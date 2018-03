MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Die Munich Re will den Konzerngewinn nicht nur im laufenden Jahr, sondern auch mittelfristig deutlich steigern. Wie der DAX-Konzern anlässlich seiner Bilanzpressekonferenz mitteilte, soll das Konzernergebnis 2020 rund 2,8 Milliarden Euro erreichen. 2018 wird eine Spanne von 2,1 bis 2,5 Milliarden Euro angepeilt.

Autozulieferer Leoni findet mit Aldo Kamper neuen Chef

Die Leoni AG hat mit Aldo Kamper einen neuen Chef gefunden. Der 47-Jährige sei mit Wirkung zum 1. Oktober 2018 zum neuen Vorstandsvorsitzenden bestellt worden, teilte der MDAX-Konzern am Donnerstagvormittag mit. Man spreche aber über einen früheren Dienstantritt. Der Manager ist im Moment noch CEO der Osram Opto Semiconductors GmbH.

Chemtura-Zukauf verhilft Lanxess 2017 zu Rekordergebnis

Der Zukauf des US-Chemiekonzerns Chemtura hat sich für den Spezialchemiekonzern Lanxess bezahlt gemacht: Der MDAX-Konzern schrieb im vergangenen Jahr das beste Ergebnis seiner Unternehmensgeschichte. Umsatz und Ergebnis legten in allen Segmenten zu. Die Aktionäre sollen an der guten Entwicklung in Form einer höheren Dividende teilhaben. Auch in das Jahr 2018 ist der in Köln ansässige Konzern gut gestartet. Mit einer konkreten Ergebnisprognose hielt er sich jedoch zunächst zurück.

Die Deutsche Lufthansa hat im vergangenen Jahr wie erwartet einen Rekordgewinn eingefahren und will ihre Aktionäre mit einer um 60 Prozent höheren Dividende von 0,80 Euro je Aktie am Geschäftserfolg beteiligen.

Rational erhöht Dividende um 10 Prozent - erneut Sonderzahlung

Rational will nach einem 13-prozentigen Anstieg des Nettogewinns die Dividende um 10 Prozent auf 11,00 Euro je Aktie anheben. Wie im Vorjahr zahlt der Küchenausrüster mit Verweis auf die positiven Zukunftsaussichten und die "gute Liquiditätssituation" von 267 Millionen Euro dabei eine Sonderdividende von 2,20 Euro. Die reguläre Dividende liegt bei 8,80 Euro.

Rheinmetall will bei steigender Rendite schneller wachsen

Verstärkte Rüstungsausgaben weltweit machen Rheinmetall zuversichtlich, im laufenden Jahr noch schneller zu wachsen als 2017. Der Düsseldorfer Konzern rechnet für 2018 mit einem Umsatzwachstum von 8 bis 9 Prozent. Das ist deutlich mehr als die zuletzt verbuchte Steigerung von 5 Prozent. Während sich das Wachstum im Automobilzuliefergeschäft abschwächen dürfte, von 8 Prozent 2017 auf 3 bis 4 Prozent 2018, rechnet Rheinmetall für das Rüstungsgeschäft mit einer Beschleunigung des Wachstums auf 12 bis 14 Prozent nach 3 Prozent im Vorjahr. Auch die Renditen will Rheinmetall verbessern - auf rund 7 Prozent im Konzern, nach 6,8 Prozent im abgelaufenen Jahr.

Gerry Weber schreibt mit 9 Prozent weniger Umsatz rote Zahlen

Der Modekonzern Gerry Weber International hat im Auftaktquartal rote Zahlen geschrieben. Ursächlich dafür waren Umsatzeinbrüche mit den Kernmarken im Filialgeschäft und Lieferverzögerungen im Wholesale-Bereich. Das deutliche Wachstum der Marke Hallhuber konnte diese Rückgänge nicht ausgleichen. Der Damenmodehersteller aus Westfalen verbuchte entsprechend einen operativen Verlust (EBIT) von 3,5 Millionen Euro für die Monate November bis Januar, nach plus 4,1 Millionen Euro vor Jahresfrist. Unter dem Strich stand ein Fehlbetrag von 2 Millionen Euro.

Vonovia hält 73,8 Prozent an Buwog nach Ende erster Annahmefrist

Vonovia hält nach Ende der regulären Annahmefrist 73,8 Prozent der Aktien an dem österreichischen Wohnimmobilienunternehmen Buwog AG, teilte das Bochumer Immobilienunternehmen mit. Bis zum Ende der ursprünglichen Annahmefrist am Montag um 17 Uhr wurden rund 82,84 Millionen Buwog-Aktien zum Verkauf angedient; dies entspricht einer Annahmequote von insgesamt 73,8 Prozent.

Generali beteiligt Aktionäre an leicht verbessertem Nettogewinn

Der italienische Versicherer Generali setzt seine Dividende nach einem Vorjahr mit knapp gesteigertem Nettogewinn herauf. Das Unternehmen verdiente unter dem Strich 2,11 Milliarden Euro nach 2,08 Milliarden Euro im Vorjahr. Dem Konzern halfen dabei gestützt auf weniger Verluste durch Abschreibungen operative und nichtoperative Faktoren. Der legendäre Versicherer aus dem italienischen Triest stockt deshalb seine Dividende von 0,80 auf 0,85 Euro auf.

Unilever zieht Firmenzentrale aus London ab

Der Konsumgüterkonzern Unilever gibt seinen Unternehmenssitz in London auf. Künftig wird das britisch-niederländische Unternehmen nur noch einen Firmensitz haben, und zwar in Rotterdam.

