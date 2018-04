MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Neue Abgastests der Deutschen Umwelthilfe (DUH) an Dieselfahrzeugen belasten die Autohersteller VW und BMW. "Dabei wurden erneut auch bei hochpreisigen Diesel-Premium-Pkw hohe Abgas-Emissionen und damit extreme Grenzwertüberschreitungen für Stickoxide (NOx) festgestellt", teilte die Umwelthilfe mit. Im Winterhalbjahr hat sie 15 Diesel-Autos mit den Abgasnormen Euro 5 und Euro 6 im Strassenbetrieb unter die Lupe genommen.

Marke Volkswagen steigert Absatz im März um knapp 5 Prozent

Volkswagen hat das erste Quartal mit soliden Absatzzahlen abgeschlossen. Wie das Unternehmen mitteilte, wurden von der Kernmarke im März 548.700 Autos abgesetzt und damit 4,9 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. In den ersten drei Monaten des Jahres kamen die Wolfsburger mit 1,53 Millionen Autos auf ein Plus von 5,9 Prozent.

Dermapharm wächst und steigert die Marge

Die Dermapharm Holding SE ist im abgelaufenen Geschäftsjahr unterstützt von gut laufenden Geschäften mit Markenarzneien deutlich gewachsen und hat die Umsatzrendite trotz der Kosten für den kürzlichen Börsengang gesteigert. Das Pharmaunternehmen aus Grünwald bei München verbuchte ein um fast 7 Prozent höheres Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 110 Millionen Euro. Die entsprechende Marge stieg von 23,1 auf 23,6 Prozent.

IPO/Serviceware will bei Börsengang 102 Millionen Euro einsammeln

Der Softwarehersteller Serviceware will beim Börsengang knapp 102 Millionen Euro einsammeln. Wie das Unternehmen mitteilte, wurde die Preisspanne auf 22,50 Euro bis 27,50 Euro pro Aktie festgesetzt. Das Platzierungsvolumen belaufe sich auf 83,3 Millionen bis 101,8 Millionen Euro, zusammengesetzt aus 2,5 Millionen neuen Aktien aus einer Kapitalerhöhung und einer Platzierung von 1,2 Millionen bestehenden Aktien inklusive Greenshoe. Am oberen Ende der Preisspanne werde das Unternehmen mit 289 Millionen Euro bewertet.

Rolls-Royce verkauft L'Orange für 700 Millionen Euro an Woodward

Der Stuttgarter Spezialist für Einspritzpumpen bei Grossdieseln L'Orange wird in die USA verkauft. Woodward zahlt dem bisherigen Eigner Rolls-Royce 700 Millionen Euro, wie aus einer gemeinsamen Mitteilung beider Konzerne hervorgeht. Woodward wird L'Orange unter dem Namen Woodward L'Orange fortführen und in sein Industriegeschäft eingliedern.

Französische Bahn: Streik kostet bisher 100 Millionen Euro

Zu Beginn der zweiten Streikwoche hat die französische Bahngesellschaft SNCF die bisherigen Kosten auf rund 100 Millionen Euro beziffert. SNCF-Chef Guillaume Pepy sagte den Sendern RMC und BFMTV, von diesem Geld hätte die Bahn zwei neue Triebwagen pro Tag anschaffen können. Nach Angaben der Bahn legten erneut drei Viertel der Lokführer die Arbeit nieder.

Novartis kauft US-Gentherapie-Konzern Avexis für 8,7 Mrd USD

Der Pharmariese Novartis baut sein Gentherapie-Geschäft mit einem milliardenschweren Zukauf in den USA aus. Der Schweizer Konzern bietet für Avexis eigenen Angaben zufolge 8,7 Milliarden US-Dollar oder 218 Dollar je Aktie. Das ist ein Aufschlag von 88 Prozent zum Schlusskurs am Freitag an der US-Technologiebörse Nasdaq. Die Boards beider Gesellschaften haben der Transaktion bereits zugestimmt.

