Euro. Überproportional zu den Erlöse kletterte das EBIT gegenüber dem Vorjahreszeitraum mit 5,7 Prozent auf 11,1 Millionen Euro, wie der Keramikwarenhersteller mitteilte. Den Ausblick für 2018 bestätigte die Villeroy & Boch AG.

Barclays-CEO muss wegen Whistleblower-Skandal Geldbusse zahlen

Der CEO der britischen Bank Barclays, Jes Staley, muss nach seinem Versuch, einen Whistleblower im eigenen Unternehmen zu enttarnen, mit einer Geldbusse rechnen. Die britischen Behörden Prudential Regulation Authority (PRA) und die Financial Conduct Authority (FCA) haben ihre Ermittlungen gegen Staley abgeschlossen und jeweils die Verhängung einer solchen Strafe vorgeschlagen, teilte die Bank mit. Die Höhe der vorgeschlagenen Geldbusse wurde nicht genannt.

Sparkurs und Neuordnung zahlt sich für Ericsson aus

Ericsson kommt beim Umbau weiter voran. Die im Sommer 2017 eingeleiteten Sparmassnahmen schlagen sich bei dem schwedischen Netzwerkausrüster auch im Ergebnis nieder. Der Konzern schreibt zwar weiter rote Zahlen, doch sind die Verluste deutlich kleiner ausgefallen als am Markt befürchtet. Die Börse feiert die Zahlen mit einer Jubelhausse.

Faurecia profitiert im 1. Quartal von Südamerika und Asien

Der französische Automobilzulieferer Faurecia hat im ersten Quartal von besseren Geschäften in allen Regionen profitiert. Besonders deutlich zog das Geschäft mit Fahrzeug-Innenausstattung an. Für das laufende Jahr gab sich das Unternehmen, das teilweise im Besitz der Opel-Mutter Peugeot ist, zuversichtlich und bestätigte den Ausblick.

Reckitt Benckiser steigert Umsatz und bestätigt Ausblick

Der Konsumgüterkonzern Reckitt Benckiser hat seinen Umsatz im ersten Quartal um 23 Prozent gesteigert. Das Unternehmen, das für Marken wie Clearasil, Durex und Calgon bekannt ist, setzte in den drei Monaten insgesamt 3,11 Milliarden britische Pfund um. Auf vergleichbarer Basis, also bereinigt um Währungseffekte, Akquisitionen und Veräusserungen, lag das Wachstum bei 2 Prozent.

ION bietet mit 1,5 Milliarden Pfund für Fidessa mehr als Temenos

Um die britische Fidessa ist wie erwartet ein Bieterwettbewerb entbrannt: ION Investment aus Irland bietet mehr als der Schweizer Softwareanbieter Temenos. ION offeriert den Fidessa Aktionären 38,703 Pfund je Aktie. Der britische Betreiber und Anbieter von Handelssystemen und Finanzinformationen wird damit mit rund 1,50 Milliarden Pfund bewertet. Temenos hatte 35,67 Pfund je Anteil geboten, was die Briten mit etwa 1,40 Milliarden Pfund bewertet.

Arla Foods will nach Brexit-Effekten 400 Millionen Euro sparen

Die schwedisch-dänische Molkereigenossenschaft Arla Foods reagiert mit einem Sparprogramm auf die mit dem Brexit verbundenen negativen Wechselkurseffekte sowie ungünstige Entwicklungen auf seinen Rohstoffmärkten. Mehr als 400 Millionen Euro will das Unternehmen bis 2020 jährlich einsparen.

Stahlkonzern SSAB verdient im ersten Quartal weniger als erwartet

Der schwedische Stahlkonzern SSAB hat im ersten Quartal weniger verdient und umgesetzt als erwartet. Operative Probleme belasteten die Bilanz. Der Ausblick des Konzerns auf das laufende Jahr ist aber weiterhin gut. Der Nettogewinn stieg auf 665 Millionen schwedische Kronen - umgerechnet 64 Millionen Euro - von 500 Millionen Kronen im Vorjahresquartal.

Wells Fargo kurz vor Vergleich wegen Risikomanagement - Kreise

Die US-Bank Wells Fargo steht kurz davor, Ermittlungen von Regulierungsbehörden wegen Fehlern im Risikomanagement gegen Zahlung von 1 Milliarde US-Dollar beizulegen. Die Einigung mit der Verbraucherfinanzschutzbehörde CFPB und dem Office of the Comptroller of the Currency könnte im Laufe des Freitags bekanntgegeben werden, sagten mit der Sache vertraute Personen.

General Electric übertrifft die Markterwartungen

General Electric schreibt im ersten Quartal zwar einen Milliardenverlust. Bereinigt schaffte der Konzern aber einen höheren Gewinn als von Beobachtern erwartet. Und die Prognose für das Gesamtjahr hat weiter Bestand. Im vorbörslichen Handel in den USA kommen die Nachrichten gut an. Die Aktie legt um nahezu 4 Prozent zu. In Summe ergab sich laut dem Industriekonzern in den ersten drei Monaten ein Nettoverlust von 1,15 Milliarden US-Dollar oder 0,14 Dollar je Aktie. Im Vorjahr lag der Fehlbetrag bei 83 Millionen Dollar. Bereinigt verdiente das Unternehmen aber noch 16 Cent je Aktie, 14 Prozent mehr als im Vorjahr und damit auch deutlich mehr als von Analysten erwartet.

