MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MITTWOCH: In der Schweiz bleiben die Börsen wegen des Nationalfeiertages geschlossen.

+++++ AKTIENMÄRKTE (13.11 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

S&P-500-Future 2.806,50 +0,12% +3,39%

Euro-Stoxx-50 3.523,80 +0,33% +0,57%

Stoxx-50 3.162,55 +0,34% -0,48%

DAX 12.793,52 -0,04% -0,96%

FTSE 7.745,74 +0,58% +0,17%

CAC 5.495,83 +0,08% +3,45%

Nikkei-225 22.553,72 +0,04% -0,93%

EUREX Stand +-Ticks

Bund-Future 161,47% -14

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 69,73 70,46 -0,6% -0,40 +18,6%

Brent/ICE 74,83 74,97 -0,2% -0,14 +15,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.219,72 1.221,76 -0,2% -2,04 -6,4%

Silber (Spot) 15,46 15,51 -0,3% -0,04 -8,7%

Platin (Spot) 830,75 829,00 +0,2% +1,75 -10,6%

Kupfer-Future 2,77 2,78 -0,3% -0,01 -16,9%

Für leichten Druck auf die Ölpreise könnte die Meldung gesorgt haben, wonach US-Präsident Donald Trump bereit sei, sich mit dem iranischen Staatschef Hassan Ruhani zu treffen. Wenn die iranische Führung ein Treffen wünsche, dann tue er dies, sagte Trump. Sollte es hier eine Annäherung geben, könnte wieder die Spekulation auf mehr iranisches Öl auf dem Weltmarkt die Runde machen.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Nachdem sich die Wall Street im Juli die meiste Zeit in Partylaune gezeigt hat, scheint die Luft seit ein paar Tagen raus zu sein, je näher der Monatsultimo rückt. Auch am Dienstag sieht es nicht nach Kauflaune aus. Die Analysten von Morgan Stanley sprechen denn auch von Ermüdungserscheinung. Die positiven Impulse der jüngsten Zeit stützten nicht mehr und neue seien derzeit kaum in Sicht. Der Verkaufsprozess habe gemächlich, aber stetig begonnen und die Gewinner des Jahres hätten am stärksten abgegeben. Die begonnene Korrektur könnte die grösste seit Februar werden. Sollte sich der Abschwung auf Technologie-, Konsum- und Kleinwerte konzentrieren, wie von Morgan Stanley vermutet, dürfte es umfangreiche negative Auswirkungen auf das Durchschnittsportfolio haben. Der nächste wichtige Impuls dürfte von den Apple-Geschäftszahlen kommen. Diese werden am Dienstag aber erst nachbörslich veröffentlicht. Davor gilt es noch eine ganze Reihe von Konjunkturdaten zu verarbeiten. Zuletzt hatten makroökonomische Signale aber kaum Einfluss auf das Marktgeschehen. Der Fokus liegt eindeutig auf der Berichtssaison der Unternehmen und die läuft in den USA anders als in Europa überwiegend sehr erfreulich.

Illumina schiessen vorbörslich um 6,5 Prozent nach oben. Das Biotechnologieunternehmen hatte besser als erwartet ausgefallene Quartalszahlen vorgelegt und kündigte zudem einen 20-prozentigen Umsatzanstieg im laufenden Jahr an.

Bei Texas Roadhouse drücken die Geschäftszahlen dagegen auf den Kurs, der um 9,4 Prozent einbricht. Der Restaurantbetreiber enttäuschte bei Gewinn und Umsatz.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:00 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 4Q

14:30 IT/Enel SpA, Ergebnis 1H

22:05 NL/Qiagen NV, Ergebnis 2Q

22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 3Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

Im Laufe des Tages

Osram Licht AG, Ergebnis 3Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Juni

