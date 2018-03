MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Der Online-Möbelhändler Home24 AG, ein Portfoliounternehmen des Rocket-Internet-Universums, hat im abgelaufenen Jahr den Umsatz gesteigert, Margen verbessert und Fortschritte in Richtung Profitabilität gemacht. Laut Medienberichten strebt das Unternehmen einen Börsengang noch in diesem Jahr an. Im vergangenen Jahr wuchs der Nettoumsatz um 13 Prozent auf 276 Millionen Euro.

Micro Focus erschreckt mit Umsatzwarnung - Aktie bricht um 52% ein

Der britische Technologiekonzern Micro Focus International rechnet für das laufende Geschäftsjahr mit einem stärkeren Umsatzrückgang als zunächst angenommen und verliert seinen Chef Chris Hsu. Die Investoren reagieren verschreckt auf die Nachrichten: Der Aktienkurs bricht um 52 Prozent auf 900,6 Pence ein. Für das am 31. Oktober endende Geschäftsjahr 2017/18 stellte Micro Focus International, die in einem Milliardendeal die Software-Assets von Hewlett Packard Enterprise übernommen hatte, einen Umsatzschwund zwischen 6 und 9 Prozent in Aussicht. Noch im Januar hatte der Konzern den Umsatzrückgang auf 2 bis 4 Prozent geschätzt. Als einen Grund nannten die Briten nun die unter den Erwartungen liegenden Lizenzeinnahmen.

Aktivistischer Investor kauft 5,2-prozentige Barclays-Beteiligung

Bei der britischen Bank Barclays hat sich ein aktivistischer Investor eingekauft und die Schwelle von 5 Prozent der Stimmrechte überschritten. Wie die Briten mitteilten, hat die Sherborne Investors Management eine Beteiligung von 5,2 Prozent an der Bank erworben. Man begrüsse Sherborne Investors Management als Investor, erklärte Barclays weiter. Der Aktienkurs von Barclays gewinnt zum Handelsstart 2,7 Prozent.

Klepierre an Übernahme von Wettbewerber Hammerson interessiert

Die französische Immobiliengesellschaft Klepierre strebt eine Übernahme des Wettbewerbers Hammerson an, wurde aber von den Briten abgewiesen. Die Franzosen erklärten, sie hätten am 8. März den Vorschlag unterbreitet, über eine mögliche Bar- und Aktienofferte von 615 Pence je Hammerson-Aktie zu sprechen.

Societe Generale will kurzfristig Streitigkeiten in USA beilegen

Die französische Grossbank Societe Generale will kurzfristig zwei Rechtsstreitigkeiten in den USA lösen. Die Bank rechnet eigenen Angaben zufolge in den nächsten Wochen mit intensiveren Gesprächen mit den US-Behörden. Dabei gehe es um Verhandlungen mit dem US-Justizministerium und der Aufsicht Commodity Futures Trading Commission, unter anderem um den Libor.

Melrose Industries senkt Annahmequote für GKN-Offerte

Im Kampf um die Übernahme des britischen Komponentenherstellers GKN macht Melrose Industries Zugeständnisse. Die auf Sanierungsfälle spezialisierte Beteiligungsgesellschaft senkte die Mindestannahmequote für ihr 8,1 Milliarden Pfund schweres Angebot auf 50 Prozent plus eine Aktie. Bis zum 29. März um 13.00 Uhr Londoner Zeit haben die Aktionäre zur Annahme Zeit. Bislang sollte die vom GKN-Management als feindlich eingestufte Offerte für wenigstens 90 Prozent des Kapitals angenommen werden, damit sie zustande kommt.

EU-Kommission ermittelt gegen deutschen Netzbetreiber Tennet

Die EU-Kommission hat ein kartellrechtliches Verfahren gegen den deutschen Netzbetreiber Tennet wegen möglicherweise unrechtmässiger Beschränkungen der Stromübertragungskapazitäten von Dänemark nach Deutschland eingeleitet. Es liege der Verdacht vor, dass Tennet auf diese Weise seine marktbeherrschende Stellung ausnutze, erklärte die Brüsseler Behörde. Dadurch würden eventuell ausländische Stromerzeuger benachteiligt und der Strombinnenmarkt segmentiert.

IPO/Varo Energy will in den kommenden Wochen an die Euronext

Die Varo Energy BV strebt in den kommenden Wochen einen Börsengang an der Euronext in Amsterdam an. Die Gesellschaft, die im Raffinerie- und Endkundengeschäft tätig ist, plant nach eigenen Angaben 30 bis 40 Prozent ihrer Anteile an die Börse zu bringen. Die angebotenen Aktien stammen von den bisherigen Besitzern. Zu ihnen gehören die niederländische Reggeborgh, die US-Private-Equity-Gesellschaft Carlyle Group sowie der Ölhändler Vitol. Die Konsortialbanken sind Credit Suisse, ING und Deutsche Bank.