Persönliche Ausgaben

PROGNOSE: +0,5% gg Vm

zuvor: +0,2% gg Vm

Persönliche Einkommen

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: +0,4% gg Vm

14:30 Arbeitskostenindex 2Q

PROGNOSE: +0,7% gg Vq

zuvor: +0,8% gg Vq

15:00 Case-Shiller-Hauspreisindex Mai

20 Städte

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +6,6% gg Vj

15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Juli

PROGNOSE: 62,0

zuvor: 64,1

16:00 Index des Verbrauchervertrauens Juli

PROGNOSE: 126,0

zuvor: 126,4

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Geprägt wird das Geschäft von der Berichtsaison. Während einige Aktien nach den Zahlenausweis deutlich im Plus notieren, bröckeln die Kurse am breiten Markt eher ab. Tendenziell weiter unter Druck stehen Technologie-Aktien. Nach den kräftigen Gewinnmitnahmen im Technologie-Sektor in den USA verlieren der Branchenindex im Stoxx 0,6 Prozent. Vor den Apple-Zahlen am Abend wagen sich die Anleger in der Branche noch nicht aus der Deckung. Die Entscheidung der japanischen Notenbank (BoJ) hinterlässt derweil keine Spuren. Für einen Kurssprung von fast 7 Prozent sorgen die Zahlen von Lufthansa. Der Gewinnrückgang fiel geringer als erwartet aus. Eine Berg- und Talfahrt erleben Thomas Cook. Sie steigen nun 3,5 Prozent. Der Reiseveranstalter hat die Jahresprognose an das untere Ende der bisherigen Markterwartungen gesenkt. Das Kursplus führen Händler nur darauf zurück, dass Jefferies die Kursschwäche als Kaufgelegenheit bezeichnet. Bei der Credit Suisse stieg das Nettoergebnis nach Dritten auf 647 Millionen Franken, Analysten hatten nur 596 Millionen Franken zugetraut. Der Kurs gewinnt 1,5 Prozent. Bei Deutsche Bank geht die Erleichterungsrally seit ihren besseren Quartalszahlen ungebremst weiter. Die Aktien legen erneut um 2,3 Prozent zu. Für BP geht es nach besseren Zahlen um 0,8 Prozent nach oben. Auch für Heidelbergcement geht es nach guten Zahlen um 0,9 Prozent nach oben. Für Fresenius und FMC geht es bis zu 2 Prozent tiefer nach unspektakulären Zahlen. Vivendi legt um 5,1 Prozent zu. Die Zahlen lagen insgesamt im Rahmen der Erwartungen, wobei laut Liberum das EBITA positiv überrascht hat. Zudem wurde nun verkündet, dass bis zu 50 Prozent an UMG ab Herbst verkauft werden sollen.

++++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8.13 Uhr Mo, 17.22 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1738 +0,27% 1,1712 1,1715 -2,3%

EUR/JPY 130,91 +0,71% 130,35 130,01 -3,2%

EUR/CHF 1,1594 +0,21% 1,1564 1,1580 -1,0%

EUR/GBP 0,8916 +0,02% 0,8921 0,8911 +0,3%

USD/JPY 111,52 +0,42% 111,30 110,97 -1,0%

GBP/USD 1,3166 +0,26% 1,3128 1,3148 -2,6%

Bitcoin

BTC/USD 7.984,41 -1,8% 8.156,17 8.164,58 -41,5%

Am Devisenmarkt reagierte der Yen auf die weiter taubenhaft agierende BoJ mit leichter Schwäche.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Die Aktienmärkte haben sich ohne einheitliche Richtung gezeigt, tendenziell hellte sich die Stimmung im Handelsverlauf aber auf. Dazu dürfte vor allem die japanische Notenbank (BoJ) beigetragen haben, die grundsätzlich ihren ultralockeren geldpolitischen Kurs bestätigte. Schwache Industrieproduktionsdaten aus Japan und Südkorea gingen in diesem Umfeld eher unter. Auch neue Signale einer ganz leichten Wachstumsabschwächung in China bewegten die Kurse kaum. Die Tokioter Börse reagierte mit einem kleinen Freudensprung auf die Beschlüsse der BoJ und den schwächelnden Yen. Bankenaktien, die im Vorfeld von der Spekulation auf ein steigendes Zinsniveau profitiert hatten, kamen wieder deutlich zurück. Sumitomo Mitsui und Mitsubishi UFJ gaben um 2,7 bzw 2,0 Prozent nach. Insbesondere für Technologieaktien ist die Stimmung in der Region angeschlagen, nachdem aus dem US-Technologiesektor jüngst einige Unternehmen enttäuscht hatten. Samsung büssten 0,4 Prozent ein und sorgten damit für eine gewisse Stabilisierung des Marktbarometers Kospi in Seoul. Eine Schwäche im Smartphone-Geschäft bescherte Samsung rückläufige Umsätze und einen stagnierenden Gewinn im zweiten Quartal.

+++++ CREDIT +++++

Etwas ausgeweitet zeigen sich die Kreditausfallversicherungen europäischer Staats- und Unternehmensanleihen. Die Geld-Brief-Spannen seien allerdings derart weit und von geringer Liquidität unterlegt, dass sie wenig aussagefähig seien. Die Entscheidung der Bank of Japan dürfte auch bei europäischen CDS-Preisen für Bewegung gesorgt haben, da japanische Anleger hier traditionell auf Renditejagd gingen, heisst es.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

FMC leidet weiter unter Wechselkurseffekten - Prognose bestätigt

Licht und Schatten beim Dialysekonzern Fresenius Medical Care (FMC): Während negative Währungseffekte bei dem DAX-Konzern auch im zweiten Quartal Spuren in der Bilanz hinterlassen haben, sorgte der Verkauf der Mehrheitsbeteiligung an dem Ärzte-Netzwerk Sound Physicians auf berichteter Basis für einen Gewinnsprung. Seine Jahresprognose bekräftigte der Bad Homburger Konzern.

Heidelcement: Schulden sinken bis zum Jahresende "deutlich"

Heidelbergcement erwartet bei zwei neuen Kernzielen - Abbau der Verschuldung und Steigerung des Cashflow - in den nächsten sechs Monaten deutliche Fortschritte. Bis zum Jahresende werde sich die Nettoverschuldung "deutlich rückläufig" entwickeln, prognostizierte Finanzchef Lorenz Näger in einer Telefonkonferenz. Basis dafür seien steigende Mittelzuflüsse. Beim operativen Cashflow sei im zweiten Quartal eine Trendwende eingeleitet worden. Das werde sich so fortsetzen.

Lufthansa bestätigt Gewinnprognose und senkt Wachstumsausblick

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 31, 2018 07:13 ET (11:13 GMT)